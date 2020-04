Sedem trikov za preprosto čiščenje hladilnika

Oglasno sporočilo

Hladilnik bi morali razumeti kot posebno mesto v hiši, kot srce stanovanjskega organizma, saj v našem gospodinjstvu predstavlja vir življenja – vir naše rasti, zdravja in ljubezni do družinskega preživljanja časa v družbi slastne in skrbno pripravljene hrane.

Hladilnik je vir življenja našega gospodinjstva. Včasih pozabimo, kako pomembno vlogo ima hladilnik, saj je ljudem, živečim v razvitih državah, postal popolnoma samoumevna naprava. Ob tem radi pozabimo, da bi se brez njegovega delovanja naša najljubša torta stopila ter da bi okusen francoski sir izgubil svojo pravo teksturo, še preden bi dokončali pripravo narezka.

Zato je zelo pomembno, da se po najboljših močeh trudimo ohraniti hladilnik čist in vzdrževan, kolikor se le da.

Čiščenja hladilnika pa se v povprečju zares temeljito lotimo le nekajkrat letno, bodisi kot del rutine spomladanskega čiščenja bodisi po večjih praznikih, kot je božič. Včasih se nam to zdi precej nadležna naloga, ki jo vedno prestavljamo na jutri. Za vas smo pripravili sedem hitrih in uporabnih trikov, ki bodo olajšali vzdrževanje hladilnika in ga ohranili čistega vsak dan.

Ključni triki za dolgoročno čistočo

Da bi bila potreba po generalnem čiščenju čim redkejša, vam predlagamo, da dnevno vložite le dodatno minuto svojega časa in poskrbite za red in higieno po vsaki uporabi.

Nemudoma pobrišite vse polite tekočine

V primeru, da se v hladilniku kaj polije, pa naj bo to sadni sok, mleko ali pa le voda, je pomembno, da tekočino takoj pobrišete! V nasprotnem primeru bodo v hladilniku nastali madeži, ti pa gojišče bakterij, ki kasneje lahko vplivajo na higieno preostalih živil. Na mestu razlitja se kaj kmalu začne nabirati umazanija, prav tako pa se širijo neprijetne vonjave.

Prav tako priporočamo, da vse posode oziroma steklenice, ki vsebujejo tekočine, dobro obrišete, preden jih ponovno položite v hladilnik. Na ta način se izognete kapljanju tekočine, ki bo sčasoma za seboj pustila trdovratne madeže.

Redno preverjajte rok uporabe živil

Pokvarjena živila bodo v veliki meri vplivala na preostalo hrano v vašem hladilniku, saj bodo širila neprijetne vonjave in umazanijo. Najbolje je, da se izognete preobsežnemu kupovanju hitro pokvarljive hrane, kot so na primer jogurti, solata ter sadje. Ne le da poskrbite za čistočo hladilnika, temveč za seboj pustite tudi manj odpadkov in s tem prispevate k čistejšemu okolju.

Kupite le toliko hrane, kot je potrebujete.

Nevtralizator neprijetnega vonja

Včasih pa se kljub našemu vestnemu vzdrževanju reda in čistoče vseeno zgodi, da se pojavijo neprijetne vonjave. V tem primeru se lahko zanesete na številne naravne nevtralizatorje vonja, kot so limona, pomaranča ali pa celo kava, ki jo postavite na krožnik ter v hladilnik in vonj bo postopoma izginil.

Moderni hladilniki nudijo tudi funkcijo naravnega procesa ionizacije, imenovano IonAir, ki po naravni poti odpravlja vonjave, kar zagotavlja najboljšo zaščito hrane in njene svežine. Hladilnik tako predstavlja popolno okolje za vse vrste živil.

Organizacija je pot do uspeha

Če se boste držali logične ureditve notranjosti hladilnika, bo njegovo vzdrževanje toliko lažje. Del namenite za sadje in zelenjavo (plastični predali na dnu, ki zadržuje potreben nivo vlage), del za sir in mlečne izdelke ter del za meso. Živila, ki jih ne uporabljate redno, lahko postavite v ozadje in s tem zmanjšate tveganje polivanja vsebine.

Nasprotno pa živila, ki jim rok trajanja poteče prej, postavite v ospredje, saj se boste tako večkrat dnevno spomnili, da jih je treba čim prej zaužiti.

Izbira ustreznega čistila

Priporočljivo je, da izberete čistilo, ki je dovolj naravno, da ne škoduje zdravju, vendar še vedno dovolj neizprosno, da odstrani še tako trdovratne madeže ter razkuži vaš hladilnik. Priporočamo tudi, da se čiščenja lotite z zaščitnimi rokavicami.

Generalno čiščenje

Poleg upoštevanja zgoraj omenjenih trikov je še vedno smiselno, da se enkrat mesečno lotimo generalnega čiščenja, ki pa nam ne bi smelo vzeti veliko časa, če smo upoštevali napotke dnevnega vzdrževanja.

Ločevanje hrane

Preden se lotite čiščenja hladilnika, je ključno, da poskrbite za ohranitev svežine hrane. Preglejte rok uporabe in živila ločite od odpadkov, saj se velikokrat zgodi, da sledi pokvarjenih izdelkov vplivajo na snažnost preostale hrane.

Hladilnik pred čiščenjem izklopite

Ko se lotimo generalnega čiščenja, je priporočljivo, da pred začetkom hladilnik izklopimo in začnemo pri zunanjih površinah. Nato iz notranjega dela odstranimo vse snemljive dele, kot so police in stranska držala za pijačo. Vsak sestavni del očistimo posamično, medtem ko je notranjost veliko prostornejša, kar nam dovoli, da dosežemo tudi najbolj skrite kotičke. Moderni hladilniki generacije GardenFresh omogočajo še preprostejše čiščenje, saj so zgrajeni iz lahkotne celice ter preprosto oblikovane nasede za police.

Ko so vse površine čiste, lahko živila zložimo nazaj v smiselnem zaporedju. Zelenjavo in sadje torej ločite od preostale hrane, živila, ki jih ne uporabljate tako pogosto, pa lahko postavite v ozadje.

Najprej se lotite čiščenja zunanjih površin.

Zahvaljujoč napredku v tehniki je vedno lažje vzdrževati hladilnik, saj funkcije modernih naprav, kot sta No Frost in gibanje zraka, pripomorejo k ohranjanju sveže in kakovostne hrane. NoFrost Plus zagotavlja ravno pravšnjo stopnjo vlage in preprečuje izsuševanje hrane. Sistem poskrbi za razvlaževanje hladilnika z učinkovitim kroženjem zraka, kar zaustavi nastajanje ledu, vaša živila pa tako dalj časa ohranijo prvotno svežino. Gorenje nas vedno znova preseneti s svojimi inovativnimi modeli, ki na hlajenje mislijo tudi v počitniškem času, ko nas ni doma.

Naročnik oglasnega sporočila je Gorenje.