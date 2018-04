Naravni osvežilci za prijetnejši vonj vašega doma

Foto: Pixabay

Dišave, bodisi naravne bodisi umetne, vplivajo na našo telesno in možgansko kemijo. Med dihanjem vdihavamo molekule, ki vplivajo na možganski center za nadzor čustev. Ker imajo tovrstne molekule neposreden dostop do naših možganov, je treba paziti, kaj vdihavamo.

Foto: Pixabay

Je že res, da umetne dišave lepo dišijo, vendar so lahko zelo škodljive. Raziskave so pokazale, da lahko kemične snovi, prisotne v kupljenih osvežilcih, povzročajo hormonsko neravnovesje.

Večina običajnih osvežilcev zraka - tudi tisti, ki naj bi bili naravni -, kupljena v trgovinah, vsebuje visoke ravni ftalatov, za katere je znano, da so še posebej škodljivi za otroke.

Zato so alternative, kot so eterična olja, veliko bolj primerne za odišavljenje doma. Vdihovanje eteričnih olj lahko pozitivno vpliva na naš um in razpoloženje. Nekatera izmed njih imajo na nas pomirjujoč učinek, na primer sivka in vetiver, medtem ko nas olja citrusov poživijo.

Zakaj niso vsi domači osvežilci zraka enaki

Pri izdelavi domačih osvežilcev zraka je pomembno, da naredimo uravnoteženo mešanico, da ena sestavina ne prevlada nad drugo. Umetne dišave se zanašajo na uporabo sintetičnih kemikalij, da ustvarijo dolgotrajen vonj.

Eterična olja zaradi ohlapnih molekul na žalost razpadejo veliko hitreje, zato se njihov vonj ne obdrži. Da bi se temu izognili, lahko določena eterična olja uporabimo kot osnovo, saj so njihovi sestavni deli težji in vonj traja dlje.

Kako si lahko naredite domače, bolj naravne osvežilce zraka

V vsaki bolje založeni trgovini lahko kupite eterično olje poljubnega vonja. Foto: Pixabay Njihova pozitivna lastnost je tudi to, da lahko več vrst mešamo med seboj.

DIŠEČI BLOKI: Dišeči leseni bloki so preprosti za izdelavo, postavite pa jih lahko na katerokoli mesto v domu, kjer želite osvežiti zrak. Izbrano kombinacijo eteričnih olj nakapljajte v plastično vrečko, v katero spravite lesene kocke.

Vrečko dobro pretresite, da se vonjave med seboj pomešajo in vpijejo v les. Kocke čez noč pustite v vrečki, da se res dobro napijejo vonjav.

Naslednji dan jih vzemite iz vrečke in položite v poljubno posodico. Kocke postavite na različna mesta, da razpršite vonj po celotnem prostoru.

Foto: Pixabay OSVEŽILEC S SODO BIKARBONO: Ta se že vrsto let uporablja kot naravni osvežilec za hladilnike.

Potrebujete eterično olje po svoji izbiri, lahko tudi suha zelišča in majhen steklen kozarec s pokrovom.

Kozarec napolnite s sodo bikarbono, dodajte eterična olja, posušena zelišča ali suhe cvetove rož po želji.

Dobro premešajte in postavite na želeno mesto. Kozarec obnovite takrat, ko se soda bikarbona začne strjevati.

To ponavadi pomeni, da je absorbirala vso vlago in zato ne bo tako učinkovita pri nevtralizaciji vonjav.

KOKTAJL VONJEV: Ta način je najlažji in najhitrejši. V steklen kozarec zmešajte več olj skupaj, jih dobro premešajte in postavite na poljubno mesto. Če želite, lahko v olje vmešate tudi zelišča, kot sta meta in sivka, in dobili boste še bolj izrazit vonj.

Foto: Pixabay