Zakaj izbrati keramiko?

Na trgu so številni materiali, namenjeni oblaganju površin v notranjih in zunanjih prostorih, a niso vsi enaki! Vsak material ima drugačne lastnosti, prednosti in omejitve. Nekateri so v celoti osredotočeni na estetiko, zanemarjajo pa funkcionalnost in varnost, drugi so lahko cenejši in lažji za vgradnjo, vendar se hitro poškodujejo, in je večja verjetnost, da jih bomo morali zamenjati že po nekaj letih, tretji so čudoviti in kakovostni, a so zelo dragi in praktično nedostopni povprečnemu kupcu. Keramične ploščice so izjema, saj združujejo odlične tehnične in estetske lastnosti s finančno dostopnostjo ter tako izpolnjujejo visoke zahteve sodobnih javnih in zasebnih projektov.

Keramične ploščice: široka izbira dizajnov in vrhunske tehnične lastnosti

VAREN MATERIAL:

Keramika je varna izbira tako za okolje kot za zdravje. Ne vsebuje plastike, ne gori, odporna je proti izredno visokim temperaturam, hitrim spremembam temperature (termalni šok), izpostavljenosti sončnim žarkom in atmosferskim vplivom ter številnim kemikalijam. Mrazoodporna keramika oz. porcelanska keramika je odporna tudi proti zmrzali in ekstremno nizkim temperaturam. Keramične ploščice so tako varna izbira za katerikoli notranji ali zunanji prostor, saj za razliko od drugih materialov prenesejo tudi najbolj ekstremna okolja.

TRAJNOSTEN MATERIAL:

Keramika je eden najbolj trajnih materialov, ki se ne stara. Ob pravilni vgradnji in pripravi podlage nam bo keramika služila kot stenska ali talna obloga za vse življenje. Porcelanska keramika je izjemno odporna na odrgnine in obrabo, ki nastane zaradi hoje, kar je ključni element pri določanju vzdržljivosti, in tudi ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja (lakiranja, poliranja …). Zaradi dolge življenjske dobe se keramika menja redkeje kot drugi materiali, zaradi česar je trajnosten in okolju prijazen material. Keramika je idealna podlaga nad talnim gretjem, saj zadržuje toploto.

HIGIENSKI MATERIAL:

Keramika je eden najbolj higienskih materialov. Iz nje je tradicionalno narejena sanitarna oprema kot tudi velik del sodobne zdravstvene opreme in pripomočkov (npr. zobni vstavki in kostni implantati). Človek jo je uporabljal že od nekdaj kot pripomoček pri prehrani, kot na primer za shranjevanje vode, vina, olja, in osebni higieni. Sodoben napredek tehnologije in uporabe materialov je še izboljšal njene kemične, fizikalne in mehanične lastnosti. Glazirane keramične površine so enostavne za spiranje in čiščenje z običajnimi detergenti, obenem pa onemogočajo, da bi na njih zastajala in se nabirala umazanija. Keramične ploščice so "imune" na plesen in bakterije, zato so primerne tudi za kopalnice in ekstremno vlažne prostore. Keramika je nepogrešljiv del vsakdanjega življenja, saj zagotavlja čistočo in higieno našega doma.

Stenske keramične ploščice: kolekcija DALIA

Keramika in porcelan

ČLOVEK IN KERAMIKA

Keramika je kombinacija zemlje, ognja, znanja in naključja. Definirana je kot anorganski nekovinski material, ki se pri žganju na visokih temperaturah strdi in dobi končne uporabne lastnosti. Material za izdelavo keramike je glina − vrsta fine zemlje, ki je v mokrem stanju izredno plastična oz. primerna za oblikovanje, z žganjem pa postane trdna, nekoliko krhka in porozna (vpija vodo). Takšna najbolj osnovna keramika se imenuje terakota, človek pa jo je uporabljal že v prazgodovini, predvsem za posodo, v kateri je shranjeval hrano. Z iznajdbo glazure je bil narejen velik korak v razvoju keramike. Glazura je steklasti material, ki se nanese na keramično površino in se z žganjem spremeni v izjemno gladek in kompakten zaščitni sloj, ki ne prepušča vode ter je odlična podlaga za dekoracijo z različnimi barvnimi pigmenti ali drugimi materiali. V srednjem veku so bile v Evropi glazirane keramične ploščice zaradi visoke cene statusni simbol in sta si jih lahko privoščila samo plemstvo in cerkev, z industrijsko revolucijo pa so postopoma postale širše dostopne.

Svojevrsten razvoj v izdelavi keramike je potekal na Kitajskem. V dolgih stoletjih izpopolnjevanja tehnik izdelave in dekoriranja so Kitajci izumili novo vrsto keramike – porcelan, ki zahteva posebno vrsto gline in žganje pri izredno visokih temperaturah. Prvi izdelki iz porcelana segajo že v 6. st., najbolj značilna za kitajski porcelan pa je čudovita bela porcelanska posoda z dekoracijo v modri barvi, ki so jo v večjih količinah proizvajali in izvažali predvsem od 14. st. naprej.

Stenske keramične ploščice v tradicionalni belo-modri barvni kombinaciji: kolekcija BLOSSOM

KERAMIČNE PLOŠČICE

Ko govorimo o navadnih keramičnih ploščicah, imamo v mislih glazirane keramične ploščice, ki so namenjene uporabi v notranjih prostorih . Te ploščice imajo porozno keramično telo, zaščitene pa so z glazuro, ki ne prepušča vode. So idealna izbira za oblaganje sten v notranjih prostorih, saj so relativno lahke in izredno enostavne za vzdrževanje in čiščenje. Idealne so za vlažne prostore, kot sta kopalnica ali kuhinja. Sodobna tehnologija, združena z napredkom znanosti in dostopnostjo materialov z vsega sveta, omogoča vedno boljše lastnosti keramičnih ploščic, nižjo ceno proizvodnje in neomejene možnosti dekoracije. Čeprav obstajajo stenske in talne keramične ploščice, se v sodobnem času vedno bolj uporabljajo samo stenske, talne keramične ploščice pa nadomeščajo porcelanske ploščice zaradi boljših tehničnih in tudi vizualnih lastnosti.

, Sodobna kopalnica: kombinacija keramičnih in porcelanskih ploščic: kolekciji LUCY in TERRAZZO

PORCELANSKE PLOŠČICE

Porcelanske ali mrazoodporne ploščice so posebna vrsta keramičnih ploščic, katerih glavna značilnost je, da praktično ne vpijajo vode. Da se ploščica lahko klasificira kot porcelanska oz. mrazoodporna, mora imeti vpijanje vode manj kot 0,5-odstotno, skladno z nacionalnim in evropskim standardom SIST EN 14411. Za izdelavo porcelanskih ploščic se uporablja posebna vrsta gline, ki vsebuje večji del minerala kaolina in ima drugačno razmerje osnovnih elementov. Žganje poteka pri višjih temperaturah kot pri navadnih keramičnih ploščicah, kar sproži specifične kemične reakcije. Bistvo porcelana je v tem, da v procesu žganja pride do vitrifikacije oz. delne fuzije gline. To pomeni, da se tvorijo nove kemične vezi v materialu, ki tako postane bolj gost in trden ter manj porozen. Ker praktično ne vpijajo vode, so porcelanske ploščice primerne za zunanje prostore tudi v hladnih podnebjih, saj so odporne proti zmrzali. Porcelanske ploščice so močnejše, težje in bolj odporne od navadnih keramičnih ploščic, zato se uporabljajo kot talna obloga tudi za težje obremenjene talne površine. Porcelanske ploščice so idealna izbira za balkone, terase, dvorišča, za spodnje dele fasade (cokel) ali kot fasadna obloga.

Porcelanske ploščice kot stenska in talna obloga v zunanjih prostorih: kolekciji STORM in LIPICA

Ker je porcelanska ploščica že sama po sebi neporozna, ne potrebuje debelega sloja glazure za zaščito pred vpijanjem vode. Porcelanske ploščice se glazirajo s tanjšim slojem glazure, kar jim daje bolj grob, pristen naraven videz in teksturo, zaradi česar so idealne za sodobne oblikovalske projekte, ki stremijo k temu, da umetno okolje čim bolj približajo naravnemu, saj je narava temeljni navdih sodobne estetike in elegance. Porcelanske ploščice predstavljajo večinski del sodobne proizvodnje keramike, uporabljajo pa se tako v zunanjih kot v notranjih prostorih. V sodobnem domu pokrivajo porcelanske ploščice vse talne površine, za stene v kopalnici in kuhinji pa se uporabljajo porcelanske ali stenske keramične ploščice oziroma v kombinaciji. Za zunanje talne površine se priporočajo porcelanske ploščice z bolj grobo površino, ki preprečuje drsenje.

Svetli in odprti prostori: porcelanske ploščice ASPEN

NEOMEJENE MOŽNOSTI DIZAJNA

Sodobna tehnologija proizvodnje keramičnih in porcelanskih ploščic omogoča popolno repliciranje različnih materialov, efektov, barv, vzorcev in celo 3D-struktur. Porcelanske ploščice vedno bolj nadomeščajo druge naravne materiale, ki so bolj občutljivi, zahtevni za vzdrževanje in čiščenje, potencialno nevarni ali dražji, kar pripomore k varovanju narave, saj s tem ohranjamo dragocene naravne vire. Najbolj značilne so porcelanske ploščice v imitaciji lesa, ki ohranjajo topel in razgiban naravni leseni videz, hkrati pa zagotavljajo vrhunske tehnične lastnosti porcelana. Tovrstne ploščice imitirajo lesene deske tudi po ozkem in dolgem formatu, tako da jih praktično ne ločimo od pravega lesa. Gorenje Keramika nudi različne kolekcije porcelanskih ploščic v imitaciji naravnega, nordijskega, postaranega ali beljenega lesa v različnih barvah in različnih formatih (manjše deske 15 x 60 cm, večje deske 22,5 x 90 cm ali bolj klasičen format 30 x 60 cm). Druga najbolj priljubljena izbira je imitacija naravnega kamna, kjer lahko izbirate med vzorci kvarcita, granita, peščenjaka, marmorja, fosilnega kamna in drugih kamnin. Nepogrešljiva sta še cement in terrazzo, ki sta postala sodobna klasika.

Imitacija lesa: porcelanske ploščice ARC

Trendi opremljanja zunanjih prostorov

Prostor, ki ga imamo na razpolago, je dandanes ena od najvišje vrednotenih dobrin. Posebno med pandemijo covid-19 so se pokazale nove razsežnosti zasebnega prostora, saj zagotavlja varnost in psihično zavetje, ki sta nepogrešljiva med izolacijo. V času družbenega distanciranja so pomembno vlogo dobili zasebni prostori, ki so na meji z javnimi: balkoni, terase, verande, preddverja … Te površine, posebno v mestih, omogočajo povezovanje ljudi brez ogrožanja njihove varnosti. V prihodnjih arhitekturnih projektih bodo ti prostori nedvomno imeli vse večjo težo. Bivanje na balkonu ali terasi omogoča družbene stike in občutek, da smo del skupnosti, hkrati pa smo na svežem zraku in na odprtem. Sončna svetloba, pogled v nebo, klepet s sosedom – vse to je izjemnega pomena za zdravje in psihično ravnotežje sodobnega človeka. Naš dom je postal naše svetišče, zato moramo zagotoviti, da bo to najboljše okolje za naš duševni mir, udobje in stabilnost.

Veranda v toplih zemeljskih tonih: porcelanske ploščice FOSSIL

POVEZAVA NOTRANJIH IN ZUNANJIH PROSTOROV: Težnja, da umetni prostori funkcionirajo kot človekovo naravno okolje, je pripeljala do koncepta povezave notranjih in zunanjih prostorov. Tradicionalna arhitektura je težila k ločevanju prostorov za ohranitev zasebnosti in v razmejitev funkcije posamezne sobe, sodobni dizajn pa stremi k nasprotnemu: odprt tloris − torej, čim manj notranjih sten, zunanji prostori pa so formalno in vizualno povezani z notranjimi in ločeni zgolj s steklenimi prehodi. Tak koncept omogoča veliko več naravne svetlobe v notranjih prostorih in večji občutek zračnosti, odprtosti in sproščenosti. Tudi majhno stanovanje s tovrstno zasnovo bo omogočilo več funkcionalnega prostora in ne bo delovalo utesnjeno. Najpomembnejši element pri opremljanju povezanih prostorov so nedvomno tla. Enotna talna obloga povezuje notranje prostore in se nadaljuje tudi v zunanji prostor. Porcelanske ploščice so idealna izbira za tovrstno arhitekturo, saj jih odlikujejo tehnične lastnosti, ki omogočajo polaganje tako znotraj kot zunaj. Porcelanske ploščice Gorenje Keramika vam nudijo široko izbiro dizajnov, s katerimi lahko opremite in povežete katerikoli prostor v čudovit ambient s pridihom naravne elegance, ki bo trajen in nezahteven za vzdrževanje.

Povezava zunanjih in notranjih prostorov: porcelanske ploščice v imitaciji naravnega kamna FINESTONE

MEDITERANSKI STIL: Če obožujete mediteransko atmosfero, so odličen temelj za vašo teraso porcelanske ploščice v svetlejših zemeljskih tonih in imitaciji naravnega kamna ali terakote. Omislite si udobne ležalnike, leseno pohištvo, kamnito ograjo, terakota lonce ... Dodajte kakšno mediteransko rastlino ali detajl, ki ste ga sami izdelali, in spremenite teraso v svoj najljubši prostor, kjer se boste sprostili po napornem dnevu.

Mediteranska atmosfera: porcelanske ploščice TAURUS

NORDIJSKI STIL: Če vam je bližji nordijski pridih, se držite minimalistične elegance s ploščicami v imitaciji naravnega lesa in sofisticiranim kovinskim pohištvom. Za nezmotljivo nordijsko-skandinavski zunanji ali notranji ambient je odlična kolekcija NORDIC – porcelanske ploščice v imitaciji čudovitega naravnega lesa z originalnim formatom lesene deske 22,5 x 90 cm in brezčasno eleganco.

Nordijski stil s povezavo notranjega in zunanjega prostora: porcelanske ploščice NORDIC

TREND TERRAZZO: Terrazzo je predstavljal tipična marmornata tla v beneških hišah od 15. st. naprej, ko so delavci v proizvodnji marmorja odkrili, kako lahko iz ostankov marmornih plošč formirajo čudovita tla, ki so cenovno dostopnejša. Koščke marmorja in granita različnih velikosti so zalili s cementom in spolirali, s čimer so enostavno izravnali še tako grobe in neenakomerne podlage. Impresiven in razgiban videz razdrobljenega marmorja je sčasoma postal priljubljen v zasebni in javni arhitekturi po celem svetu. V zadnjih letih predstavlja terrazzo enega od vodilnih trendov in ga zaradi svojega brezčasnega videza mnogi označujejo kot sodobno klasiko. Terrazzo in imitacije terrazza na drugih materialih srečujemo kot talno in stensko oblogo pa tudi na pohištvu, tapetah in celo tekstilu. Gorenje Keramika nudi kolekcijo porcelanskih ploščic Terrazzo, s katero lahko opremite notranje in zunanje prostore v brezčasnem videzu terrazzo. Kolekcija je na voljo v treh različnih barvah, ki omogočajo odlično ujemanje z različnim pohištvom in stilskimi dodatki.

Trend terrazzo: porcelanske ploščice TERRAZZO.