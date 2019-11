Strokovnjakinja svetuje: retro estetika v sodobnem domu

Arhitektka Nina Štajner nam bo razkrila, kako povezovati sodobnost s preteklostjo in kako ustvariti brezčasen prostor, ki nam bo ponujal domačnost, toplino in edinstvenost.

Devetdeseta leta prejšnjega stoletja ne puščajo svojega vtisa samo v svetu mode, ampak so se vrnila tudi v naše domove. Linije, materiali in oblike iz obdobja popolnega razcveta se vračajo v popolni harmonijo s sodobnim dizajnom. Kako ustvariti mešanico sodobnosti in preteklosti, razkriva Nina Štajner (Kitchy World).

Trendi na področju oblikovanja prostora se morda res hitro spreminjajo, hkrati pa se pretekla obdobja s svojimi značilnimi materiali in pohištvenimi linijami redno vračajo v modo, seveda v osveženi različici. Pri opremi doma je zato zelo dobrodošlo trajnostno naravnano oblikovanje, ki drzno združuje estetike različnih zgodovinskih obdobij in s tem poskrbi za večno modno podobo doma.

Foto: Getty Images

Trendi se ciklično ponavljajo

Trendi se tudi v svetu notranje opreme spreminjajo s svetlobno hitrostjo. Hkrati je mogoče opaziti ciklično ponavljanje modnih smernic, ki iz različnih zgodovinskih obdobij obujajo najbolj značilne estetske elemente ter jih reinterpretirajo v sodobno osveženi različici. Trenutno modno reinkarnacijo doživlja estetika devetdesetih let prejšnjega stoletja s pastelnimi, še posebej bež toni, predimenzioniranim usnjenim oblazinjenim pohištvom, zaobljenimi linijami in glinenimi vazami, polnimi posušene trave.

Med materiali je v zadnjem času ponovno izredno aktualen terrazzo, ki ga v našem prostoru dobro poznamo kot talno oblogo javnih stavb iz obdobja modernizma. Gre za izredno trpežen vodoodporen naraven material, izdelan iz v cement vlitih kamenih zrn. Sodobna različica terrazza je nekoliko drznejša ter se ponaša z bolj raznolikimi barvami in širšo paleto dimenzij vzorca, modne potiske v slogu terrazza pa je mogoče opaziti celo na izdelkih iz keramike, porcelana in tekstila. Terrazzo je v sodobnih prostorih apliciran kot talna ali stenska obloga, pojavlja pa se tudi v obliki kuhinjskih pultov, miz in podstavkov namiznih svetil.

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Za resnično sodoben videz se ga kombinira z žametom pastelnih tonov, pohištvom iz ratana in velikimi tropskimi rastlinami. Še en material, ki je v zadnjem času doživel sodoben preporod, je medenina. Zaradi toplega barvnega tona in glamuroznega blišča je zelo dobrodošla v obliki armatur, svetil in pohištvenega okovja. Zelo lepo se poda k hladnim materialom, kot so beton, marmor in terrazzo, namesto sijoče brušene medenine pa je sodobna različica obdelana nekoliko bolj robustno in ima matirano teksturo.

Med oblazinjenimi pohištvenimi kosi je mogoče po mnogo letih minimalističnih form opaziti porast predimenzioniranih sedežnih garnitur in foteljev, ki spominjajo na devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Ponašajo se z udobno zaobljenimi linijami in mehkimi usnjenimi prevlekami ter na pogled delujejo kot samostojne umetniške skulpture. Tovrstni dramatični sedežni elementi se v sodobnih domovih pojavljajo prostostoječi sredi dnevnih sob v kombinaciji z minimalističnimi klubskimi mizicami in pastelno barvno shemo.

Foto: Getty Images

Ponovno aktualni so tudi pohištveni kosi modernistične in postmodernistične estetike, kot so predalniki in klubske mizice iz temnejšega lesa s poševnimi, proti tlom tanjšajočimi se nogami. Sodobne interpretacije velik poudarek namenjajo detajlom, kot so nevidni ročaji in zaobljeni robovi. Iz pozabe si je v trendovske domove samozavestno utrl pot tudi servirni voziček. Ta prilagodljiv pohištveni kos se ponovno pojavlja v dnevnih sobah, jedilnicah ali celo na hodnikih ter je namenjen shranjevanju zbirke likerjev in kristalnih kozarcev ali pa razstavljanju družinskih fotografij in spominkov. Posebno aktualni so kar medeninasti servirni vozički iz druge roke, vozički novejših datumov proizvodnje pa presenečajo s poenostavljenimi linijami, kombiniranjem medenine ali matirane črne kovine s pleksisteklom oziroma zatemnjenim ogledalom.

Združevanje trendov različnih obdobij za večno moden dom

Za čim bolj trajnostno naravnano opremo stanovanja se velja držati pravila, ki narekuje kombiniranje vgradnih in večjih pohištvenih kosov nevtralne estetike z drznimi manjšimi kosi in dekorativnimi dodatki. Talne in stenske obloge, vgradne omare, kopalniška oprema, kuhinja in sedežna garnitura so elementi, ki se jih menja na približno nekaj desetletij, zato je smotrno izbrati vizualno nevsiljive modele visoke kakovosti. Da bi se izognili dolgočasnemu videzu prostora, ambient nato dopolnimo z bolj vpadljivim tekstilom, stoli, svetili, klubskimi mizicami itd. Skratka s kosi, ki jih je preprosteje zamenjati. S tovrstnim načinom oblikovanja lahko dom na sorazmerno finančno nezahteven način redno stilsko osvežujemo ter ga prilagajamo trenutnim željam in potrebam.

Foto: Getty Images

Zelo aktualno je tudi združevanje estetskih značilnosti pohištva in materialov iz različnih obdobij, kar omogoča oblikovanje unikatnega ambienta. Eklektično kombiniranje slogov ustvari prostor, ki je ravno zaradi kombinacije različnih zgodovinskih vplivov večno moden. Trenutno tako aktualne izčiščene minimalistične linije skandinavskega sloga omehča kombiniranje z nostalgično obarvanimi detajli, kot so vintage stoli, medeninasta svetila, retro keramika in žametno oblazinjeno pohištvo. Nasprotno je pompoznost kristalnih lestencev, cvetličnih tapet in rezljanih baročnih okvirjev za slike mogoče umiriti s pomočjo nepričakovanih robustnih tekstur betona, rjaste kovine in navidezno obrabljenega beljenega lesa.

Triki in pravila za kombiniranje različnih zgodovinskih slogov

Združevanje estetskih lastnosti različnih zgodovinskih obdobij je lahko za nevešče oko precej težka naloga, zato se velja držati nekaj preprostih pravil. Glavni cilj je oblikovanje prostora, ki bo na pogled deloval kot povezana celota, ne da bi kakšen element neprijetno bodel v oči. Trik za vključitev posebnega pohištvenega kosa v ambient je njegova izpostavitev. Namesto da bi kos, ki se ne sklada s podobo prostora, poskusili skriti, ga raje izpostavimo in celoten ambient gradimo okoli njega.

Foto: Getty Images

Najpomembnejše pravilo združevanja zgodovinskih vplivov se nanaša na barvno paleto, ki naj bo čim bolj enotna. Barve naj bodo skladne in enakomerno razporejene po vsem prostoru oziroma vsem domu. Kombiniranje pohištvenih kosov različnih slogov je seveda zelo dobrodošlo, zaželeno pa je njihovo barvno ujemanje. Oblazinjene elemente je mogoče tapecirati z enotnim tekstilom, lesene kose pa ustrezno prebarvati, najlažje kar s krednimi barvami.

Drugo pomembno pravilo je izbira tematike, ki naj prostor poveže v celoto. Tematika je lahko zelo široka, na primer gorska koča, morje ali babičin salon. Na to zgodbo pa se opiramo ob postopku oblikovanja ambienta. Tretje pravilo je preprosto: preizkušanje. Na papirju ali v salonu lahko nekatere ideje delujejo odlično, v resničnem prostoru pa se nato ne izidejo po pričakovanjih, zato je preizkušanje najzanesljivejša metoda, pri kateri se izkaže, ali stvari v prostoru delujejo ali ne.

