Philipsov dom z znanimi obrazi

Da so Philipsovi gospodinjski aparati nepogrešljivi tudi pri strokovnjakih, kot so kuharski mojstri, baristi, infektologi in modni poznavalci, smo se lahko prepričali na Philipsovem dogodku z znanimi obrazi. Najnovejše inovacije za čistejši dom, izvrstne okuse v kuhinji in urejeno garderobo so v sodobnem Philipsovem domu predstavili vrhunski chef Mojmir Šiftar , barist Aleš Gorenc , specializant infektologije David Zupančič , ljubiteljica mode Ajda Sitar in predstavniki podjetja Philips Domestic Appliances .

Prebudite strokovnjaka v sebi s Philipsovimi gospodinjskimi aparati

V modernem Philipsovem domu so obiskovalcem znani obrazi in strokovnjaki predstavili najnovejše inovacije na področju gospodinjskih aparatov, kot so sodoben cvrtnik Philips Airfryer, aparat za pripravo domačih testenin, mešalnik za gladke smutije brez grudic, kavni aparat LatteGo za pripravo dvanajstih vrst kavnih napitkov, pa parna postaja PerfectCare 8000, ki vedno lika z optimalno temperaturo, in novi Steamer – sanje vsake ljubiteljice mode. Za čist in zdrav prostor sta poskrbela Philipsov čistilnik zraka, ki odstrani viruse in alergene, ter najnovejši brezžični sesalnik AquaTrio, ki sočasno posesa in pomije tla s čisto vodo.

Obiskovalci so lahko okusili vrhunske specialitete kuharskega mojstra Mojmirja Šiftarja in kavne napitke izpod spretnih prstov barista Aleša Gorenca, ki sta ustvarjala s pomočjo Philipsovih gospodinjskih aparatov.

Vse bolj energijsko učinkoviti in pametni

Področje gospodinjskih aparatov izjemno hitro napreduje. Philipsove naprave so predvsem vse bolj pametne in povezljive s spletnimi aplikacijami. V prihodnje bomo tako lahko s pomočjo telefona upravljali celo kuhinjske aparate.

"Ko imaš enkrat Philipsov aparat, ti tako olajša skrb za dom, oblačila in pripravo jedi v kuhinji, da ne veš več, kako si prej živel brez njih. Vsi aparati so danes veliko bolj energijsko učinkoviti. Pri Philipsu dajemo veliko poudarka na to, da uporabljamo reciklirane materiale in obnovljive vire energije, naša nova kolekcija pa je narejena iz stoodstotno biorazgradljive plastike. Našli smo način, kako odpadno sončnično olje, ki ga ustvarimo pri kuhanju, spremenimo v bioplastiko. Iz te bioplastike so nato narejena ohišja naših gospodinjskih aparatov," je povedala Nina Tomov iz podjetja Philips Domestic Appliances.

Mojmirju Šiftarju je v največjo pomoč mešalnik

Vrhunski chef Mojmir Šiftar, prejemnik številnih odličij, prestižnih nagrad in naziva mladi talent 2019, je povedal, da se v svetu vrhunske kuhinje uporablja vse več vegetarijanskih sestavin, še posebej v trendu pa sta biološko pridelani in gensko nespremenjeni pšenica in koruza. Pri pripravi kuharskih mojstrovin pa si tudi vrhunski chef pomaga z gospodinjskimi aparati. "Palični mešalniki so nepogrešljivi v profesionalni kuhinji. Večinoma uporabljamo prav Philipsove aparate, le da so v profesionalnih kuhinjah desetkrat večji."

Barist Aleš Gorenc: Najboljši kavni napitki vsebujejo sveže mleto kavo

Za inovativne kavne napitke je s samodejnim kavnim aparatom Philips LatteGo poskrbel barist Aleš Gorenc, letošnji državni prvak v pripravi kave. "Slovenci smo kavoljubi in vse več mladim je pomembno, kakšno in katero vrsto kave pijejo, pa tudi, kako je kava pridelana in pražena. Poznamo več kot 165 vrst kavovcev, pijemo pa le dve. Ogromno novega še lahko preizkusimo, kar imam najraje," je povedal Aleš Gorenc in dodal, da so nam pri pripravi okusnih kavnih napitkov doma lahko v veliko pomoč samodejni kavni aparati. "Mnogi pijejo alternativne vrste mleka in kavni aparati znajo tudi iz njih pripraviti kremasto peno. Prednost aparata Philips LatteGo so tudi keramični noži, ki kavo zmeljejo sproti, napitki iz sveže kave pa so vedno najboljši. V pomoč so nam tudi prednastavljeni programi, ki jih lahko prilagajamo svojim željam."

Specializant infektolog David Zupančič: Vsi imamo siva pljuča

"Imamo ena pljuča in ta pljuča bodo z nami do konca življenja. Vse, kar je prašnih in umazanih delcev, se nabira v njih. Ne le kadilci, vsi imamo siva pljuča že, če smo deset dni v življenju preživeli v Ljubljani. Ni dovolj, da prezračimo prostor, saj so v zraku številni nevarni delci, ki so nam lahko nevidni," je razložil specializant infektolog David Zupančič. "Slab zrak lahko občutimo s kihanjem, kašljanjem, iritacijo oči, lahko nas peče v prsnem košu, kar še bolj občutijo astmatiki, lahko pa tudi nimamo simptomov. Vsekakor ni dovolj, še posebej, če imamo v stanovanju alergene, da samo posesamo in pobrišemo prah. Kakovostni čistilniki zraka, kot je Philipsov, so zato priporočljiva naložba v zdravje."

Ajda Sitar Žumer raje lika, odkar ima parno postajo Philips Perfect Care

Ajda Sitar Žumer, ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih, mamica, podjetnica in velika ljubiteljica mode, pa je posebej navdušena nad parno postajo Philips PerfectCare 8000, ki vedno lika z optimalno temperaturo. "Rada imam svetlejša in udobna oblačila, zadnje še posebej, odkar sem mamica. Je pa parna postaja naredila en velik preobrat v moji garderobi. Prej sem kupovala oblačila, ki jih ni bilo treba likati, to res ni moje ljubo opravilo, a odkar imam parno postajo Philips, z veseljem kupim tudi srajce, ki zahtevajo likanje. Mislim, da to pove vse o tem, kako dobra je."

Ko bivanjski prostor postane dom



Še posebej veliko pozornosti je na dogodku pritegnil najnovejši brezžični sesalnik Philips AquaTrio, ki povsem spreminja rituale čiščenja. Hkratno sesanje in pomivanje tal s čisto vodo še nikoli ni bilo tako enostavno. Gospodinjski aparati Philips imajo sicer preprost, a pomemben namen – s svojimi inovacijami spremeniti naše bivanjske prostore v domove. Življenje z njihovo pomočjo postane še bolj enostavno, prijetno in zdravo. Philipsov dom je resnično napreden dom, v katerem bolj kakovostno kuhamo, hitreje čistimo, učinkoviteje negujemo obleke in dihamo boljši zrak, pri tem pa lahko več časa namenimo svojim najljubšim aktivnostim, sebi, svoji družini in obiskom.

Najnovejše Philipsove inovacije

Cvrtnik na vroč zrak Philips Airfryer

Philipsov cvrtnik Airfryer uporabite za pripravo najljubših jedi, kot so meso, ribe, zelenjava ali sladice. Vašo najljubšo hrano cvre z vročim zrakom ali z malo dodanega olja. Napredna tehnologija odstranjuje in zajame odvečno maščobo, zaradi česar ima hrana vrhunski okus in najnižjo vsebnost maščob, način priprave pa je bolj zdrav. Kakovost cvrtnika na vroč zrak Philips Airfryer je prepoznala tudi ZPS, saj je postal zmagovalec njihovega testa.

Samodejni kavni aparat Philips LatteGo

Vaša najljubša kava je le dotik stran! S popolnoma samodejnim kavnim aparatom Philips LatteGo lahko pripravite 12 okusnih vrst kave iz svežih zrn, od popolnega espressa do penastega kapučina. Revolucionarni mlečni sistem LatteGo je zasnovan za uporabo z vsemi vrstami mleka, tudi rastlinskimi.

Parna postaja Philips

Enostavno in hitro likanje je postalo realnost. Nova Philipsova tehnologija senzorja gibanja v parni postaji serije PerfectCare 8000 omogoča povsem enostavno likanje in poskrbi za samodejni izpust pare pri navpičnem in vodoravnem likanju. Dodatna prednost je funkcija SpeedMode, ki količino pare prilagodi hitrosti likanja, kar čas likanja še skrajša.

Ročni parni likalnik – Philips Steamer 7000

Philips Steamer je idealen pomočnik za priročno, hitro in učinkovito likanje. Inovativna pomična​ glava zagotavlja učinkovito parno likanje pod vsakim kotom, zmogljiv neprekinjen izpust pare pa čudovita oblačila brez gub. Naj vas ne skrbijo prežganine, preprečuje jih tehnologija OptimalTEMP.

Čistilnik zraka Philips

Ni vseeno, kakšen zrak dihamo. Čistilnik zraka Philips serije 4000i očisti zrak v vsega petih minutah in s pomočjo fitra HEPA in tehnologije za vsesavanje odstrani 99,9 odstotka virusov, bakterij in onesnaževalcev, zajame tudi aerosole, ki lahko vsebujejo respiratorne viruse. Povečuje tudi pretočnost zraka in dovaja čist zrak. Z aplikacijo Clean Home+ lahko spremljate kakovost zraka in upravljate čistilnik od koderkoli in kadarkoli, ponoči pa deluje povsem tiho, da lahko vi v miru spite.

Brezžični sesalnik Philips AquaTrio

Sesanje stanovanja in hkratno pomivanje s čisto vodo še nikoli nista bila tako enostavna. Brezžični sesalnik Philips AquaTrio je celovita rešitev za higienično čiščenje. Sesalnik z visokohitrostnima ščetkama odstrani prah, umazanijo, madeže, polito tekočino in bakterije, dodatni nastavek samo za sesanje brez pomivanja odstrani tudi umazanijo s preprog in trdih tal. Ročni sesalnik poskrbi za hitre popravke kjerkoli v domu ali avtomobilu.

