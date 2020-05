Dom s svežino skozi vse leto

Žvrgolenje ptic, brstenje in vznik novega življenje, barve, vonji – narava je prebujena in odeta v osvežujoče zelene barve. A pomlad in topli dnevi niso idilični za prav vsakogar. Za marsikoga je to neprijetno obdobje alergij na cvetni prah. Če pustimo ob strani aktualno dogajanje pri nas in po svetu, kjer navsezadnje spet vidimo luč n a koncu tunela, nas tudi letošnja pomlad razvaja v vsej svoji veličini. Z njo pa na žalost prihajajo tudi sezonske alergije , ki marsikomu povzročajo številne nevšečnosti.

Pomlad je sicer čudovita, a za ljudi, ki trpijo za alergijami, je to lahko precej naporen čas. Večina ljudi si v vse toplejših dneh želi odpreti okna in v stanovanje spustiti svež zrak, kar lahko tistim, ki so alergični na cvetni prah, povzroči številne nevšečnosti.

Pomen prezračevanja naših domov smo nedvomno spoznali v preteklem obdobju, ko smo doma preživeli več časa kot kdajkoli prej ter v polni hiši ali stanovanju zapadli v začaran krog odpiranja in zapiranja oken, kjer je bilo težko najti "zlato sredino", ki bi ustrezala vsakomur. Jasno, večina ljudi si želi odpreti okna in v stanovanje spustiti svež zrak, kar lahko tistim, ki so alergični na cvetni prah, povzroči številne nevšečnosti.

V času cvetenja pelodov, na katere smo alergični, moramo mnogi prizadeti sklepati kompromise – več se zadržujemo v zaprtih prostorih, prav tako ne hodimo v naravo v sončnem, suhem in vetrovnem vremenu, na sprehod se odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, pa še to za kratek čas. Najbolje po dežju, ko dež spere cvetni prah, med gibanjem v naravi pa nosimo sončna očala, da oči zaščitimo pred cvetnim prahom. Pomemben ukrep pa je tudi, da se, ko je koncentracija peloda velika, izogibamo odpiranju oken. Čez dan doma ne zračimo, temveč prostor dobro prezračimo zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Tudi spimo raje pri zaprtih oknih. Pa je to res vse, kar lahko storimo? Lahko pa se vprašamo – kako prezračiti bivalne in delovne prostore, da vanje ne bomo spustili alergenov?

Dejstvo je, da naravi ne moremo kljubovati, lahko pa vsaj poskrbimo za rešitev v svojih stanovanjih, domovih in vanje vnesemo vedno svež zrak, svežino narave brez nevšečnosti, ki jih povzročajo razne alergije. Treba se je zavedati, da je zračenje nujno, a mora biti učinkovito in hitro. Pomagamo si lahko z namestitvijo ustreznih in kakovostnih prezračevalnih sistemov Lunos.

Ker se v podjetju Lunos zavedajo, da je vsak ponoven začetek težak, tudi po obdobju samoizolacije, ko se ponovno začenja utrip vsakdana, kot smo ga poznali nekoč, so naredili korak proti strankam in uporabnikom ter pripravili pomladansko akcijo s kar 40-odstotnim popustom – 20 odstotkov popusta znaša subvencija EKO sklada, dodatnih 20 odstotkov popusta pa ponuja Lunos. Rezervirajte si termin za brezplačen ogled njihovih strokovnjakov.

Alergije vedno bolj pereč problem

Beseda alergija je grškega izvora in pomeni reagirati drugače. Pri alergijski reakciji naše telo pretirano reagira ob stiku s sicer nenevarno snovjo.

Alergije na cvetni prah so zadnja leta v porastu. Ljudi z alergijami je vedno več, sezona alergij pa je zaradi klimatskih sprememb vedno daljša. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji najmanj 15 odstotkov ljudi alergičnih na cvetni prah, kar pomeni, da seneni nahod greni življenje vsakemu šestemu prebivalcu. Sezonski alergijski rinitis je najpogostejša alergijska bolezen v sodobnem svetu. Zlasti zadnjih deset let zdravniki alergologi opažajo vse več primerov, tudi med mlajšimi.

Občutljivost na cvetni prah je med ljudmi različna. Nekatere mučijo kihanje, voden izcedek, zamašen nos, draženje v grlu ter srbeče in pordele oči, včasih celo glavobol, kašljanje, težko dihanje, razdražljivost in nespečnost, pri drugih se lahko razvije celo astma. Seveda si lahko pomagate z zdravili, še bolje pa je, da uporabite naravne preparate. Alergikom v času cvetenja rastline, na katero so alergični, zdravniki predpišejo ustrezna zdravila, nekatera lahko v lekarnah dobijo tudi brez recepta. Dobra novica pri tem je, da protialergijska zdravila – vsaj v naših domovih – niso edina mogoča rešitev težav.

Najpomembnejši sestavni del prezračevalnega sistema, ki ga ponuja le Lunos, so filtri za cvetni prah, s katerimi lahko alergiki v svojem domu zadihajo s polnimi pljuči in se naužijejo svežega zunanjega zraka, ki ga jim v dom pripelje učinkovit prezračevalni sistem z najkakovostnejšimi filtri, ki filtrirajo 90 odstotkov prašnih mikrodelcev, kot so cvetni prah, fini zunanji prah, smog in cigaretni dim.

V svojem domu se lahko pred alergeni zaščitite tudi z vgradnjo prezračevalnega sistema Lunos, ki omogoča stalen dotok svežega zraka in hkrati preprečuje vdor alergenov in mikroorganizmov v notranjost doma.

Rešitev: prezračevalni sistem

V družinah, kjer se srečujejo z alergijami, se vseskozi pojavlja dilema, ali okna zapreti in trpeti slab zrak ali jih odpreti in povzročiti vrsto alergijskih reakcij. Odločanje med eno ali drugo izbiro pa s prezračevalnim sistemom ni več potrebno, saj imamo lahko svež zrak tudi brez alergij. Podjetje Lunos je slovenskemu trgu že pred 60. leti predstavilo inovativne načine prezračevanja nemške blagovne znamke Lunos, ki so mnogo več kot le običajno prezračevanje.

S prezračevalnimi sistemi Lunos boste imeli v stanovanju vedno svež zrak in občutili svežino narave v svojem domu brez nevšečnosti, ki jih povzročajo razne alergije. Z dobljeno svežino boste istočasno dosegli nižjo vlažnost ter tako preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja.

Svež zrak ob zaprtih vratih in oknih

Decentralni prezračevalni sistem poskrbi, da v svoj dom pripeljemo zunanji svež zrak, ob tem pa imamo lahko vsa okna in vrata nepredušno zaprta. Pri tem več posameznih ventilatorjev odvaja izrabljen zrak navzven prek odzračevalnih jaškov ali direktno skozi zunanji zid. Skozi stenske vhodne enote v sobah vstopa svež zrak. Vratne ali druge prezračevalne reže pa skrbijo za pretok zraka med prostori.

Decentralni sistemi z rekuperacijo delujejo po znanem principu regenerativne izmenjave toplote. Ta proces je tako učinkovit, da se pri prezračevanju izgubi le deset odstotkov energije za ogrevanje.

S sistemom Lunos, ki je zelo tih in ga praktično ne slišimo, bo v naše stanovanje stalno pritekal svež, prefiltriran zrak, v stanovanju bo posledično tudi nižja vlažnost ter bomo tako za piko na i preprečili še nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja.

Ključnega pomena: učinkovit filter

Zelo pomemben del prezračevalne enote Lunos je učinkovit filter, ki je trajen in enostaven za čiščenje, saj ga lahko preprosto operete pod tekočo vodo. Za ljudi z alergijami in občutljivim zdravjem pa ponujajo tudi posebne mikrofiltre, ki poskrbijo, da cvetni prah, umazanija in prašni delci ne morejo več v bivalne prostore in ostanejo zunaj.

Za razvoj mikrofiltrov je sicer podjetje Lunos prejelo že številne nagrade. Filter za cvetni prah je testiral inštitut SLG Prufund Zertifizierungs GmbH, ki je dokazal, da ima 90-odstotno stopnjo učinkovitosti filtracije cvetnega prahu, cigaretnega dima in finega prahu.

Poleg njihove učinkovitosti pa strokovnjaki opozarjajo tudi na dejstvo, da filtrov ni treba menjati, ampak jih preprosto speremo pod tekočo vodo, zato so stroški za vzdrževanje prezračevalnega sistema zelo majhni oziroma je to skorajda zastonj.

Vgradnja ne posega v vaš dom

In kako poteka sama vgradnja sistema in koliko sistem posredno z videzom in zvokom vpliva na kakovost življenja? Vgradnja prezračevalnega sistema Lunos ne pomeni velikega posega v vaš dom, saj bodo Lunosovi mojstri skozi zunanji zid ali jašek namestili le manjšo ventilatorsko enoto, s katero boste v prostorih poskrbeli za nižjo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza ter neprijetnega vonja.

Vse prezračevalne enote Lunos imajo protihrupno in protialergijsko zaščito, s čimer so še posebej primerne za osebe z alergijami ali težavami dihal. Motorji ventilatorjev so optimizirani – mere rotorja in prezračevalnih komponent so pri podjetju preoblikovali glede na različne študije in jih zelo izboljšali. Rezultat je eden izmed najbolj tihih ventilatorjev na svetu. Tako lahko v zavetju svojega doma uživate v tišini, ne da bi vas motil zunanji hrup.

S prezračevalnimi sistemi do kakovostnejšega življenja

Sistem Lunos tako podnevi kot ponoči deluje praktično neslišno, zato zaradi vgrajene protihrupne zaščite ne bo slišati zunanjega hrupa. "Dokumentirani akustični testi dokazujejo, da protihrupna zaščita Lunos dosega odlične ocene na vseh testiranjih," povedo v podjetju ter dodajo, da so vgrajena tudi prepišna varovala, ki omejujejo nastanek prepiha. Dolgoročno vgradnja prezračevalnega sistema pomeni tudi do 30 odstotkov prihranka energije v primerjavi s klasičnim zračenjem skozi okna.

Od svetovanja do prave rešitve Kakovosten prezračevalni sistem, kot je Lunos, ni odrešitev le za zdravje družine, saj pomembno prispeva tudi k dobremu videzu vašega doma. Slovenska stanovanja se namreč pogosto bojujejo z vlago in plesnijo, ki se ju nikakor ne morejo znebiti, oba problema pa sta neločljivo povezana s slabim zrakom. Če si tudi vi želite investirati v zdravje svojega doma, očistiti zrak v njem ter se posledično znebiti vlage, številnih mikroorganizmov in pršic, ki tako rade živijo z nami, ne odlašajte in stopite v stik s podjetjem Lunos. Za vas bodo poskrbeli od začetka do konca – z brezplačnimi nasveti in predlogi, ki bodo najbolj ustrezali vašemu domu.

