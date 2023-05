Skozi kakšna vrata vstopajo po svetu?

Oglasno sporočilo

V naslednjih vrsticah se bomo podali na potovanje okoli sveta! A v primerjavi s popotniškimi prispevki vas ne bomo popeljali po glavnih trgih najslavnejših metropol in vam približali opevanih znamenitosti; vodili vas bomo skozi labirinte ulic vse tja do značilnih lokalnih hiš na različnih točkah zemeljske oble. In pri tem se bomo osredotočili na en sam element: vhodna vrata.

Foto: INOTHERM D.O.O.

Mnogokrat spregledana simbolika

Vhodna vrata prepogosto jemljemo za samoumevna, pri tem pa spregledamo bogastvo zgodb, ki jih pripovedujejo. So namreč močan simbol prehajanja, naša ločnica med zunanjim in zasebnim, obenem pa odraz kulturne pestrosti, arhitekturnih smernic in osebnih okusov posameznikov, ki jih vsakodnevno odpirajo in zapirajo. Vsak vhod pripoveduje svojo, edinstveno zgodbo, in to tako stanovalcem kot gostom, za katere pomeni prvi vtis ob obisku tujega domovanja. Prav zato smo si zaželeli raziskati, na kakšna vhodna vrata bi naleteli kot obiskovalci dežel v svoji bližnji in daljni soseščini …

… da bi morda kanček njihovega sloga prinesli domov

Naše potovanje bo hkrati tudi iskanje navdiha: katere elemente ali lastnosti vhodnih vrat po svetu lahko dodamo svojim “slovenskim” vratom? Možnosti smo proučili v sodelovanju z Inothermom, ribniškim specialistom za visokokakovostna aluminijasta vhodna vrata. Dolenjski proizvajalec, ki se lahko pohvali z največjo proizvodnjo vhodnih vrat iz aluminija na stari celini, namreč ponuja praktičen spletni konfigurator, s katerim lahko ustvarite vhod popolnoma po svojih željah. Prilagajate lahko tako slog kot tudi dodatke in varnostno opremo.

Foto: INOTHERM D.O.O.

Poglejmo si, kako si lahko s pomočjo Inothermovega konfiguratorja pričarate vrata s pridihom bližnjih in daljnih dežel!

Švedski minimalizem z razliko

Iz rodne dežele slovite Ikee bi težko pričakovali karkoli drugega kot elegantni minimalistični slog. A v slogu pohištvenega velikana imajo tudi švedska vrata zelo zanimivo, predvsem pa praktično posebnost. Medtem ko smo v osrednjem delu Evrope vajeni vrat, ki se odprejo navznoter, pragmatični Skandinavci prisegajo na odpiranje navzven. Razlog za nenavadno izbiro so neizprosne zime z nekoliko obilnejšimi pošiljkami snega kot pri nas. Z vrati, ki se odpirajo navzven, Švedi preprosto odrinejo sneg izpred vhoda, hkrati pa preprečijo, da bi se del snežne odeje ob odpiranju "preselil" še na hodnik.

Foto: INOTHERM D.O.O.

USTVARJAJMO Z INOTHERMOM: želite na pragu košček Skandinavije? Izberite minimalistične modele, ki z manj dosežejo več. Nevpadljivi, a elegantni odtenki, kot je na primer antracitno siva, v kombinaciji z modernimi utopljenimi držali ustvarijo popoln severnjaški ambient.

Japonska urejenost se začne na vhodu

Japonci prisegajo na vrsto različnih vrat – od eno- in dvokrilnih pa celo do drsnih. Slogi so raznoliki, od prefinjenega minimalizma v skandinavskem slogu pa do tradicionalnih vzorcev, ki so priča dovršenosti tradicionalne obrti. Si pa Japonci in Švedi delijo še eno posebnost, saj se tudi v deželi vzhajajočega sonca številna vrata odpirajo navzven.

A ne zaradi snega, temveč japonske navade, da se po stanovanju ne sprehaja v čevljih. Prostor zanje je rezerviran na notranji strani vhodnih vrat, zato se morajo ta odpreti navzven. Nedaleč od vrat je na hodniku tudi stopnička, na katero stanovalci in gostje sedejo, ko se sezuvajo ali obuvajo.

Foto: INOTHERM D.O.O.

USTVARJAJMO Z INOTHERMOM: japonski vhod je del prostora zraven vrat, imenovanega genkan. Tu se tako stanovalci kot gostje sezujejo in s tem "nečistost" simbolično pustijo pred vrati. Vhod v genkan je pogosto mogočen, z drsnimi ali dvokrilnimi vrati in veliko zasteklitvijo. Prav to mogočnost lahko poustvarite s pomočjo nad- ali obsvetlob, ki jih dodate Inothermovim vratom. Tako poskrbite za mogočen, na daleč opazen vhod, ki izžareva eleganco, v hišo pa privabi več sončne svetlobe.

Vrata kot umetniška dela

Otok Madeira velja za portugalski raj sredi Atlantika, kjer se milo podnebje sreča s spektakularnimi klifi in sanjskimi plažami. Njegova prestolnica Funchal pa pritegne s še eno podrobnostjo: številnih zapuščenih objektov v mestu so se lotili lokalni umetniki, pri čemer so se osredotočili na … Uganili ste: vhodna vrata!

Ta so se spremenila v pravcata slikarska platna; nekatera navdušujejo z lokalnimi, druga z abstraktnimi motivi. Sprehod skozi ulice starega dela Funchala je zato posebno doživetje, pri katerem vsaka vrata vabijo, da vstopimo v drugačen fantazijski ali tradicionalni svet.

Foto: INOTHERM D.O.O.

USTVARJAJMO Z INOTHERMOM: bistvo Inothermovega konfiguratorja je v ustvarjanju. Ko sprostite domišljijo in prisluhnete sebi, najpristneje izrazite svoj slog. Ko ustvarjate svoja nova vhodna vrata Inotherm, se zgledujte po svobodnjaškem duhu funchalskih uličnih slikarjev. Drznite si eksperimentirati z umetniško motivno zasteklitvijo, izberite držalo v katerikoli barvi iz ponudbe. Za ljubitelje drzne elegance so na voljo tudi unikatni, prefinjeni detajli, kot so kristali Swarovski.

Maroški raj v sinje modri

Mesto Chefchaouen v goratem severnem delu Maroka je svojevrsten biser, uvrščen celo na seznam Unescove kulturne dediščine. Njegova posebnost je sinje modra barva, ki tu krasi vse: pročelja, stopnice, ograje, dimnike, cvetlična korita, okna in seveda vhodna vrata.

Prvotni prebivalci so svoje domove v modro odeli, da bi se z nebeškim odtenkom prikupili bogu. Kaj kmalu so nato ugotovili, da takšna pročelja uspešno odganjajo muhe in mrčes, ter se odločili modrino ohraniti. Danes nadaljevanje takšnega sloga podpira tudi lokalna vlada, tako da je modra prva izbira za vrata, pa naj gre za nebeški ali turkizni odtenek.

Obenem so vrata široka, enokrilna, poleg stekel pa jih krasijo umetelni vzorci v beli, črni ali celo zlati. Številna navdušujejo tudi s polkrožnim zgornjim delom, ki ga dopolnjuje umetniško obdelan obok. Obenem so številna nizka, s čimer prisilijo tistega, ki vstopi, da se prikloni in s tem izkaže spoštovanje gospodarju.

A niso vsa vhodna vrata v Chefchaouenu ekstravagantna. Četudi ohranjajo tradicionalno modrino, so tista zunaj središča pogosto popolnoma preprosta. Tako na zunaj ne kažejo bogastva, temveč ponižnost in enakost med ljudmi, dva izmed temeljev islamske kulture.

Foto: INOTHERM D.O.O.

USTVARJAJMO Z INOTHERMOM: naj vas maroška modrina navdihne, da si boste upali ozreti tudi onkraj ustaljene barvne palete. Bela, črna in rjava so čudovite, a kdo pravi, da tudi vaš vhod ne more sijati v nebeško modrem odtenku? Hkrati lahko z dodatki, kot je zlato tolkalo, poskrbite še za "retro" element.

Irska mavrica

Ko so v začetku 18. stoletja v Dublinu zrasle prve meščanske hiše v jurijanskem slogu, so bile vse odete v iste barve. Pravzaprav so bile zaradi stroge zakonodaje vse videti skoraj popolnoma enake. Uporniški Dublinčani so svoj slog izrazili tako, da so pobarvali vsaj vrata. Številne znane soseske irske prestolnice zato še danes krasijo značilni vhodi v živih barvah, od rumene ali zelene do rdeče in oranžne. Po eni izmed šaljivih legend so jih v takšne posebne barve odele ženske, da jih njihovi možje niti pijani ne bi zgrešili.

Foto: INOTHERM D.O.O.

USTVARJAJMO Z INOTHERMOM: pisani odtenki dublinskih vrat so se rodili kot sredstvo "tihega upora" zoper monotonost in enakost. Ko oblikujete svoja nova vrata, se vživite prav v takšno filozofijo. Ob širokem naboru odtenkov, vzorcev in dodatkov ni prav nobene potrebe, da bi bila vaša vrata takšna kot sosedova. Ne bojte se živih, energičnih barv, s katerimi bo vaš vhod izstopal, hkrati pa nakazoval, da se za njim morda skriva še marsikaj zanimivega.

Naročnik oglasnega sporočila je INOTHERM, D. O. O.