Dizajni IR panelov, ki vas bodo resnično očarali

IR paneli so poleg nizke začetne investicije in varčnosti znani po svojem stenskem videzu, ki se zelo dobro zlije z okolico. To je sistem ogrevanja, ki najmanj posega v prostor in je zato priljubljena izbira vseh, ki si poleg varčnega, zdravega in cenovno ugodnega ogrevanja želite ohraniti videz svojega doma brez kompromisov.

Poleg klasičnih IR panelov, ki jih lahko dobite tudi v barvi vaših sten in si tako zagotovite pravega "grelnega kameleona", obstajajo na trgu še drugačni, dizajnersko in funkcionalno še bolj izpopolnjeni IR paneli, ki si jih preprosto ne boste želeli skriti!

1. STEKLENI IR PANELI

Barve: Bela, črna, platina, bazalt, grafit, rdeča

IR paneli MySun Elegance Glass so stekleni paneli, ki v prostor vnesejo minimalističen in atraktiven dizajn. Na voljo so v različnih barvah, v prostor pa dodajo pravi občutek luksuza. Še posebej so priljubljeni v kuhinjah, kopalnicah in domačih pisarnah. Kljub luksuznem videzu gre pri IR panelih Elegance Glass za občutno nižjo začetno investicijo kot pri klasičnih sistemih ogrevanja, hkrati pa poleg 15-letne garancije brez doplačila ne potrebujejo nobenega vzdrževanja.

Še bolj dodelani stekleni IR paneli, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše uporabnike, so IR paneli Prestige. Izdelani so v celoti iz kaljenega stekla in so izjemno tanki, zato so popolna izbira za vsa sodobna stanovanja in pisarne.

Cena: Že od 230,03 € z vključeno 15-letno garancijo. Obiščite spletno trgovino MySun.

2. IR PANELI KOT OGLEDALO

IR panel kot ogledalo je ultimativno grelno telo v preobleki. Ta koncept "dva v enem" je odličen za dodaten prihranek prostora – namestite ga lahko nad umivalnik v kopalnici, na hodnik ali celo v spalnico. IR paneli kot ogledalo so še posebej priljubljeni v kopalnicah, saj njihova ogreta površina preprečuje nastanek kondenza, zato se vam takšno ogledalo ne bo zarosilo. Da, vedno kristalno jasen odsev v ogledalu, pa še toplo vam bo. So lahko jutranje in večerne rutine v hladnih dneh sploh še bolj prijetne in udobne?

Cena: Že od 259,02 € z vključeno 15-letno garancijo. Obiščite spletno trgovino MySun.

3. POTISKANI IR PANELI MYSUN ART

Potiskani IR paneli so resnično slike, ki grejejo. Izbira motiva je popolnoma v vaših rokah – pa naj gre za pravljične motive v otroški sobici ali pa za prijetne morske motive v kopalnici, ki vam bodo vedno prinašali udobje, ne glede na mesec v letu. Potiskani IR paneli MySun Art so, tako kot IR panel ogledalo, funkcionalni skozi celo leto. V hladnih mesecih vas bodo navdušili z vrhunskim delovanjem, varčnostjo in prijetno toploto, v toplih mesecih pa bo glavno vlogo prevzela kakovostna dekoracija, ki bo krasila prostor v vašem domu vse dni v letu.

Posebna decembrska akcija: –15 % na vse IR panele MySun Art. Preverite ponudbo tukaj.

PREDNOSTI OGREVANJA Z IR PANELI

Ogrevanje z IR paneli poleg odličnega videza prinaša tudi številne druge prednosti. IR paneli MySun hitro ogrejejo prostor, so popolnoma neslišni in ne potrebujejo nobenega vzdrževanja. Izdelani so v EU, njihovo dolgo življenjsko dobo pa podpira tudi dolga garancija. Prepričala vas bo tudi nizka začetna investicija in izjemno lahka montaža, za katero ni potrebnih nobenih gradbenih del. Z IR paneli lahko po potrebi postopoma opremite vsak prostor posebej. Danes vaš najljubši motiv v spalnici, naslednji mesec pa v kopalnici ogledalo, ki greje. Sliši se mamljivo, kajne?

POSEBNA DECEMBRSKA AKCIJA

Čarobni december, čarobna toplina. V tem mesecu vam MySun podarja 15-% popust na vse potiskane IR panele MySun Art, ki so odlično darilo tako za vas same kot tudi za vaše najbližje.

Kliknite tukaj, prebrskajte po ponudbi in si zagotovite svoj čarobni IR panel po znižani ceni še danes.