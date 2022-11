Denarnici prijazna prenova kopalnice, ki jo lahko opravite kar sami

Prijetno mehek objem brisače pričara telesu toplino in nežnost, k iprikličeta občutek varnosti in s tem optimizem za nov življenjski zagon in izzive.

Ni treba odšteti veliko denarja za osvežitev svoje kopalnice

Prenova kopalnice poleg velikega finančnega stroška s seboj prinaša tudi veliko prahu in umazanega dela. Poleg vsega pa je treba povsem prilagoditi delovnik in poiskati alternativne možnosti, ko kopalnice zaradi prenove ne morete uporabljati. Čeprav vaša kopalnica morda ni stara, si od časa do časa marsikdo zaželi njene osvežitve. Obstajajo nadvse preprosti triki, s katerimi boste posodobili svojo kopalnico. Zamenjajte na primer kopalniški tekstil ali dodajte stilsko izbrano kopalniško preprogo in prostor bo dobil nov videz. Poiščite navdih v zbirki spodnjih idej za posodobitev kopalnice in se prenove lotite kar sami.

Najmanjši detajli imajo včasih največji učinek

Kljub njeni morebitni samoumevnosti, je brisača nepogrešljiv pripomoček, zato je izbira prave brisače velikega pomena.

Z malo ustvarjalnosti lahko ustvarite vabljivo in lepo kopalnico, ki odraža vaš osebni slog. Za to pa ne potrebujete posebnih orodij ali veščin. Vse, kar potrebujete, so stilske kopalniške brisače. Te niso več samo za sušenje, pač pa jih lahko uporabite kot okrasni element prostora, saj ga popestrijo z barvo, teksturo ali vzorcem.

Če boste uporabili barvaste ali vzorčaste brisače, boste s tem dvignili razpoloženje, subtilni naravni odtenki pa ustvarijo pomirjujoče vzdušje. Za prefinjen in eleganten ambient uporabite zlato, črno in belo barvo.

Ko izberete barve, lahko kopalniške brisače razporedite na različne načine po prostoru, a naj bodo kljub temu vselej pri roki.

Kopalnica v sozvočju z naravo Pravo razkošje se pogosto skriva v majhnih stvareh – vzeti si čas ali pozorno doživeti trenutek. Zavestno se odločiti za stvari, ki blagodejno vplivajo na nas in na okolje. Podobno je z dodatki za dom blagovne znamke biovio. Ti vplivajo na vzdušje prostora in so skrbno izdelani iz ekološko certificiranih materialov, ki poskrbijo za kakovosten tekstil, moderno estetiko in okoljsko ozaveščenost. S trajnostno izdelanim tekstilom za dom se je ta ekološko naravnana znamka zavezala zdravemu bivanju. Naj gre za kopalni plašč, kopalniške brisače ali drug kopalniški tekstil, je ta vsakodnevno v stiku s kožo, zato je tukaj v ospredju težnja po naravnem. Prav tako je pri blagovni znamki na prvem mestu spoštljiv odnos do narave in njenih virov – vse od izbora materialov do obdelave. Izdelki biovio so dokaz, da se vizualnost in okoljska ozaveščenost ne izključujeta, temveč celo prepletata in navdih črpata iz narave. O tem pričajo mehki naravni odtenki (sivo-rjava, zelena) ter močnejše barve (turkizno modra, bordo rdeča), ki poskrbijo za izrazite poudarke. Stilsko dovršene kopalniške brisače, narejene iz materialov, prijaznih do kože, poiščite v prodajalnah Lesnina.

Kopalnice na tleh ponujajo prostor za dekoracijo

Prav vsaka kopalnica si zasluži lepo, trpežno in hkrati mehko preprogo, ki bo poskrbela za večje udobje, poleg tega pa jo bo stilsko obogatila.

Četudi ideje za postavitev kopalniške preproge ni na vašem seznamu stvari, ki jih morate imeti v kopalnici, so te odličen način za dodajanje mehkega pridiha hladnim in trdim kopalniškim tlom ter za vnos osebnosti v prostor, ki se sicer zdi povsem funkcionalen.

Na voljo je ogromno različnih materialov, velikosti in dizajnov preprog. Ključnega pomena pri izbiri kopalniške preproge je, da je ta pralna oz. enostavna za čiščenje. To pa nikakor ne pomeni, da morate žrtvovati slog zaradi praktičnosti. Ker so kopalnice vlažni prostori, je priporočljivo, da se odločite za takšne materiale in velikost preprog, ki jih boste lahko oprali v pralnem stroju. Uporabite lahko tako sintetična kot naravna vlakna, pomembno pa je, da podloga preprečuje drsenje preproge po tleh.

Preproga je kos, ki bo zaokrožil celoten prostor. Skupaj s pohištvom in dekorativnimi kosi ter nepogrešljivimi pripomočki bo ustvarila lepo in usklajeno kopalnico.