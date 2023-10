Znižajte stroške ogrevanja s toplotnimi črpalkami LG Therma V

Oglasno sporočilo

Foto: LG

V obdobju, ko lahko po vsej Evropi spremljamo visoke podražitve energije, so rešitve za racionalnejše ogrevanje in gretje vode še bolj iskane kot običajno. A tudi sicer povpraševanje po teh rešitvah spodbujata krepitev okoljske ozaveščenosti in evropska zakonodaja, ki predpisuje, da morajo biti v državah članicah Evropske unije vse nove zgradbe skoraj ničenergijske (Nearly Zero Energy Building, nZEB).

V hišah in drugih zgradbah ta cilj najpreprosteje dosežemo z vgradnjo toplotnih črpalk LG. Te toplotne črpalke zrak-voda so namreč celovita rešitev za ogrevanje, hlajenje in oskrbo s toplo vodo, ki kar 75 odstotkov potrebne energije za svoje delovanje pridobijo iz brezplačnega in obnovljivega vira (zraka) ter le 25 odstotkov iz električne energije.

Pet razlogov za toplotne črpalke LG Therma V: do 60 odstotkov nižji stroški ogrevanja,

preprosta namestitev,

skladnost z evropsko zakonodajo o skoraj ničenergijskih stavbah,

pameten dom z aplikacijo ThinkQ in

subvencija Eko sklada.

Foto: LG

Primerne za novogradnje in adaptacije obstoječih stavb

Toplotne črpalke LG iz linije Therma V so primerne tako za sodobne novogradnje kot tudi za adaptacije obstoječih stavb. Opravljajo isto nalogo kot na primer grelnik na plin ali kurilno olje, a mnogo bolj energetsko in stroškovno učinkovito. Najpogosteje se uporabljajo v kombinaciji s talnim gretjem, a so primerne tudi za radiatorsko ogrevanje in za pripravo tople vode – in to celo do zunanje temperature –25 °C.

Z zamenjavo ali dopolnitvijo tradicionalnega ogrevanja na plin ali kurilno olje s toplotnimi črpalkami zrak-voda občutno zmanjšamo izpuste CO 2 in porabo energije, saj za gretje vode uporabljamo obnovljiv in brezplačen vir – naravno toplotno energijo zunanjega zraka. Prav tako za razliko od ogrevanja na plin ne potrebujemo dragega plinskega priključka in dimnika, kar pomembno zmanjša stroške namestitve v hiši ali stanovanju.

Osnova vsakega odnosa je zaupanje, zato vam pri LG na vse toplotne črpalke, kupljene med 15. septembrom 2023. in 31. decembrom 2023, podarijo promocijsko 5 letno garancijo!

Do 60 odstotkov nižji stroški ogrevanja

Toplotne črpalke so v primerjavi z ogrevanjem na plin od štiri- do petkrat bolj učinkovite, saj lahko z enim kilovatom električne energije pridobijo približno 4,5 kilovata toplotne energije. S tem je mogoče v povprečju stroške ogrevanja znižati za približno 20 odstotkov glede na klasične plinske grelnike in celo za 60 odstotkov v primerjavi z grelniki na kurilno olje. Velike prihranke potrjuje tudi energetski razred A+++.

Foto: LG

Na zavezanost LG varovanju okolja kaže še uporaba hladilnega plina R32, ki je skladen s strogimi evropskimi pravili ter predstavlja bolj ekološko alternativo še vedno razširjenemu plinu R410a. Potencial globalnega segrevanja (GWP) pri plinu R32 je 675, kar je celo 70 odstotkov manj kot pri plinu R410a.

Preprosta namestitev in upravljanje

Toplotne črpalke LG je mogoče preprosto namestiti v nove zgradbe ali jih povezati z obstoječimi radiatorji in sistemi za talno gretje. Hkrati postanejo del pametnega doma LG, v katerem so vse hišne naprave povezane prek brezplačne aplikacije ThinkQ za upravljanje in nadzor pametnih naprav LG od koderkoli. Tako lahko na primer nastavite želeno temperaturo že v službi in se po koncu delovnega časa vrnete v topel in prijeten dom.

Foto: LG

"Dve tretjini Slovencev bivata v eno- ali dvostanovanjskih stavbah, ki so bile večinoma zgrajene v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V teh stavbah, ki so pogosto energetsko zelo potratne, se lahko za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo porabi tudi do 70 odstotkov celotne porabe energije. Z vgradnjo toplotne črpalke LG Therma V lahko uporabniki na preprost način zmanjšajo porabo energije tudi za do 60 odstotkov ter tako pripravijo svojo hišo ali stanovanje na bolj okolju prijazno prihodnost," je povedal Luka Simončič, vodja prodaje izdelkov LG ter rešitev za ogrevanje in klimatizacijo v Sloveniji.

Foto: LG

Subvencije Eko sklada Za namestitev toplotne črpalke je mogoče pridobiti tudi subvencijo Eko sklada. Pri samostojnih naložbah ta znaša od 20 do 50 odstotkov vrednosti naložbe (do največ tisoč oziroma 3.200 evrov), pri skupnih naložbah v večstanovanjskih stavbah pa 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Hkrati so na voljo tudi krediti po subvencionirani obrestni meri.

Naročnik oglasnega sporočila je LG Electronics Magyar KFT.