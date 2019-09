Sedežne garniture, ki vsako dnevno sobo spremenijo v raj

V dnevni sobi se vedno toliko dogaja – tukaj se družimo, počivamo in tudi delamo. Zato vsi strokovnjaki za notranjo opremo stanovanja priporočajo, da si za izbiro prave sedežne garniture vzamemo dovolj časa in da dobro premislimo, kam jo bomo postavili.

Pomembno je, da se ne zadovoljimo s prvim kavčem, ki ga vidimo. Izbire je ogromno in vedeti moramo, da gre za stanovanjsko opremo, ki nam bo služila več let. Sedežna garnitura iz kakovostne tkanine lahko zdrži od sedem do petnajst let, medtem ko je življenjska doba tiste iz usnja ali nubuka lahko tudi trikrat daljša. Na življenjsko dobo sedežne garniture vplivajo kakovost materialov, način uporabe, redno vzdrževanje in razmere v prostoru.

Preden se lotimo izbire prave sedežne garniture, moramo razmisliti, kakšna bo postavitev posameznih elementov v prostoru. Nekatere sobe so takšnih dimenzij, da je vsakomur takoj jasno, kje mora stati sedežna garnitura, da bo prostor deloval prijetno, vendar ni vedno tako.

Splošno pravilo pri urejanju prostorov je, da naj bo kavč obrnjen proti osrednji točki prostora. Če ta točka ni povsem jasno določena, pa moramo upoštevati nekaj nasvetov.

Najbolj običajno postavitev v obliki črke L lahko spremenimo s kombinacijami dvosedov, trosedov, s počivalniki in tabureji ter različnimi fotelji. Tudi mizica kot del sedežne garniture mora delovati usklajeno in je lahko celo oblazinjena.

Vedno, ko razporejamo opremo v stanovanju, moramo razmisliti o ravnotežju. Če na eno stran sobe postavimo več vizualno močnih elementov, bo celoten prostor deloval neuravnoteženo. Sedežne garniture zavzamejo velik del vidne površine, zato je nujno, da v drugi del sobe postavimo nekaj enakovrednega. Včasih zato nasproti zofe postavimo dva fotelja, ki uravnotežita dominantnost zofe.

Kavč je namenjen sproščanju in spada v intimnejše dnevne sobe. Ima drugačno, udobnejše sedišče kot zofa, ki ima bolj formalen videz. Zofa je višja, ima bolj pokončno naslonjalo in je namenjena sedenju, zato je primernejša za druženje.

Sedežne garniture v običajnem stanovanju zavzamejo ogromno prostora, zato moramo pred postavitvijo razmisliti tudi o "prometnem pretoku" v sobi, saj nočemo ovirati prehodov skozi prostor. V stanovanju nikoli ne smemo ničesar postaviti tako, da bomo potem morali previdno stopati čez različne ovire. Klubska mizica in kavč morata biti vsaj pol metra narazen.

Klasična postavitev kavča je tik ob steni, saj smo včasih prostorsko omejeni za kaj bolj svobodnega. Vseeno je vredno razmisliti o bolj sproščeni lokaciji. Presenečeni bomo, kakšen učinek lahko dosežemo, če kavč pomaknemo stran od stene, saj celoten prostor dobesedno zadiha. Tudi kotne sedežne garniture lahko postavimo kako drugače, ne le v kot. Ker ponujajo dovolj sedišč, se lahko z njimi tudi malo poigramo, saj dobro delujejo tudi kot pregrada med prostori.

Zofo ali kavč je po eni strani povsem preprosto izbrati, pa vendar, kakšno barvo izbrati? Ker tega kosa pohištva ne kupujemo za kratko obdobje, se raje odločimo za nevtralne naravne barve in minimalistične vzorce. Sedežni prostor potem popestrimo z barvitimi detajli, kot so okrasne blazine in odejice.

Usnje ali tkanina?

Ne glede na to, kaj nam je všeč na otip, razmislimo o kakovostnem materialu, saj sedežne garniture ne kupujemo vsako leto. Dobra sedežna garnitura bi morala zdržati kar 25 let.

Tkanine delujejo prijetno na otip, večinoma so iz poliestera, akrila in poliuretana z dodanimi lanenimi ali bombažnimi vlakni. Te sedežne garniture je preprosto vzdrževati, saj so prevleke večinoma snemljive.

Usnje je najtrpežnejši material, ki živi s prostorom, se prilagaja temperaturi okolice, tako da temperatura sedežne garniture ustreza tudi naši koži.

Usnje je razvrščeno po kategorijah na podlagi izvora surove kože. Kože, ki prihajajo z južne poloble, imajo več naravnih značilnosti usnja in so manj prožne kot kože s severne poloble. Na splošno gledano je v višje razrede uvrščeno usnje s severne poloble. Kože prihajajo k nam iz vseh dežel in se jih temu primerno razvršča glede na njihov izvor, nato pa so razvrščene tudi glede na prisotnost naravnih značilnosti. Ker so kože z manj naravnimi značilnostmi redkejše, so običajno dražje, zahtevajo pa tudi manj pridelave.

Širok izbor usnja in tkanin

Blagovna znamka Natuzzi ponuja širok izbor usnja in tkanin, ki ustrezajo vsakemu domu in različnim življenjskim slogom. Za klasično zofo lahko izberemo mehko in fino naravno usnje.

Če imamo otroke ali domače hišne živali, se lahko odločimo za usnje Protecta, ki je prav tako lepo, predvsem pa trajno in preprosto za čiščenje ter vzdrževanje.

Tisti, ki bi radi sedežno garnituro v blagu, pa lahko izbiramo med številnimi naravnimi in tehničnimi tkaninami v velikem številu različnih barv in struktur.