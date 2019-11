Priznam, sem obsedena s čiščenjem

Mlada igralka, mamica in ljubiteljica psov si je pogledala iz oči v oči in si priznala. Sem obsedenka s čiščenjem, sesanjem in estetiko doma. Kar zapletena reč, če imaš doma dva kosmatinca in dveletno hčerko, poleg tega pa še kariero in obveznosti.

Antea Mramor Bitenc si je zato zadala, da bo s svojo obsesijo opravila na kar se da preprost in hiter način. Kako? S pametnimi in priročnimi pomočniki. Odkrila je način, kako opraviti več opravil hkrati. Z novim sesalnikom Philips SpeedPro Max Aqua se lahko loti sesanja in brisanja v enem. Še posebej pa jo je presenetilo to, da lahko to počne v temi, saj ima sesalnik lučko.

Antea ve, da čiščenje vzame veliko časa in s tem posega v prosti in družinski čas. Sploh je to zelo zapleteno, če te nered in umazanija zelo motita. Antea v mislih veliko pospravlja in čisti, vendar se zna tudi zadržati, da se lahko v miru posveti svoji družini in psoma. Predvsem pa si želi vzeti čas za pohode v hribe, kar je postalo v zadnjem času njena strast. Zato ji je pomembno, da je čiščenje, ko se ga loti, učinkovito in natančno. Poleg tega pa hitro. Za tla zato po novem poskrbi na zelo priročen način s sesalnikom SpeedPro Max Aqua, ki že sam po sebi pomeni opravljanje več nalog hkrati.

Poleg sesanja z njim opravi tudi mokro brisanje, pri tem pa šteje vsaka poteza. Sesalnik namreč omogoča, da se vanj ujame še več umazanije in prahu kot z običajnim sesalnikom – v krajšem času. Izpopolnjena 360° krtača je namreč zasnovana za hitrejše pobiranje prahu in umazanije – ne le s sprednje, ampak z vseh strani in ko sesalnik potegnete nazaj k sebi. Na splošno so brezžični sesalniki zasnovani tako, da pobirajo prah samo iz sprednje strani, vendar je naš naravni instinkt, da pomikamo sesalnik naprej in nazaj. Zaradi tega je SpeedPro Max Aqua posebej zasnovan, da oponaša človeško obnašanje in pobira prah tudi, ko ga pomaknete proti sebi. Tako tudi Antea hitreje opravi s čiščenjem, saj v enem zamahu naprej in nazaj pobere veliko več umazanije. Zmogljiva 25.2 V litij-ionska baterija zagotavlja do 75 minut uporabe, tako da lahko zaključiš čiščenje doma večkrat, preden jo je treba zopet napolniti.

Sesanje z lučko

SpeedPro Max Aqua lahko brez težav sesa in briše tudi pod nizkih pohištvom, saj se lahko popolnoma splošči na tla in tako ni težko posesati tudi skritih kotičkov pod posteljo. V primeru, da bi se kakšna umazanija želela skriti, LED-lučke na sprednji strani krtače pomagajo pri odkrivanju priljubljenega skrivališča vseh prašnih delcev. Ta funkcija je Anteo še posebej navdušila, saj ne želi, da se kje zadržuje prah. In poleg tega je odkrila, da lahko s tem sesa tudi v temi – v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah.

Dodaten izpust vode za brisanje madežev od hrane

Sistem za sesanje in mokro brisanje vseh trdih tal sesalnika SpeedPro Max Aqua z inovativno funkcijo AquaBoost omogoča, da Antea nadzoruje količino sproščene vode in tako poveča navlaženost krpice za trdovratno umazana področja ali madeže. Kadar vidi, da se umazanija ni popolnoma odstranila s prvo mokro potezo, z nogo pritisne na gumb na glavi sesalnika in s še bolj mokro krpico potezo ponovi. To pomeni, da se ji pri bolj trdovratnih madežih ni treba dodatno truditi s pritiskanjem in ponavljanjem poteze, kar je časovno zamudno, saj se madežu prilagodi tudi s količino izpuščene vode. Tudi malčica družine Bitenc ni več kos takemu čiščenju. Če kaj od hrane pade na tla, Antea hitro poskrbi, da ni dokazov in da je hitro vse spet v najlepšem redu.

Ročna enota z nastavkom TurboPet

Ročna enota SpeedPro Max Aqua je zelo uporabna za čiščenje skritih kotičkov, kot je okvir vrat ali oblazinjeno pohištvo. Priložen pa je tudi nastavek za sesanje TurboPet, s katerim lahko hitro in učinkovito odstrani dlake domačih ljubljenčkov. Antea je nad njo več kot navdušena, saj je male ščetinice njenih dveh psov – bokserja in francoskega buldoga – res težko odstraniti. Ročna enota je idealna tudi za hitro čiščenja avta. Moč ročne enote bo zadostna za čiščenje tudi bolj trdovratnih madežev na sedežih avtomobila in seveda za odstranitev vseh drobtinic, za katere poskrbi hčerka, in vseh dlak, za katere poskrbita psa.

Nasveti za najbolj skrbne obsedence s čistočo

Spalnica bo zjutraj najhitreje videti sveža, če posteljo pospravite takoj, ko vstanete. Stanovanje bo tudi videti mnogo bolj čisto, če boste posodo prali sproti ali jo sproti zlagali v pomivalni stroj. Sprotno zlaganje vzame manj časa, v vsakem primeru pa se zlaganju ali pomivanju posode ne morete izogniti. Posodo pomivajte ponoči in pomivalni stroj izpraznite takoj zjutraj. Glede perila pa premislite, ali ste morda med umazano perilo namenili kakšen kos oblačila, ki bi ga lahko še vseeno ponovno nosili? Manj opranega perila pomeni manj sušenja in manj zlaganja. Med umivanjem zob lahko sproti poskrbite tudi za čist umivalnik. Na hitro ga podrgnite med vsakim umivanjem zob. In ne nazadnje – sesajte in brišite tla svojega doma hkrati s Philips SpeedPro Max Aqua.