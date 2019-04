Sodobne kopalnice na dosegu roke

Oglasno sporočilo

Kopalnica ima v domu velik pomen - ni le prostor za vzdrževanje osebne higiene, temveč je s sodobno opremo pridobila novo funkcijo prostora za sproščanje. V domu je pomembna ureditev moderne, dobro načrtovane in uporabne kopalnice, inovativni proizvodi pa nam omogočajo, da kopalnico opremimo v skladu s svojimi željami in potrebami.

Oprema kopalnice za udobje in funkcionalnost

Kopalnico moramo opremiti tako, da se v njej počutimo udobno in prijetno. Oprema v kopalnici in stranišču mora biti funkcionalna.

Vaša kopalnica naj bo prostor, namenjen sproščanju in prijetnemu negovanju telesa. Kako doseči prijetno vzdušje, ki bo vplivalo na vaše počutje, pa je poleg opreme odvisno tudi od razsvetljave, keramike in drugih izbranih izdelkov.

Za funkcionalnost kopalnice pa je pomembna tudi kakovost sanitarne in kopalniške opreme, ki vam bo vlivala zadovoljstvo in uporabnost še leta.

Armature v umivalniku in kadi, ročaji in držala ter kljuke naj bodo usklajeni po velikosti in slogu. Če je prostor majhen, ni nujo, da so tudi armature in držala majhna. Tudi velika držala so lahko videti lepo, predvsem pa so praktična. Včasih je za osvežitev prostora dovolj, da zamenjamo ročaje in kljuke na omaricah.

Kopalnica naj bo najtoplejši prostor doma, zato vgradimo elegantne visoke cevne radiatorje. Te lahko dopolnimo z obešalniki, ki omogočajo hitro sušenje brisač ali obešanje perila ter hkrati delujejo kot kreativno pohištvo.

Kopalniško pohištvo

Kopalnico opremite s pohištvom, ki vam bo dalo želen občutek udobja, a hkrati tudi domačnosti. Ob nakupovanju pohištva upoštevajte dimenzije prostora kopalnice. Pazite, da bodo kosi kopalniškega pohištva odporni proti vodi, pari in višjim temperaturam, saj bo tako njihova življenjska doba daljša, vzdrževanje pa lažje.

Višina kopalniških omaric naj bo nekaj centimetrov nad tlemi tudi zaradi lažjega čiščenja kopalnice. Lep in funkcionalen dodatek v kopalnicah je tudi kopalniški radiator, ki ima v osnovi vlogo ogrevanja, hkrati pa s svojim dizajnom služi kot obešalo za brisače.

Kopalniško opremo izberite s primernim ogledalom, zaradi katerega bo kopalnica videti večja, izberete pa lahko tudi črno ali belo barvano steklo za trendovski videz. Tla kopalnice obložite s ploščicami, kamnom ali marmorjem, izberite pa nevtralne barve in kopalniškim elementom dovolite, da bodo izoblikovali končno podobo kopalnice. V kopalnici lahko z nekaj inovativnimi posegi uredite damski prostor za ličenje, kotiček za sproščanje z dišavami in svečkami ali prijetno vodno "igrišče" za otroke.

Razsvetljava

Kopalniška razsvetljava naj bo dovolj svetla, da se ne bodo pojavljale sence ali da nas ne bo zaslepila. Uredite jo lokalno nad ogledali in splošno, ki razsvetljuje celoten prostor.

Osvetlitev bo boljša, če poskrbite za točkaste izvore svetlobe nad ogledalom, cevaste svetilke po celi dolžini ogledala in več točkastih izvorov desno in levo ob ogledalu.

Sanitarni izdelki

Naj se vaše kopalniško pohištvo ujema z umivalnikom, bidejem in WC-školjko. Umivalniki lahko stojijo samostojno ali pa so vgrajeni v omarice.

V majhnih prostorih so boljša rešitev umivalniki, pritrjeni na steno. Večje kopalnice lahko opremite s kopalno kadjo, v manjših pa se bolje obnese kad s kabino za prhanje.

V prostor premišljeno umestite tudi stranišče, ki je lahko viseče, tesno sklopljeno (združena kotliček in školjka) ali obstensko.

Bodite pozorni na kakovost izdelkov.

Kopalniške napeljave

Ob načrtovanju kopalnice pozorno uredite napeljavo. Najbolje je, da je v hiši ali stanovanju postavljena v bližino stranišča in kopalnice, da odtočne cevi ne bodo predolge. Veliko pozornost namenite tudi napeljavi elektrike za vtičnice, električne aparate in luči, ki naj bodo zunaj območja, kjer bi lahko prišlo do stika z vodo.

V kopalnici poskrbite za dobro prezračevanje in zmanjševanje vsebnosti vlage - poskrbite za prezračevalno rešetko in vgradite ventilator za kopalnice.

Izbira kopalniških ploščic

Površine v kopalnici določajo vzdušje v prostoru. Materiali naj bodo odporni proti vlagi. Za stene, odlagalne površine in tla so najprimernejše keramične ploščice. Marmorni videz ploščic poskrbi za občutek luksuza, lesena tla prostoru vdihnejo mehkobo, mozaik pa doda barvitost in teksturo.

Izbiro ploščic prilagodite velikosti kopalnice. V manjših prostorih uporabite svetlejše ploščice, v večjih prostorih pa lahko izbirate med različnimi dimenzijami in barvami, ki so lahko obogatene z mozaiki in dekorji.

Osnovne zahteve za načrtovanje kopalnice:

kopalnica mora imeti delujoče okno ali ustrezen prezračevalni sistem,

ne varčujte pri kakovosti sanitarne opreme,

bodite pozorni na izbiro kabine za prhanje ali kopalne kadi in ji namenite ustrezen prostor,

vtičnice morajo biti ozemljene,

fiksno mora biti nameščena vsaj ena svetilka,

straniščne školjke morajo imeti na vsaki strani pokrova vsaj 40 centimetrov prostora,

elektriko je treba napeljati tudi na mesta, kjer se bodo morebiti vgrajevali drugi električni aparati,

izrišite si 3D-kopalnico in maksimalno izkoristite prostor.

Kako vzdrževati kopalniško opremo?

Bodite pozorni na čiščenje kopalniške opreme, da bo vaša kopalnica dosegla dolgo življenjsko dobo:

po uporabi vode morate kapljice takoj pobrisati s površin, da preprečite razbarvanje površin,

s površin kopalniške opreme odstranite agresivna sredstva, kot so kemikalije ali tekočine s trajnim delovanjem,

omaric iz keramike ali marmorja ne čistite s krtačami , da jih ne poškodujete,

, da jih ne poškodujete, za vsakodnevno čiščenje keramike je dovolj, da jo obrišete z mokro krpo in občasno uporabite ustrezno čistilno sredstvo za keramične ploščice,

ogledala čistite z vlažno krpo ali brisačo,

ali brisačo, pip in prh ne čistite s kisom ali kislinskimi čistili.

3D-IZRIS V maloprodajnih salonih Tapro Grosist - v Celju, Lescah in na Jesenicah vam nudijo 3D-izris kopalnice. Ker je danes na voljo že toliko različnih vrst ploščic in dekorativnih elementov, si boste svojo novo kopalnico lažje predstavljali, če vam jo bodo najprej izrisali strokovni delavci pri Tapro Grosist d.o.o. Kaj potrebujete za izris? Vse, kar potrebujete za izris, je tlorisni prostor z označenimi merami prostora. Označite tudi višino stropa, morebitne naklonine (mansarde) in umestitev oken v prostor (DŠV) ter vrat. Če imate odtoke fiksno nastavljene in se ne dajo premikati, jih natančno označite. Vse morebitne zidove prav tako označite. Za izris se lahko oglasite v kateremkoli od salonov. Cena izrisa je 50 evrov, ki jih nato kot dobropis koristite pri nakupu.

