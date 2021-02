Cene električne energije v nebo? Rešitev je sončna elektrarna!

Oglasno sporočilo

Pričakovan je skokovit dvig cen električne energije, zato se odgovorna podjetja in posamezniki odločajo za postavitev lastne sončne elektrarne , s čimer se zavarujejo pred vplivom naraščanja cen. Svojo investicijo si povrnejo v od sedmih do desetih letih. Glede na tridesetletno življenjsko dobo sončne elektrarne imajo naslednjih 20 let svojo brezplačno električno energijo.

Evropska unija se je zavezala k ogljično nevtralni družbi do leta 2050. Kot posledica te zaveze se cena električne energije, proizvedene iz fosilnih goriv (primer: premog in zemeljski plin), z leti dviga. Načrt zagotavljanja emisijsko nevtralne družbe so začeli izvajati z uvedbo emisijskih kuponov CO2. Emisijske kupone CO2 potrebujejo vsa večja podjetja, ki v okolje izpuščajo večje količine toplogrednega plina CO2, merjenega v metričnih tonah. Cena emisijskih kuponov zaradi zaostrovanja okoljskih zakonov strmo narašča in je v tem letu dosegla najvišjo raven. S tem je poskočila tudi cena električne energije. Za zmanjšanje stroškov električne energije se v zadnjem času vedno več podjetji in gospodinjstev odloča za postavitev lastne sončne elektrarne.

Graf 1: Gibanje cene emisijskih kuponov CO2v zadnjih petih letih

Z grafa 1, ki prikazuje ceno kuponov CO2, je razvidno globalno naraščanje cene v zadnjih petih letih. Zaradi možnosti trgovanja s kuponi na prostem trgu so lahka tarča investicijskih skladov in drugih večjih vlagateljev. Ti lahko povzročijo umeten skok cen, kar pa se posledično izrazi tudi v večji nepredvidljivosti cene električne energije na trgu. Podjetja in gospodinjstva, ki že uporabljajo lastno sončno elektrarno, čutijo manjši vpliv nihanja cen električne energije na trgu, kar na dolgi rok omogoča večje prihranke.

Kako delujejo sončne elektrarne v Sloveniji?

Sončne elektrarne za proizvodnjo elektrike potrebujejo sončno sevanje. Največ električne energije se tako proizvede popoldne, ko je sončno sevanje v dnevu najmočnejše. Večina energije je proizvedene v delu dneva, ko se v gospodinjstvu porabi manj električne energije.

Najboljši sistem za izravnavo pridobljene električne energije iz sončne elektrarne je sistem samooskrbe. Pri samooskrbni sončni elektrarni omrežni operater sprejema elektriko, ko jo elektrarna čez dan proizvede več, kot jo gospodinjstvo porabi, in jo zagotavlja, ko jo proizvede premalo. Za kupca sončne elektrarne je pomembno le to, da ob koncu leta sončna elektrarna proizvede približno toliko električne energije, kot je gospodinjstvo porabi.

Zakaj pri podjetju Elektro prodaja E.U. d.o.o. (EPEU) menijo, da je gradnja sončne elektrarne prava investicija v vašo prihodnost? Investicijo si lahko povrnete v od sedmih do desetih letih na podlagi dejavnikov, ki vplivajo na izračun povračilne dobe investicije v sončno elektrarno.

Lasten vir električne energije.

Neodvisnost od trga električne energije.

Ugodno financiranje.

Za koga je sončna elektrarna primerna?

Sončna elektrarna je primerna za podjetja in gospodinjstva, ki si želijo zmanjšati strošek za električno energijo in si zagotoviti energetsko neodvisnost. Mesečni strošek, pri katerem se investicija zagotovo izplača, je približno od 80 do 100 evrov.

Letna poraba na taki ravni vam zagotavlja povrnitev investicije v sedmih do desetih letih. Običajna sončna elektrarna ima življenjsko dobo 30 let, kar pomeni, da bo gospodinjstvo minimalno 20 let pridobivalo brezplačno električno energijo s pomočjo sončne elektrarne. Ponudbo za sončne elektrarne preverite pri EPEU (Elektro prodaja E.U.), ki se ponaša z dolgimi garancijskimi dobami tudi do 30 let.

Kombinacija sončne elektrarne in toplotne črpalke se izkaže za zmagovito rešitev, če menjate tudi svoj ogrevalni sistem. S tem poskrbite za učinkovit, funkcionalen in avtomatiziran sistem ogrevanja ter proizvodnje električne energije, ki bo opazno znižal vaše stroške električne energije in ogrevanja.

Naročnik oglasnega sporočila je Elektro Prodaja E.U. d.o.o.

www.elektro-prodaja.eu

01/ 367 20 83