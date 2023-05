Strokovnjaki enotni: ne čakajte na poletje in sprejmite to odločitev še danes

Zgodaj spomladi je najboljši čas za novo ali prvo klimatsko napravo, ki bo poskrbela za optimalno temperaturo ter udobno in zdravo bivalno okolje. Skrivnost je v izboru. Kako v bogati ponudbi podjetja LG izbrati model, ki bo prinašal svežino v poletnih in zagotavljal energijsko učinkovito ogrevanje v zimskih mesecih?

Največkrat se zaplete že na začetku. Katero? Za koliko denarja? Najboljše klimatske naprave so ločene zasnove. Z zunanjo in eno ali več notranjimi enotami. Čeprav to pomeni, da bodo morali izvrtati luknji v pročelje za povezavo enot, se to vsekakor izplača. Noben drug tip ne zagotavlja tolikšnega udobja, funkcionalnosti in energijske učinkovitosti. Zadnje ni nepomembno, saj v danih razmerah nihče pri zdravi pameti ne želi imeti pretirano potratne naprave.

Trik je v izboru ravno pravšnje moči

Nujno je, da najprej določite optimalno moč klimatske naprave. Odločanje na pamet ni najbolj priporočljivo, saj boste obsojeni na napravo premajhne moči, ki ne bo kos poletni vročini, ali pa se bo na steni bohotila pretirano močna in posledično dražja. Ni težko izračunati primerne moči. Najprej izračunajte prostornino sob, ki jih bo klimatska naprava hladila, morda tudi ogrevala. Da bo lažje, vzemimo primer sobe s stranicama 4 in 5 ter višino 3 metre. Prostornina znaša 60 kubičnih metrov. Pomnožimo jo s 25 vati na kubični meter (W/m3), da dobimo moč 1,5 kilovata (kW). Če so stene slabše izolirane ali so večinoma steklene, potem prostornino pomnožite s 35. Za vsak vedno prižgan računalnik in televizor dodajte 50 vatov in za človeka 100 vatov. Tako v tem hipotetičnem primeru pridemo do moči rahlo nad dvema kilovatoma, kar je najmanj, kolikor mora iz sebe iztisniti primerna klimatska naprava.

Samo podatek o moči ne pove vsega o učinkovitosti hlajenja (ali ogrevanja) doma z več sobami in eno klimatsko napravo. Najučinkoviteje je imeti v vsaki sobi notranjo enoto ter eno močno zunanjo, toda to vedno ni mogoče zaradi cene in instalacij. Če bo samo ena, potem je še pomembneje, kje jo boste namestili, a tudi na optimalnem mestu bodo nekateri prostori preveč in drugi premalo ohlajeni. Zato je pomembno, da si vzamete čas za izračun in razmislek, kam jo boste namestili. Najboljše rezultate boste verjetno dosegli, če bo klimatska naprava nameščena v prostoru, ki je najbolj izpostavljen soncu in vročini.

Ali je funkcija ogrevanja potrebna?

Redna klimatizacija prostorov postaja nujnost, zato ni primerno kupovati klimatske naprave le za uporabo med vročimi meseci. Zgodi se, da tudi takrat pride do nenadne ohladitve. Ravno tako so priročna rešitev za hitro ogrevanje prostorov med menjavanjem letnih časov. Grelna moč je skoraj vedno primerljiva s hladilno močjo izbrane klimatsko-grelne naprave, podatek o zmožnosti gretja pa je na voljo v opisu izdelka.

Pri tem je treba razumeti še eno tehnično značilnost. Pri normalni klimatski napravi med ogrevanjem kompresor deluje več čas, dokler prostor ni ogret na želeno temperaturo. Takrat se ustavi in spet zažene, ko temperatura pade. Ker sodobnejša inverterska klimatska naprava spreminja in uravnava delovanje kompresorja glede na nastavljeno temperaturo, zato lahko deluje z manjšo močjo in je učinkovitejša. To se na koncu pozna pri računu za električno energijo.

Nekateri modeli klimatskih naprav podjetja LG so opremljene z do 120-herčnim kompresorjem (LG Dual Inverter Compressor) in hladijo celo 40 odstotkov hitreje kot naprave brez inverterja. To smelo trditev je potrdila nemška organizacija TÜV Rheinland in priča o vrhunski tehniki omenjenih klimatskih naprav. Učinkovitejše hlajenje se ravno tako pozna pri nižjih stroških za električno energijo.

Skrb za zrak brez prašnih delcev

Čeprav so mnenja o blagodejnem učinku na eni strani in škodljivosti klimatske naprave na drugi deljena, dejstva kažejo, da pravilno vzdrževana in kakovostna naprava močno izboljša bivalno okolje, kar vpliva tako na zdravje ljudi kot njihovo dobro počutje. LG pa je storil še velik korak naprej s sistemom za filtriranje zraka AirCare, ki uporabnost klimatske naprave dvigne čisto na novo raven.

Sistem sestavlja pet ločenih "delov", ki delujejo usklajeno. Različne raziskave dokazujejo, da je zrak v prostorih pogosto bolj onesnažen s prašnimi delci kot zrak na prostem. Klimatske naprave imajo pod režami za vstop zraka v notranjo enoto filter, da zaustavijo večje delce, ki so največkrat stranki produkt gorenja, naj gre za plamen sveče ali kuhanjem s plinom. Nevarni so delci, manjši od deset mikrometrov, še posebej pa delci, manjši od 2,5 mikrometra, ki zlahka prodrejo v pljučne mešičke in iz njih v kri. Natanko te učinkovito zaustavi omenjeni filter. Vendar ni edini. Blizu je še antialergijski, ki iz zraka odstranjujejo škodljive snovi, kot so na primer pršice v hišnem prahu, glive in plesni, ki pri nekaterih ljudeh povzročajo alergijsko reakcijo.

Klimatske naprave se pogosto pojavljajo v povezavi z alergijami. Ne vedno v dobri luči, saj so lahko umazani in vlažni filtri oziroma drugi elementi naprave gojišče mikroorganizmov. Razlog je preprost. Vroč zrak se ohladi na tuljavi kondenzatorja, kjer se zato nabirajo kapljice vode. Večina jo sicer odteče skozi otok, a nekaj vlage vedno ostane na hladilnih rebrih. Da bi preprečili nastanek plesni, katere spore škodujejo zdravju, so se v podjetju LG odločili vgraditi sistem za samodejno sušenje notranje enote.

Razkuževanje zraka in vgrajen ionizator

Ohlajen zrak, ki je očiščen delcev, se vrne v prostor skozi reže za izpih, toda še prej ga dezinficirajo sijalke ultravijolične svetlobe. Nemška organizacija TÜV Rheinland je preizkusila tudi to funkcijo in ugotovila, da uniči 99,99 odstotka bakterij. Uničevanje virusov in bakterij s svetlobo kratke valovne dolžine, katere energija uničuje dedni zapis bakterij in virusov, je že dolgo znani način razkuževanja.

Kljub temu nekaj mikrobov ostane v zraku, saj niso potovali skozi klimatsko napravo. Zanje poskrbi zadnji od petih pomembnih delov sistema AirCare, ionizator (Plasmaster Ionizer ++), ki zagotovi svež zrak in odstranjuje 99 odstotkov bakterij v prostoru. In tudi to je potrdila organizacija TÜV Rheinland. Ionizator prostor napolni z negativnimi ioni, ki blagodejno učinkujejo na dihanje in iz zraka v prostoru odstranjujejo zadnje viruse, bakterije, umazanijo ter neljube vonjave.

Optimalno ozračje v prostoru in zrak brez škodljivih snovi in mikroorganizmov lahko pomagata zmanjšati možnost astmatičnega napada. Delovanje klimatske naprave namreč suši zrak in odstrani alergene snovi, ki povzročijo simptome astme.

Trajnostna zasnova

Klimatske naprave ne menjamo vsakih nekaj let. Zaradi stroška nakupa, manjše obremenitve okolja in zamudnega odstranjevanja stare in nameščanja nove si želimo, da bo učinkovito delovala čim dlje. Seveda vedno pride čas, ko jo je treba zamenjati zaradi obrabe, redkeje zaradi morebitne zastarelosti, toda najmanj odlično se sliši, da podjetje LG ponuja kar desetletno jamstvo na delovanje kompresorja. Sicer so njihove naprave zasnovane, da brez težav delujejo vsaj toliko let, običajno pa še veliko dlje.

Pri tem ni odveč opomniti, da bodo toliko časa učinkovito delovale samo redno vzdrževane in strokovno pregledane naprave. Zatorej ne pozabite poklicati usposobljenega serviserja najmanj enkrat letno, običajno pred poletno sezono hlajenja, da jo podrobno pregleda in pravilno očisti.

Tiho delovanje

Čeprav se nekateri ne boste strinjali z idejo, da je pametno spati z delujočo klimatsko napravo, je vseeno prednost, če deluje tiho in ne moti. Ko deluje, so okna in vrata zaprta, zato bi vas preglasna naprava kmalu začela motiti. Naprave podjetja LG med vsemi prednostmi odlikuje tudi tiho delovanje, ki pa ne gre na račun manj učinkovitega hlajenja ali ogrevanja, kar je pogosto z manj kakovostnimi (ali starejšimi) modeli.

Večina se bolje počuti v hladnem kot v pretirano vročem prostoru. Ker so v mestih običajno tudi poletne noči vroče, pridejo dnevi, ko je bolje, da klimatska naprava deluje ves čas, da ohladi prostor in omogoči boljše spanje. Ravno tako je podnevi lažje delati v prijetno ohlajenem prostoru kot v vročem. To verjetno veste, če ste bili kadarkoli prisiljeni delati v neklimatiziranem prostoru, ko je bilo zunaj konkretno več kot trideset stopinj Celzija.

Upravljanje na daljavo

Ko izračunamo potrebno moč in se odločimo za tip klimatske naprave, se prava izbira šele začne. Odločamo se še na podlagi cene in tehničnih lastnosti, kot so letna poraba električne energije, razmerje energetske učinkovitosti ter dodatne funkcije. Med temi sta zadnje čase aktualni povezava v domače brezžično omrežje in možnost upravljanja na daljavo. Dom lahko recimo zapustite z izklopljeno klimatsko napravo in tako privarčujete pri porabi energije, pol ure pred vrnitvijo pa jo ponovno zaženete prek aplikacije na telefonu. Udobno se je namreč vrniti v prijetno ohlajen prostor namesto v pregretega, ko moramo počakati, da klimatska naprava naredi bivanje vsaj približno vzdržno.

Klimatske naprave podjetja LG so opremljene z brezžičnim modulom Wi-Fi, prek katerega se povežejo v domače omrežje, da jih je mogoče na daljavo upravljati prek aplikacije. Ta kmalu postane osrednji način upravljanja delovanja klimatske naprave in preverjanja temperature v domu, saj imate telefon vedno na dosegu roke. To pa ne velja vedno za daljinski upravljalnik.

Foto: LG Electronics Čeprav zdaj veste neprimerno več o klimatskih napravah, prednostih in blagodejnem učinku na kakovost bivalnega okolja, v bogati ponudbi podjetja LG še vedno ni preprosto izbrati ravno pravšnjega modela. Zato velja izkoristiti možnost, da vam svetuje strokovnjak, ki pozna posamezne modele in njihovo delovanje. Predvsem vam naj ne bo škoda denarja, ko gre za pravšnjo moč hlajenja in ogrevanja, saj je to daleč najpomembnejši dejavnik izbora. A ne pozabite na še enega: vizualna všečnost. Veliko bolje se boste počutili, če bo klimatska naprava namesto tujka v skrbno negovanem domu nekaj, kar boste z veseljem pogledali.

