Bi si želeli dom ob robu gozda z idiličnim razgledom?

Rastoča idila ob gozdu na Lesnem Brdu obsega pet samostojnih hiš, ki vabijo kupca z občutkom za estetiko in kakovostno bivanje. Hiše vključujejo naravne materiale za doseganje trajnostne, bivanju prijazne gradnje.

V soseski Lesno Brdo boste našli harmonijo narave ter dobro dostopnost do mesta Ljubljane in Vrhnike. Zaključena soseska je primerna za družine in posameznike, ki želijo ubežati mestnemu vrvežu ter prosti čas preživljati v zeleni oazi.

Premišljeni tlorisi razvajajo z ravno pravšnjo bivalno površino, terasnim delom ter velikimi okenskimi površinami. Gradnja poteka aktivno in pod strogim nadzorom za doseganje maksimalne kvalitete. Posamezna hiša se lahko pohvali s 147 m2 bivalnih površin, zasebnostjo, ki je zagotovljena s terasno postavitvijo in lege hiše, odprtostjo steklenih površin na jugovzhod, predpripravo za električna vozila in nizko energetsko gradnjo.

Lesno Brdo - Soseska petih samostojnih hiš ob gozdnem robu, v terasnih postavitvah, kvalitetno osončenostjo ter z odprtim pogledom Foto: Soseska Lesno Brdo

do pomladi 2024. Vabljeni k ogledu in spremljanju poteka gradnje vaše izbrane enote.



Za vas smo na voljo na Naselje bo predvidoma zaključeno. Vabljeni k ogledu in spremljanju poteka gradnje vaše izbrane enote.Za vas smo na voljo na www.soseska-lesnobrdo.si ali Roni nepremičnine d.o.o., Nina Hudnik, 031722293, nina@roni-nepremicnine.si.

Kot kupcu tovrstne hiše se vam najverjetneje poraja nemalo vprašanj in dilem. Tako je v prvi vrsti vprašanje lokacije, izvedbe, izbora materialov, poteka gradnje in seveda stroškov ob nakupu ter kasneje ob bivanju. V primeru Soseske Lesno Brdo lahko zagotovimo, da smo lokacijo skrbno izbrali, sosesko zasnovali kot celoto, jo komunalno opremili, posamezno hišo umestili tako, da ima kvalitetno osončenost, uredili dovozno pot in razsvetljavo v okviru ustreznih standardov. Pri sami gradnji, vztrajamo pri vgradnji naravnih materialov stavbnega pohištva kakor tudi fasadnih slojev.

Projektiranje je vključevalo tudi smernice za dolgoročno varčno bivanje. Tako posamezna hiša zagotavlja zmanjševanje porabe toplotne energije preko vgrajenih materialov, postavitev na smer sonca ter zaključkih na fasadnih slojih iz odpornega macesnovega lesa. Vsaka hiša ima tudi možnost priklopa polnilne postaje za električna vozila.

