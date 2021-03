Lastništvo hišnih ljubljenčkov prinaša tudi odgovornost, na trgu trenutno pomanjkanje psov

Lastništvo hišnih ljubljenčkov ne pomeni zgolj lepih stvari, ampak tudi odgovornost, med drugim skrb za zdravje živali, kamor sodi zaščita pred bolhami in klopi, ki spomladi postanejo aktivnejši, so poudarili govorniki na današnji okrogli mizi v organizaciji družbe Krka. Po besedah kinologa Jožeta Vidica je trenutno na trgu pomanjkanje psov.

Psi so pravzaprav epidemije covid-19 veseli, ustreza jim, ker so ljudje doma, več imajo sprehodov, je na virtualni okrogli mizi za novinarje dejal veterinar in kinolog Jože Vidic. A hkrati opozoril, da se postavlja vprašanje, kaj bo, ko se bodo ljudje vrnili v službe in bodo psi osem ur in več sami doma. Zaradi tega se lahko razvijejo tudi neželena vedenja pri psih, a ob tem pa Vidic dodaja, da so psi na srečo zelo prilagodljiva bitja.

Zavedanje odgovornosti ob odločitvi za hišnega ljubljenčka

Bodoče lastnike psov opozarja, naj si psov ne izbirajo glede na to, katera vrsta je trenutno popularna, prav tako naj ne izbirajo po zunanjosti, filmu ali inteligenci psa, prav ta je namreč lahko včasih tudi moteča. Pred izbiro naj preverijo pasemske značilnosti psa in med drugim razmislijo tudi o stroških, ki jih domača žival prinaša.

"Morda se kdaj odgovornosti preslabo zavemo, ko se hitro odločimo za hišnega ljubljenčka," je opozoril Vidic in poudaril, da odločitev za hišno žival pomeni odločitev za deset ali celo več let, ko je treba skrbeti za žival in imeti zanjo čas. "Odgovornost je zelo kompleksna," je poudaril kinolog, ki pa v zadnjih desetletjih opaža spremembo odnosa do hišnih živali v pozitivno smer. So pa še vedno izjeme, ko prihaja do zanemarjanja živali.

Foto: Getty Images

Da se je povpraševanje po živalih v zadnjem letu dni povečalo, opažajo tudi v Zavetišču Ljubljana. Kot je na okrogli mizi povedal vodja zavetišča, veterinar Marko Oman, so že v prvem valu epidemije oddali skoraj vse živali in niti ena, ki je bila oddana v času prvega vala epidemije, se ni vrnila v zavetišče.

V drugem valu epidemije so oddali še več živali in na koncu lanskega leta ostali skoraj brez živali, je dodal Oman. In nadaljeval, da so, kljub temu da so svoje delovanje ob vzpostavitvi novih prostorov razširili na več občin, v zavetišče lani sprejeli celo manj psov kot v letu 2019, je pa bilo nekaj več mačk, vendar pa primerjalno gledano manj.

Trenutno imajo v Zavetišču Ljubljana osem psov in nekaj čez 30 mačk, številka pa se ves čas spreminja. Oman je spomnil še, da je vsaka žival, ki ostane v zavetišču, klinično pregledana, in dodal, da je večina psov, ki jih sprejmejo v zavetišče, brez posebnosti, največkrat imajo težave z bolhami in klopi, piše STA.