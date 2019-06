Vsi ga potrebujemo, skoraj nihče ga rad ne uporablja – kaj je to?

Oglasno sporočilo

Niti danes si ne moremo predstavljati, da bi lahko živeli brez likalnika. Čeprav likanje morda ni vaše najljubše opravilo, pa je neizogibno, da ga uporabite vsaj občasno in zlikate vsaj tista poslovna in elegantna oblačila. Vse več je gospodinj, ki ne likajo več brisač, kuhinjskih krp in celo spodnjega perila. Zagovornice uporabe sušilnega stroja svoje perilo zlagajo še toplo in se s tem izognejo likanju marsikaterega kosa . Številne sodobne gospodinje tudi ne likajo posteljnine, čeprav je spanje v sveže oprani in zlikani posteljnini kljub vsemu še vedno bolj prijetno. Pa vendar, brez likalnika v gospodinjstvu ne gre – z veseljem ali ne, določene kose bo vselej treba tudi zlikati.

Na prodajnih policah so danes na voljo različni likalniki, od tistih najbolj preprostih do profesionalnih, izbira pa je seveda odvisna od zahtev in pričakovanj posameznega uporabnika.

Kaj vse je pomembno pri izbiri likalnika?

Prva odločitev je povezana z najosnovnejšim vprašanjem: kakšen likalnik potrebujete? Suhi ali parni likalnik?

S suhim likalnikom so likale že naše babice, za sodobne materiale pa je suho likanje zagotovo bolj zahtevno. Prav hitro lahko namreč likalna ploskev postane prevroča, materiali pa se poškodujejo. Predvsem mešana in sintetična vlakna so občutljiva ter posebej zahtevna za likanje s suhim likalnikom. Likanje s pomočjo pare je občutno lažje, saj se tkanine hitreje in lažje zravnajo tudi pri nizkih temperaturah, zaradi česar lahko likamo tudi bolj občutljiva oblačila. Z uporabo parnega likalnika prihranite čas pri likanju oblačil in dosežete boljše rezultate lažje in hitreje. Z uporabo večje količine pare in nekaj znanja pa je mogoče oblačila tudi raztezati ali krčiti.

Naslednji pomemben kriterij pri izbiri je tudi oblika likalnika. Likalna ploskev, ki ima tanek in zašiljen nos, omogoča natančno likanje ob robovih, pa tudi likanje pod gumbi. Teža, velikost in okretnost likalnika igrajo zelo pomembno vlogo predvsem pri likanju srajc in tistih oblačil, pri katerih je ključna natančnost.

Pomemben je tudi ročaj likalnika, ki mora imeti dober oprijem. Teža likalnika prav tako ni zanemarljiva podrobnost, saj je lažji likalnik bolj okreten in prijetnejši za uporabo. Za vse levičarje je pomembna funkcija, ki omogoča zamenjavo rok, zato si izberite likalnik s to funkcijo. Električni kabel likalnika naj bo čim daljši in kar se da fleksibilen (izvedbe s kroglastim zglobom so boljše od trdih povezav).

Likalniki s funkcijo samodejnega nastavljanja temperature so zelo učinkovita rešitev, ki lahko zelo olajša in poenostavi likanje različnih vrst tkanin. Tudi funkcija samodejnega izklopa je v smislu varnosti pametna rešitev, saj zagotavlja, da se bo likalnik, ki smo ga odložili na peto, po desetih minutah samodejno izklopil; če ga pustimo položenega na likalni ploskvi, pa se bo izklopil že po desetih sekundah.

Najljubša izbira povprečnega uporabnika

Parni likalnik je še vedno najbolj priljubljena izbira večine gospodinjstev, saj ga lahko kadarkoli uporabljamo tudi kot suhi likalnik, če izklopimo funkcijo pare in vanj ne nalijemo vode. Likalnik, ki ga boste izbrali, mora biti dobro uravnotežen. Pomemben je vaš individualni občutek, ko likalnik primete v roke. Težji likalnik omogoča lažje likanje, saj ni treba uporabljati toliko moči, lažji pa je bolj okreten pri likanju občutljivih oblačil.

Pri parnih likalnikih velja pravilo, da več lukenj pomeni več pare. Para zmanjša gube in zmečkanine na naravnih tkaninah (bombaž, lan) in tako olajša likanje. Ključnega pomena je tudi visoka napetost, zato izberite likalnik, ki ima vsaj 1.400 vatov. Rezervoar za vodo naj bo čim večji, priporočena je prostornina za vsaj 5 decilitrov vode. Likalnik naj ima veliko in sijočo ploskev, črne in sive likalne ploskve se težje premikajo in pogosteje oprimejo tkanin. Konica likalnika naj bo kar najbolj koničasta, da boste lažje dosegli robove in površine pod gumbi.

Je bolje izbrati parni likalnik ali parno likalno postajo?

Sodobni parni likalniki so lahki in učinkoviti. Parni likalniki so v primerjavi z likalnimi postajami bolj priročni za pospravljanje, hkrati pa so za uporabnika tudi cenovno dostopnejši. Parne postaje so precej dražje, večje in težje, posledično pa so tudi za uporabnika nekoliko bolj nerodne. Imajo pa seveda tudi številne prednosti, ki jih bodo cenili predvsem tisti, ki likajo večje količine perila in želijo pri tem doseči najboljše možne rezultate. S pomočjo sodobne parne postaje je likanje perila hitrejše in manj naporno opravilo. Parna postaja je torej zelo primerna izbira za posameznike, ki likajo redkeje in veliko perila naenkrat, in za tiste, ki nosijo občutljiva, prestižna in vintage oblačila. Za vse tiste, ki likajo sproti, torej posamezne kose, pa je bolj praktična izbira kakovosten parni likalnik. Nenazadnje parna postaja v omari zaseda bistveno več prostora, kot ga potrebuje običajen parni likalnik.

Parne postaje dajejo najbolj profesionalne rezultate

Pri parnih postajah razlikujemo dve vrsti: parna postaja s kotličkom pod pritiskom ali parna postaja s tako imenovanim pretočnim sistemom pare. Prednost parne postaje je, da ima poleg parnega generatorja tudi poseben rezervoar za vodo, zato med likanjem dolivanje vode ni potrebno, s čimer ne izgubljamo časa, obenem pa omogoča konstanten izpust pare med likanjem in s tem lažje in učinkovitejše likanje. S parno postajo dosežemo bolj profesionalne rezultate, zato je parna postaja prava izbira za vse tiste, ki svoj videz jemljete zelo resno in vselej stremite k popolnosti – od glave do pete.

