6 idej za renovacijo kopalnice brez stresa

Po letih vsakodnevne uporabe opazite, da se znaki obrabe vaši kopalnici že preveč poznajo. Tu in tam zasledite kakšno počeno ali odkrušeno ploščico, umivalnik ni dovolj velik ali globok, nikamor ne morete shraniti brisač, pripomočkov za osebno higieno in kozmetike, slaba osvetljava pa onemogoča primeren nanos ličil … Kako se lotiti prenove ali pa načrtovanja popolnoma nove kopalnice in se pri tem čim bolj izogniti stresu? Imamo šest predlogov.

Foto: Shutterstock

1. Najprej si odgovorite na tri bistvena vprašanja

Premislite in si odgovorite na ta tri vprašanja, da bo vaša nova/prenovljena kopalnica zares ustrezala vam. Prvo vprašanje je: Kakšna je moja vsakodnevna rutina v kopalnici? Glede na vaš odgovor si boste lažje zamislili, kako bi morala biti urejena postavitev velikih elementov, oziroma boste lažje določili, kateri elementi so trenutno ovira v postavitvi in kako bi stanje lahko rešili. Drugo vprašanje se glasi: Koliko oseb bo uporabljalo kopalnico? Urejate zakonsko, družinsko kopalnico ali kopalnico za goste? Za zakonsko in družinsko kopalnico velja razmisliti o primernosti dveh umivalnikov, dveh ogledal itd. Tretje vprašanje pa je: Kaj me moti pri trenutni kopalnici? Tako se boste izognili ponavljanju napak.

Foto: Lesnina XXXL

2. Premislite proračun in pripravite načrt

Kako obsežna naj bo vaša prenova kopalnice? Za optično osvežitev in več udobja pri vsakodnevni uporabi kopalnice pogosto zadoščajo že majhni ukrepi, ki ne stanejo veliko in jih lahko izpeljete tudi v lastni režiji. Je mogoče treba samo osvežiti armature, dopolniti osvetljavo, priskrbeti omarice za shranjevanje ali pa ploščicam vdahniti novo življenje z barvo ali folijo?

Kadar pa prostor zahteva temeljito prenovo, je najbolj smiselno in pod črto tudi najugodneje, da se tega podviga lotite s pomočjo strokovnjakov. Kdor želi umivalnik prestaviti na drugo steno, bo mogoče moral inštalirati priključek. Kdor želi v kopalnici kabino za prhanje, ki je poravnana s tlemi, pa potrebuje vodovodno cev, ki ni napeljana iz stene (kot je običajno), temveč iz tal. Zato je smiselno, da se v prenovo že v fazi načrtovanja vključi strokovnjaka.

Foto: Shutterstock

3. Zagotovite dobro prezračevanje

Kopalnica je najbolj obremenjen prostor v domu, nenehna vlažnost in visoke temperature so idealno gojišče za razvoj plesni, zato je dobro prezračevanje ključnega pomena. Obnova kopalnice je lahko manjši ali večji podvig, vendar je v vsakem primeru dobro, da poskrbimo za kroženje zraka. Prezračevanje zagotavlja izmenjavo zraka, ki hitro in enostavno iz prostora odvaja neprijetne vonjave, vlago, škodljive delce in droben prah. Da si zagotovite najboljšo rešitev za vašo kopalnico, se posvetujte s strokovnjakom in pridobite več ponudb.

Foto: Lesnina XXXL

4. Premišljeno izberite materiale

Slog vaše kopalnice in izbira materialov sta neločljivo povezana. Si želite ustvariti sodobno kopalnico, ki se spogleduje z izkušnjo wellness centra? Morda vam je ljubši opulenten slog, poln nasičenih barv, armatur z bogatimi detajli, prostostoječo kadjo? Vas prepriča kopalnica brez ploščic? Karkoli vam je ljubše, je izbira pravih materialov prvi korak v smeri grajenja izbranega sloga.

Foto: Lesnina XXXL

5. Zagotovite dovolj prostora za shranjevanje

Kopalnica in pohištvo sta besedi, ki na prvi pogled nimata veliko skupnega, pa vendar je prostor za shranjevanje strašansko pomemben tudi tu. Naj ima prostor za shranjevanje prednost, ko boste načrtovali prenovo kopalnice. Pomembno je, da dobro izkoristimo prostor, ki nam je na voljo, in tako omogočimo zares funkcionalno uporabo kopalnice. Poskrbite, da boste dodali dovolj prostora za shranjevanje stvari, ki jih pogosto hranite v kopalnici, kot so kozmetika, toaletni izdelki, brisače in zdravila.

Foto: Lesnina XXXL

6. Razsvetljava in ogledala

Kakovostna razsvetljava je v kopalnici izjemno pomembna, ličenje, britje in ščetkanje zob so vsakodnevne dejavnosti, ki zahtevajo dobro, razpršeno osvetlitev, ki ne meče ostrih senc. Z uporabo vgradnih reflektorjev, stropnih luči ali kopalniških lestencev lahko poskrbimo za dobro ambientalno svetlobo in hkrati poudarimo izbrani slog. Dobra osvetljava je še posebej pomembna ob ogledalu – ne glede na to, ali uporabite stenske luči v višini obraza na vsaki strani ogledala ali ogledalo z vgrajeno lučjo, moderne kopalnice omogočajo zanimive, stilske in funkcionalne rešitve.

Foto: Lesnina XXXL