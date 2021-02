Imate alge in plesen v kuhinji, kopalnici, za omaro na hodniku, v kleti?

Barvanje - po od osmih do 12 urah, ko so površine popolnoma suhe, začnemo barvati. Še posebej priporočamo uporabo specialne notranje zidne barve JUPOL Citro, ki vsebuje učinkovito zaščito filma proti plesnim. Je TOP IZBIRA za vse prostore, kjer se zaradi vlage pojavlja večja verjetnost razvoja alg in plesni, kot so kuhinje, kopalnice, kletni prostori, skladišča in pralnice. Primerna je tako za preventivo kot za kurativo in zagotavlja vrhunsko paropropustnost. Omogoča hitro in preprosto sanacijo okuženih površin ter ima prijeten vonj po limoni.