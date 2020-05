Inovativna in moderna rešitev pri obnovi kopalnice

Ko se lotimo prenove kopalnice, nas spremljajo številna vprašanja, ki so večinoma povezana s samo izvedbo in izbiro materialov. Glavno vodilo pri reševanju teh vprašanj bi moralo biti: "Kako načrtovati kopalnico, ki mi bo služila več let?"

Prenova kopalnice je gotovo velik gradbeni in nenazadnje tudi organizacijski zalogaj, vendar je hkrati tudi priložnost, da ustvarite takšen prostor, ki bo zadostil vsem vašim željam in potrebam. Za zasnovo si je zato treba vzeti dovolj časa in premisliti o vseh možnostih in funkcionalnosti, ki jih potrebujete.

S sodobnimi dizajnerskimi rešitvami in materiali lahko ustvarite kopalnico, o kateri ste od nekdaj sanjali.

Če živite v starejši hiši, ki ima slabo toplotno izolacijo, lahko stene v kopalnici izolirate tudi z notranje strani.

Kaj vaši kopalnici dodaja moderno funkcionalnost?

Sodobni materiali danes omogočajo skoraj nemogoče – od najrazličnejših oblik do trajnostnih funkcionalnih rešitev, ki bodo poskrbele za moderno okolje in vaše brezskrbno udobje.

Da bo res tako, preverite, česa ne smete spregledati pri sami zasnovi.

Pravo ogrodje

Preden se lotimo dizajnerske zasnove, moramo preveriti v globino. Kakšne so obstoječe stene v stari kopalnici? Če živite v starejši hiši, ki ima slabo toplotno izolacijo, lahko stene v kopalnici izolirate tudi z notranje strani. Za to bodo poskrbele plošče Wedi, ki so zelo dobra toplotna izolacija. Odlične so tudi za nadaljnjo obdelavo in tako dobimo idealno podlago za keramiko ali za premaz Cement design.

Če se odpovemo tuš kadi, pridobimo najmanj troje: neoviran dostop, enostavno čiščenje in optično večjo kopalnico.

Prilagajanje prostoru

Eden glavnih izzivov pri načrtovanju kopalnice je prilagoditev prostoru in brez dvoma tudi napeljavi, ki je že na voljo. Tukaj so seveda še postavitev oken in vrat ter omejitev kvadrature.

Če je prostor manjši, so težave na prvi pogled nekoliko večje, vendar z nekaj premišljenimi rešitvami lahko svojo novo kopalnico celo "povečamo" in predvsem izboljšamo njeno funkcionalnost:

Namesto klasične kadi izberite sodobno zasnovano prho.



Prhe ne zapirajte s klasičnimi plastičnimi kabinami.



Prostor za prho raje omejite diskretno – s steklenimi ali akrilnimi stenami, ki ne prekrivajo celotnega prostora v prhi. Ograjenemu prostoru se lahko tudi odpovemo – s pravilno nameščeno prho bomo namreč preprečili čezmerno škropljenje po prostoru. Če pred polaganjem talne obloge namestimo električno talno gretje, bodo tla že pred prhanjem prijetno topla, po njem pa hitro suha.



Ker na tleh ni robov, je vstop pod prho varnejši, čiščenje je lažje. Wedi Fundo, ki imajo že izdelan naklon proti odtoku, ki je lahko na sredi kabine ali ob strani. Oblike in dimenzije talnih plošč Wedi Fundo so različne, zato se lahko prilagodijo prostoru, ki je na razpolago.

Ustvarite intimne kotičke

Ustvarite dizajnerske pregrade in police z Wedi ploščami.

Če je kopalnica nekoliko večja, lahko posamezna območja ogradite s steno iz plošč Wedi. S tem boste pričarali elegantne intimne kotičke, lahko denimo stranišče ločite od preostalega prostora. Najboljše pri tem pa je, da je postavitev stene nadvse hitra in preprosta, saj ploščo odžagamo na pravo mero in prilepimo na tla, stransko steno in strop, obložimo s keramiko ali prebarvamo.

Inovativni materiali za moderno dizajnersko kopalnico

Wedi inovativni izdelki za kopalnice so rešitev, ki jo z veseljem uporabljajo vsi največji mojstri. Gradbene plošče Wedi dobro toplotno izolirajo, obenem pa so zelo trdne in povsem vodotesne. So popolna rešitev za uporabo v kopalnicah, sanitarijah, savnah, velnes centrih in drugod, kjer so težave z vlago.

Uporabljamo jih za zaščito zunanjih sten, postavitev novih notranjih in za oblogo kopalnih kadi. Iz njih lahko izdelamo tudi podstavek za umivalnik ali omarico.

Plošče wedi Fundo imajo že izdelan naklon proti odtoku, ki je lahko na sredi tuš kabine ali ob strani.

Plošče Wedi so izdelane iz izolacijskega materiala, ki je obenem nosilen – cementnega estriha ne potrebujemo. Ker se nanje lahko vgradi električno talno gretje, so tudi s keramiko obložena in mokra tla lahko topla, kar je zelo pomembno, saj po njih stopamo bosi. In še to: ogrevana tla se hitro posušijo, suha pa so za hojo varnejša.

Na voljo so talne plošče za prhe različnih oblik: kvadratne, pravokotne, polkrožne ali okrogle, lahko pa jih preprosto obrežemo in prilagodimo prostoru. Talne plošče Wedi za prhe so zelo tanke, zato potrebujemo le 6,5 centimetra (model PLANO) ali največ 13 centimetrov prostora. Talne plošče Wedi Fundo imajo lahko odtok na sredini ali ob strani.