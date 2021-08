Pravo poletje se začne pred domačim pragom

Tako kot decembra vhod v hišo okrasite s prazničnimi dekoracijami, je tudi poletje prava priložnost, da svoji domišljiji pustite prosto pot in se malce poigrate z videzom vhodnih vrat in celotnega vhoda.

Vhod je prva stvar, ki jo gostje vidijo, ko prispejo k vam domov, vendar je težko zagotoviti, da se ta bistveni element vašega doma smiselno poveže z vašimi preostalimi bivalnimi prostori. Ta del vašega doma si zasluži več pozornosti, saj ni namenjen le vstopanju in izstopanju.

Pripravite svoj dom na vroče poletje

V toplejših mesecih je prostor pred vhodnimi vrati lahko sproščujoča oaza, lahko ga uporabite celo kot prostor za posedanje s prijatelji in družino, če vam dvorišče pred hišo omogoča dovolj zasebnosti.

Vhodna vrata so lahko že sama po sebi izjemen dekorativni element, še posebej, če se odločite za dekorativna stekla ali zanimive dodatke, kot so posebna držala, zanimiva barva, lesni dekorji in podobno.

Preprosti, a učinkoviti triki za poletno vzdušje

Potem ko ste zgodaj spomladi poskrbeli za temeljito čiščenje vhoda in odstranili vso zimsko nesnago, je prav, da poleti, ko je tudi narava nadvse bujna, privabite poglede mimoidočih z vhodom, ki izžareva pravi poletni utrip.

Vhod lahko okrasite s preprostim venčkom iz poletnega travniškega cvetja, pisanih hortenzij, sivke, praproti, žita, pušpanovih vejic ali sončnic in drugega zelenja, ki ga lahko okrasite s školjkami, vejicami in kamenčki. Vhodna vrata, ki živijo z letnim časom, prispevajo k občutku topline doma, gostom izrekajo toplo dobrodošlico in ustvarjajo prijetno vzdušje za stanovalce.

Zeleno rastlinje v posodah, na stojalih in v koritih pred vhodom vizualno popestri celoten dom, hkrati pa vas lahko objame osvežujoč val dišečega cvetja pred vhodom. Z dekorativnimi lonci, pletenimi košarami in koriti ter sezonskim cvetjem in vrtnim pohištvom lahko dosežete velik estetski poudarek. Dom z dovršeno urejenim vhodom daje vedeti, da se imajo gostje v tej hiši zelo lepo in da se že na vhodu začne pravo popotovanje po deželi, ki ste si jo ustvarili.

Že samo z dekorativno ploščico s hišno številko in lepo oblikovanim poštnim nabiralnikom lahko dosežete velik učinek. Nadaljujete lahko s postavitvijo razsvetljave okrog vrat, ki bo vhod okrasila kot dragulji.

Največji poudarek pa moramo nameniti izbiri pravih vhodnih vrat, ki poskrbijo za to, da vaš dom odseva vašo osebnost. Svoj vhod lahko osvetlite kar s pomočjo vhodnih vrat. Vhodna vrata lahko z dodatkom Inothermovega sistema INOSMART, ki poleg različnih možnosti odpiranja in nadzora prek mobilne naprave ponuja tudi prilagojeno zunanjo razsvetljavo.

Toplotna izolativnost ima veliko vlogo tudi poleti

Poleti je izbira pravih vhodnih vrat ključnega pomena, saj so prav vhodna vrata tisti element vsakega doma, ki prispeva največ k toplotni učinkovitosti oziroma izgubi objekta. Poletno vročino boste veliko lažje prenašali, če bodo vaša vrata dobro toplotno izolativna, saj energetsko varčna vrata prispevajo k nižjim stroškom ogrevanja oziroma hlajenja in dolgoročnemu prihranku.

Inothermova aluminijasta vhodna vrata zaradi izjemno močne konstrukcije vratnih kril in inovativnega izolativnega polnila, ki je obojestransko prekrito z močno trimilimetrsko alu ploščo, zagotavljajo izjemno toplotno izolativnost. UD-vrednost znaša od 0,61 W/m2K.

Pretok energije v spodnjem delu vrat je zmanjšan zaradi pohodnega praga iz trpežnega aluminija s termično prekinitvijo in dodatnim tesnilom, ki omogoča nevidno pritrjevanje ter preprečuje prehajanje zunanjega zraka in vlage. Okvir kril in vhodna alu vrata Inotherm so polnjeni s poliuretanom, kar je še posebej primerno za pasivne hiše.

Zelo iskan dizajn vhodnih vrat Exclusive, ki hiši daje videz brezčasne elegance in sodobnosti, je lesk emajliranega stekla s poglobljenim držalom. PREVERITE ŠE DRUGA INOTHERMOVA VHODNA VRATA.

Ključen ukrep, da boste lažje premagali visoke temperature

Čist in svež zrak v stanovanju je danes še bolj pomemben kot včasih, zato morate zračenju nameniti veliko več pozornosti. Če poleti ne zračite dovolj, boste poleg neznosne vročine kmalu začutili tudi zatohlost. Ta povzroča neprijetne občutke, ki se lahko končajo tudi z nadležnim glavobolom.

Za prijetno bivanje morate še posebej poleti stalno zračiti notranje prostore, ki so prav zaradi izjemno učinkovite izolacije in tesnjenja vhodnih vrat ter oken še hitreje zatohli in onesnaženi.

Prezračevanje je bistvenega pomena za udobno bivanje, saj večino svojega časa preživite v notranjih prostorih. Dobro zatesnjeni objekti so toplotno in zvočno izolativni, zato zmanjšujejo hrup iz okolice in omogočajo enostavno vzdrževanje želene temperature. Zaradi tega se v stanovanju po drugi strani lažje kopičijo vlaga in onesnaževalci zraka v prostoru. To lahko vodi v glavobole, alergične reakcije, izsušenost grla, srbenje oči, utrujenost in slabšo koncentracijo. Redno zračenje je zato izjemnega pomena za zdravje.

Redno izvajajte zračenje na prepih, in sicer vsaj trikrat dnevno po od tri do pet minut, in to ne glede na zunanjo temperaturo. Tako topel in vlažen zrak zamenjate s suhim in hladnim. Če v stanovanju biva več ljudi, je treba zračiti še pogosteje. Pa tudi poleti je treba zračiti še pogosteje. Zgodaj zjutraj, ko je zrak prijetno ohlajen, pustite vrata odprta na stežaj za vsaj pol ure.

Učinkovito nad vojsko mrčesa

Vhodna vrata imajo poleti še eno nalogo, in sicer varujejo stanovalce pred neprijetnim mrčesom, ki ga je v poletnih mesecih resnično veliko. Komarji, muhe, ose in druge žuželke lahko pokvarijo marsikateri poletni dan, še posebej, ko bi ob odprtih oknih in vratih radi uživali v svežem večernem poletnem zraku.

Namesto sveže večerne sapice pa sobo zavzame vojska mrčesa, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Prvo oviro jim morate postaviti že na vhodu. Namestite mreže proti mrčesu na vrata in okna. Na voljo so mreže, ki jih pričvrstite z ježkom, magneti ali samolepilnim trakom, lahko pa se odločite za aluminijast okvir z mrežo.

S komarniki in mrežami boste poskrbeli za mehansko zaščito pred letečo nadlogo, tako da vam ne bo treba posegati po kemijskih pripravkih, ki dodatno obremenijo zrak v prostoru. Tudi uporaba repelentov v obliki razpršil je učinkovita samo nekaj časa, zato naj bo vaša prva zaščita proti mrčesu v obliki komarnikov in rolojev, ki jih namestite med okenske odprtine ali na okenske okvirje.