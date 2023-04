Včasih se zgodi, da se znajdemo pred na videz nerešljivo zadevo, ki nas prisili, da iščemo nove pristope. V takih trenutkih se običajno rojevajo inovativne rešitve, ki spreminjajo svet. En tak primer se je zgodil na Japonskem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so znanstveniki iskali način, kako zmanjšati količino odpadkov na prenaseljenih območjih ter kako pretvoriti organske odpadke v hranilno gnojilo. S svojo rešitvijo so spremenili način ravnanja s kuhinjskimi odpadki, ki predstavljajo velik delež komunalnih odpadkov ter povzročajo izpuste toplogrednih plinov, ki negativno vplivajo na okolje.

Biološki odpadki, tudi kuhinjski, so lahko eden največjih sovražnikov okolja, če ne poskrbimo za njihovo pravilno odlaganje in recikliranje. Z Bokashijem bomo naredili korak proti trajnostnemu odnosu do okolja. Foto: Ana Kovač

Ljudje se vse bolj zavedamo, da moramo storiti več za ohranjanje okolja. To pomeni, da moramo ravnati z odpadki na drugačen način, kot smo bili vajeni v preteklosti. Ločevanje in pravilno odlaganje sta postala splošno sprejeta načina za zmanjšanje količine smeti na odlagališčih. Biološki odpadki, ki vključujejo kuhinjske odpadke, predstavljajo približno 40 odstotkov vseh komunalnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih. To je resnično ogromna količina odpadkov, vendar je dobra novica, da lahko ta delež zmanjšamo za četrtino.

Odpadki za bolj zdrav vrt ali rastlinjak

Lična posoda za kompostiranje se imenuje Bokashi Organko in je primerna za uporabo v vsaki kuhinji. Komplet Bokashi je sestavljen iz posode za kompostiranje, tlačilke, pokrova, pipice in dozirne lopatke. Foto: Ana Kovač

Kompostiranje, ki se običajno izvaja na vrtu, lahko uspešno izvajamo tudi v stanovanju ali bloku, s pomočjo preproste opreme, imenovane metoda bokashi, ki izvira iz Japonske. S to metodo lahko spremenimo vse vrste kuhinjskih odpadkov v hranilen kompost in pridobimo tekočino za odmaševanje odtokov, tekočino za uničevanje plevela ter tekočino za zalivanje rastlin. S tem lahko vrnemo zemlji tisto, kar nam je dala za življenje, sklenemo zanko življenjskega kroga organskih snovi ter zmanjšamo količino bioloških odpadkov.

Potrebujemo zabojnik Bokashi Organko, kamor shranjujemo odpadke in jih redno posipamo z mešanico mikroorganizmov. Posodo imamo lahko kar v stanovanju, saj je lična in se lepo poda h kuhinjski opremi, lahko jo postavimo na pult, na tla ali pa damo v garažo oziroma na balkon.

Beseda bokashi se zdi zelo oddaljena in skrivnostna, a ima povsem vsakdanji pomen: fermentirana organska snov. Bokashi kompostiranje je vrsta anaerobnega kompostiranja, ki poteka s pomočjo mikroorganizmov. Te v obliki posipa ali tekočine med polnjenjem posode dodajamo v posodo Bokashi Organko, da pomagajo pri fermentaciji organskih odpadkov. Bokashi Organko ima sistem za zračenje in zapiranje, kar preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. Ko se posoda napolni z odpadki, jih posujemo s posebnimi zrnci, ki začnejo proces fermentacije. Fermentacijski proces se v nekaj tednih konča.

S kompostiranjem do koristnih izdelkov za dom

Fermentacijsko tekočino moramo redno odlivati. Foto: Ana Kovač

Bokashi Organko lahko uporabimo tudi kot sredstvo za čiščenje cevi in za zalivanje rastlin.

Za čiščenje cevi uporabimo nerazredčeno fermentacijsko tekočino. Z rednim dodajanjem tekočine v odtoke bomo preprečili nalaganje nesnage v ceveh, z njo lahko tudi odmašimo zamašene odtoke.

Pazimo, da tekočine bokashi ne polivamo po listih in da jo ustrezno razredčimo, saj je nerazredčena zelo močna in jo lahko uporabimo za zatiranje plevela. Foto: Ana Kovač

Za zalivanje rastlin moramo fermentacijsko tekočino, ki vsebuje koristne mikroorganizme in hranila, primerno razredčiti. Tekočino moramo razredčiti z vodo v razmerju 1:200, torej en deciliter tekočine na 20 litrov vode ali pet mililitrov na en liter vode.

Foto: Ana Kovač Fermentiramo lahko večino bioloških odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih: ostanke hrane, olupke, sir, mlečne izdelke, meso, manjše kosti, kavno usedlino, ovenele cvetlice, čajne vrečke, manjše količine papirnatih robčkov ... Ne smemo dodajati tekočin, kot so kis, sok, mleko, olje in voda, iztrebkov, velikih kosti ter pepela.

Kako kompostirati, če imamo hišo in vrt?

Kompostiranje je tradicionalna in preprosta metoda predelave organskih odpadkov v koristno gnojilo. Za kompostiranje na vrtu izberite primerno mesto, kjer postavite kompostni kup ali kompostni zabojnik. Mesto naj bo na sončni strani, vendar hkrati na zavetrnem in dostopnem delu vrta.

Na kompostni kup lahko odlagamo biološke odpadke, kot so sadje in zelenjava, kavna usedlina, listje, vejice, travni odrezki, jajčne lupine itd. Na vrh kompostnega kupa dodajte plast suhega listja ali vejic, da bo kompostni kup bolj zračen. Kompost morate redno vlažiti z vodo, saj morajo biti odpadki vlažni, vendar ne preveč mokri. Preveč suhi odpadki se počasneje kompostirajo. Priporočljivo je redno mešanje kompostnega kupa vsakih nekaj dni, da se snov lepo prezrači in hitreje predela.

Zorenje komposta na kupu lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev, odvisno od vlažnosti, temperature in mešanja. Ko bo vaš kompost zrel in temen, bo pripravljen za uporabo.

Mesa, mlečnih izdelkov in olja ne smemo odlagati v kompostni kup, saj lahko privabijo živali in povzročijo neprijetne vonjave.