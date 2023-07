Učinkovite tehnike čiščenja sedežne garniture

Od vsega pohištva v vaši dnevni sobi sedežna garnitura običajno dobi največ pozornosti: to je prostor, kjer vaša družina skupaj uživa prosti čas, prostor za popoldansko branje ali pa spanje ob koncu tedna. Ne glede na to, ali vaša trenutna sedežna garnitura kaže svojo starost ali ste podedovali rabljen kos, ki potrebuje nekaj pozornosti, lahko čiščenje sedežnih garnitur s pomočjo teh nekaj preprostih idej izboljša videz in vzdušje v vsem vašem prostoru. Pripravite svojo sedežno na sproščeno, vroče poletje in uživajte v osveženem videzu dnevne sobe še dolgo v jesen.

Foto: Shutterstock

Mnogokrat naša stara sedežna garnitura potrebuje samo malo pravilnega čiščenja, da znova zaživi v vsej svoji lepoti. Temeljito odstranjevanje prahu in drobtin s pomočjo sesanja naj bo prvi korak k čiščenju ne glede na to, ali imate usnjeno ali tekstilno tapeciranje. Prenekatera sedežna garnitura pa ima pralne prevleke, ki jih po proizvajalčevih navodilih operite v pralnem stroju. Izognite se sušenju v sušilcu, saj lahko poškodujete ali skrčite tkanino. Topli, sončni dnevi so kot nalašč za sušenje na svežem zraku. Čiščenje sedežnih garnitur ni nujno težavno in tvegano opravilo, če poznamo nekaj lastnosti materialov in pravil čiščenja

Večno usnje

Foto: Lesnina XXXL Usnje zaradi svoje vzdržljivosti, trpežnosti in lepega videza velja za enega od najbolj priljubljenih materialov za oblazinjeno pohištvo. Zaradi vseh teh lastnosti se ponaša tudi z višjo ceno in slovi tudi kot naložba, za katero pa je seveda treba primerno skrbeti. Res je, da usnje – tako kot naša koža – z uporabo pridobi patino, ki pa pripomore k udobju in kos celo olepša. Začnimo s sesanjem in nadaljujmo z brisanjem z vlažno, mehko krpo. Če je usnjena sedežna garnitura posebno umazana, se čiščenja lahko lotimo tudi s čistili za usnje, ki pa jih je dobro pred uporabo preizkusiti na manjši površini kavča, najbolje tam, kjer ni najbolj vidno. Po čiščenju z mokrimi sredstvi je zelo pomembno, da usnje kar najbolj osušimo s suho krpo. Madeže črnila je z usnja mogoče očistiti z vato, namočeno v alkohol, ki ga nežno nanesemo neposredno na madež. Usnje se lepo odziva na tretmaje s kremo za usnje, namesto katere lahko uporabimo tudi navadno kremo za roke.

Tudi usnjeno sedežno garnituro je preudarno zaščititi z uporabo prevleke za sedežne garniture. Še posebno je ta metoda dobrodošla v družinah z majhnimi otroki ali ljubljenčki, saj prevleka zagotavlja dodatno zaščito in podaljšuje življenjsko dobo vaše sedežne.

Bukle in cord, tkanini neustavljivo privlačne mehkobe

Bukle tkanina Foto: Lesnina XXXL

Bukle je vrsta tkanine, ki je znana po svoji značilni teksturi. Gre za tkanino z zankami na površini, kar ji daje gost, izbočen videz. Tkanina bukle je pogosto mehka, vzdržljiva in se uporablja za različne namene, vključno z oblazinjenjem pohištva, izdelavo preprog, oblačili in dekorativnih predmetov. Tkanina se je prvič pomembno pojavila na področju izdelkov za dom leta 1948, ko je ameriški arhitekt finskega rodu Eero Saarine predstavil svoj znameniti stol Womb Chair – naročilo svoje tesne prijateljice Florence Knoll, ameriške arhitektke, notranje oblikovalke in oblikovalke pohištva Knoll fam, ki je zahtevala stol, na katerem bi se lahko udobno zleknili. To je razumel dobesedno: prvi modeli stolov Womb Chair so bili prevlečeni s kodrasto tkanino. Kmalu se je bukle pojavil povsod v oblazinjenju.

Cord je teksturirana tkanina z vzorcem, podobnim vrvi ali rebrom. Izdelana je iz različnih materialov, kot so bombaž, volna, svila ali sintetična vlakna. Cord se uporablja za oblačila, kot so hlače, krila, jakne, pa tudi za sedežne garniture, blazine in pregrinjala. Je trpežna, udobna in priljubljena zaradi svojega privlačnega videza. Zaradi svoje prirojene mehkobe cord naravno ublaži ostre robove sodobnih pohištvenih kosov. Na voljo je v različnih debelinah, barvah in vzorcih, kar omogoča široko izbiro glede na slog in uporabo.

Cord tkanina Foto: Lesnina XXXL

V sodobnih domovih, z odprtim razporedom prostorov se pogosto zgodi, da se kuhinjske vonjave cvrenja, dušenja in pečenja vpijejo v naše oblazinjeno pohištvo, tekstil, kot so bukle, cord in pa tudi mikrofibra sedežna, te vonjave lahko zadržijo. Raztegljive prevleke za sedežne garniture bodo zaščitile naše oblazinjeno pohištvo, vendar ne bodo preprečile vpijanja vonja ob dolgotrajni izpostavljenosti. Neprijetne vonjave odstranite s sodo bikarbono, s pomočjo cedila s fino mrežo jo posujte po vseh površinah svoje sedežne garniture, tudi po naslonjalih. Pustite jo učinkovati nekaj deset minut, če imate to možnost, sedežno garnituro izpostavite soncu, nato jo temeljito posesajte. Vaša sedežna garnitura bo znova osvežena.

Bukle tkanina Foto: Lesnina XXXL

Prevleke za sedežno garnituro so odlična in cenovno dostopna izbira za vaš dom. S svojo funkcionalnostjo zagotavljajo zaščito pred praskami, umazanijo in obrabo. Idealne so za družine z majhnimi otroki in lastnike hišnih ljubljenčkov.

Sedežnim garnituram enobarvne prevleke dajejo večbarvne odtenke, medtem ko so enobarvne prevleke bolj primerne za pisane garniture.

Ne glede na to, ali iščete zaščito ali zgolj udobje, pri Lesnini se najde rešitev za vsak okus. Pobrskajte po njihovi ponudbi, kjer boste našli tudi prevleke za kotne sedežne garniture kot tudi prevleke za kavče in trosede različnih materialov in barv.

Tkanine, ki zagotavljajo visoko udobje in mehkobo

Svila, alpaka in moher so izjemno uporabni pri izdelavi odej in vzglavnikov. Postelje in kavče naredijo še bolj neustavljive za poležavanje. Zagotavljajo izjemno mehkobo, udobje in razkošje ter pripomorejo k sprostitvi in dobremu počutju. Poleg tega imajo tudi estetsko vrednost, saj dodajo prostoru pridih elegance.

Foto: Lesnina XXXL

Čiščenje teh občutljivih tkanin zahteva posebno pozornost in nežen pristop. Ko se lotite čiščenja, vedno najprej preverite etiketo na izdelku in upoštevajte priporočila proizvajalca glede načina in temperature pranja ter uporabe detergentov. Večina teh izdelkov zahteva ročno pranje z blagim detergentom ter sušenje na zraku. Kadar niste povsem prepričani o čiščenju tovrstnih tkanin, se raje obrnite na strokovnjake v čistilnicah.