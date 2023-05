Hitra obnova balkona in terase

Terase in balkoni imajo danes velik pomen. So površine, ki mnogim služijo kot mesto počitka in druženja. Da pa bi bilo res tako, je potrebna kakovostna izvedba talnih oblog, saj so le tako zagotovljene vodotesnost, prilagodljivost in trajnost. Mapei je razvil tesnilni sistem za terase in balkone pri novogradnji in obnovi zgradb, ki tudi v ekstremnih razmerah zagotavlja popolno tesnjenje, odlično prilagodljivost in trajnost. Le takšna terasa ali balkon lahko postaneta naš prostor pod soncem.