Alternativa kaminu z dimnikom? Kamin na bioetanol!

V marsikaterem sodobnem stanovanju ni možnosti vgradnje novega dimnika ali pa je njegova postavitev pogosto zapletena in draga. Rešitev tega oziroma zelo dobra alternativa klasičnemu kaminu z dimnikom je kamin, ki deluje na gorivo bioetanol. Njegova glavna odlika je, da ne potrebuje dimnika. Pri gorenju v kaminu namreč bioetanol popolnoma izgori.

Bioetanol (ekonol) je večkratno prečiščeno gorivo iz etilnega alkohola, namenjeno za ogrevanje kamina, specializiranega za to gorivo. Takšno gorivo je prilagojeno za uporabo v zaprtem prostoru. Ker to gorivo popolnoma izgori, se pri tem ne izločajo nikakršen dim, morebitne druge škodljive snovi ali neprijeten vonj. Ob gorenju se izločata le ogljikov dioksid in para, vendar v minimalnem deležu. Pri gorenju v enem kaminu se zadnja dva izločata približno toliko kot pri izdihanem zraku ene osebe, kar je seveda zanemarljivo. Poraba bioetanola je približno 1 liter za 2,5 ure gorenja v kaminu, kar pa je odvisno zlasti od regulacije odpiralca gorilnika.

Čeprav bioetanol z gorenjem ne povzroča dima, pa imamo v kaminu povsem pravi ogenj. Zato s tem plameni proizvajajo tudi določeno toploto. Kamin na bioetanol seveda ni mišljen kot primarni vir ogrevanja, kljub temu pa oddaja od 2 do 4 kW toplote. Moč ogrevanja je sicer odvisna od modela kamina oziroma velikosti gorilnika. S tem je takšen kamin namenjen zlasti dogrevanju bivalnih prostorov ter tudi ogrevanju v prehodnih obdobjih. Ni pa namenjen za priključitev na centralni sistem ogrevanja. Ob tem je mogoče omeniti, da kurišče kamina nima izgube toplote, zato se vsa proizvedena toplota prenaša v prostor. Odlika takšnega kamina je tudi, da pri izgorevanju ne nastaja pepel, kljub temu pa lahko uživamo ob pristnem ognju. Torej z uporabo kamina na bioetanol ni skoraj nobenega vzdrževanja, saj ni potrebno čiščenje pepela, niti nalaganje drv.

Med bogato ponudbo tovrstnih kaminov lahko izbiramo med modernim dizajnom ali klasičnim videzom. V ponudbi so različne oblike kaminov v talni, stenski ali kotni izvedbi – lahko so prostostoječi ali vgradni. Za prostostoječi kamin ni potrebna nikakršna vgradnja, stenski kamin preprosto namestimo na nosilec, vgradni kamin pa potrebuje nekoliko več montaže.

