Zadnji trendi pri izdelavi vhodnih vrat

S kakovostnimi aluminijastimi vhodnimi vrati , ki postajajo vedno pogostejša izbira pri opremi sodobnega doma, si zagotovite izjemno protivlomno zaščito, visoko stopnjo toplotne in zvočne izolativnosti, odlično odpornost proti vremenskim razmeram in dolgo življenjsko dobo, kar je pri tako pomembnem elementu hiše, kot so vhodna vrata, ključnega pomena.

Najnovejši dosežki na področju izolacije

Varčevanje z energijo je eden najpomembnejših vodil v gradbeništvu. Novogradnje in prenove nepremičnin morajo slediti novim standardom gradnje, saj prav varčnejša uporaba energentov pomembno prispeva k ohranjanju okolja in virov energije.

Naš dom lahko postane energetsko varčen tudi z nakupom kakovostnih vhodnih vrat z visoko stopnjo toplotne izolacije.

Toplotno prevodnost merimo v vatih na kvadratni meter po stopnji kelvina (W/m2K). Nižja, kot je ta vrednost, manj toplote prehaja skozi vrata. Medtem ko strokovnjaki kot priporočljivo toplotno prepustnost navajajo vrednost vsaj 1,3 W/m2K, so šli pri Inothermu še dlje – prevodnost njihovih vhodnih vrat EXCLUSIV po zaslugi izjemne izolacije znaša le 0,61 W/m2K.

Aluminijasta vhodna vrata ponujajo visoko stopnjo toplotne izolacije in se tudi ob izrazitejših temperaturnih obremenitvah ne krivijo. Tako lahko z zmanjšanjem toplotnih izgub veliko privarčujemo, saj podatki kažejo, da skozi okna in vhodna vrata s slabo izolacijo izgubimo celo več energije kot skozi neizolirano fasado.

Za dolgoročen prihranek pa poskrbijo aluminijasta vrata ribniškega Inotherma, ki so po zaslugi vrhunske izolacije in dolge življenjske dobe že vrsto let prva izbira na evropskem trgu.

Ko so morebitni dvomi, ali ste zaklenili vrata, povsem odveč

Če je pametne telefone mogoče odklepati s prstnim odtisom, zakaj ne bi tudi v svoj dom vstopili samo z dotikom prsta? Ta sodobna rešitev je po zaslugi biometrične tehnologije že na voljo vsem lastnikom, ki si želijo za svoj dom zagotoviti visoko raven varnostne zaščite in praktičnost.

Inothermov najsodobnejši pametni sistem za odklepanje vrat s čitalcem prstnih odtisov se imenuje Inosmart in združuje tri načine odpiranja v enem sistemu, in sicer je mogoče odpiranje vrat s čitalcem, numerično kodo ali pametnim telefonom. Ta sistem odpravi vse skrbi v zvezi s pozabljanjem in izgubljanjem ključev. Vrata se zaprejo s samodejnim motoriziranim zaklepanjem, tako da so tudi morebitni dvomi, ali ste zaklenili vrata, povsem odveč.

Sistem Inosmart tudi presega hitrost klasičnih ključavnic, predvsem pa jih prekaša po zagotavljanju varnosti. V stanovanje lahko pridejo le tisti, ki jim vi to omogočite prek nastavitev, obenem pa sistem beleži tudi vse poskuse nepooblaščenega vstopa. Inosmart je v celoti mogoče upravljati prek pametnega telefona.

Varni pred nepridipravi

Ena pomembnejših funkcij vhodnih vrat je tudi protivlomna zaščita. Protivlomna vrata varujejo stanovalce in premoženje pred nepovabljenimi gosti, zato je protivlomna varnost zunanjih vrat ključen dejavnik pri izbiri vrat.

Sodobne tehnologije in kakovostni materiali, ki jih Inotherm uporablja pri izdelavi vhodnih vrat. Njihova vrata že serijsko vključujejo pettočkovno ključavnico, aluminijaste plošče nadpovprečne debeline tri milimetre, ki skupaj z masivno konstrukcijo zagotavljajo visok nivo varnosti in stabilnosti, zunanjo in v konstrukcijo vpeto varnostno rozeto ter varnostno garnituro iz poliranega ali matiranega jekla z integrirano varnostno zaščito v varnostnem razredu RC3.

Dodatno stopnjo varnostne zaščite zagotavlja standardni cilinder z dvostranskim delovanjem in šestimi ključi. Po zaslugi dvosmernega delovanja in varnostnega profila lahko cilinder v vhodnih vratih upravljamo tudi, če je ključ na drugi strani vrat že vstavljen. Nastavljivi tridelni tečaji varnostnih vrat pa ščitijo stran tečajev in preprečujejo, da bi morebitni vlomilci preprosto sneli vratno krilo.

Moderna vhodna vrata za vsak okus

Vhodna vrata imajo funkcijo varovanja stanovalcev pred vremenskimi vplivi, nepovabljenimi gosti in zagotavljajo intimnost. Moderna vhodna vrata imajo še vedno enake funkcije, vendar so zahvaljujoč visoko-tehnološkim rešitvam pri izpolnjevanju svojih nalog veliko bolj učinkovita in naše bivanje dvignejo na precej višjo raven. Povsem drugo poglavje so različni dekorativni slogi, ki se kar naprej spreminjajo in sledijo tehnološkemu napredku, tako da nam tudi po tej plati vhodna vrata ponujajo določeno mero estetskega zadovoljstva. Hiša z dovršeno oblikovanimi vrati je že na pogled bolj vabljiva in predstavlja naš osebni slog.

Elegantna vhodna vrata v aluminijasti izvedbi veliko prispevajo k celotnemu videzu doma in poudarila značaj naše hiše. Zato se vedno več ljudi odloča za vgradnjo aluminijastih vhodnih vrat, saj aluminij odlikujeta izjemna trdnost ter sposobnost oblikovanja. Aluminijasta vrata se lepo kombinirajo z barvami macesna, hrasta, smreke in drugimi vrstami lesa. Zelo priljubljena so aluminijasta vrata v beli barvi, ki ji sledi barva antracita. Ta se lepo ujame z detajli iz nerjavečega jekla.

Izbiramo lahko ogromno barvnih kombinacij vrat Inotherm, saj lahko izbiramo med mat ali sijaj barvnimi toni po lestvici RAL, strukturnimi in metalnimi barvnimi toni, lesnimi dekorji, rustikalnimi lesnimi dekorji in dekorativni dekorji. Aluminijasta vrata se zaradi preprostega prilagajanja najrazličnejšim oblikam, slogom in barvnim shemam lahko čudovito kombinirajo tudi z objekti oziroma pročelji, na katerih je glavni ali zelo pomemben element les.

Lesni dekor je poseben dekorativni zaključek, ki navdušuje vse ljubitelje naravnega videza lesa, je izjemno obstojen na vremenske vplive in UV-žarke, daje naraven videz vrat in dolgo življenjsko dobo z enostavnim vzdrževanjem. Toplota, ki jo izžareva les, tako lahko obogati tudi pročelje našega doma, saj se lahko odločimo za vhodna vrata iz aluminija, ki jih na prvi pogled ni mogoče ločiti od lesenih.

Takšna vhodna vrata v moderni lastni proizvodnji izdelujejo v ribniškem Inothermu. Lesni dekor je rezultat posebnega tehnološkega postopka sublimacije, s katero se ustvari popolna lesena optika. Na voljo je kar 30 različnih imitacij lesa na vhodnih vratih: od češnje do mahagonija, več vrst hrasta, macesna, bora, tika, oreha in duglazije do treh različic azijskega lesa makasar.