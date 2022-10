Nova generacija sesalnikov, ki prepriča vedno več uporabnikov

Brezžična revolucija je dandanes prisotna na številnih področjih, vedno bolj pa zajema tudi sodobni dom. Vedno več naprav postaja brezžičnih in nič drugače ni z gospodinjskimi pripomočki. Brezžični sesalniki so zaradi svoje fleksibilnosti in preproste uporabe vedno bolj priljubljeni. Brezžični sesalniki niso novost, vsekakor pa v zadnjih letih doživljajo popolno preobrazbo. S svojo izjemno preprosto uporabo, lahkotnostjo, veliko močjo sesanja, dodatnimi funkcionalnostmi in dolgo delujočo baterijo se zlahka kosajo z električnimi različicami in jih v številnih značilnostih tudi prekašajo.

Izbira "najboljšega" brezžičnega pokončnega sesalnika je danes vse prej kot preprosta naloga, saj so na trgu najrazličnejši modeli brezžičnih sesalnikov. Ne veste, kateri brezžični pokončni sesalnik kupiti in na kaj biti pri tem pozorni? Ob nakupu brezžičnih pokončnih sesalnikov upoštevajte predvsem preprostost uporabe, vzdrževanje, moč sesanja, raven hrupa, avtonomijo delovanja in večnamenskost. Glede na zapisano ter dodatni kriterij dobrega razmerja med ceno in funkcionalnostmi, ki jih ponuja, danes na trgu izstopa serija brezžičnih sesalnikov Philips 8000 Aqua Plus. Z brezžičnimi pokončnimi sesalniki Philips boste na preprost način poskrbeli, da bo vaš dom brez prahu in umazanije. Zakaj so prisotni v vedno več slovenskih domovih, kaj jih odlikuje, kaj so njihove ključne prednosti? Berite dalje.

Preprostost uporabe

Prva in najočitnejša prednost Philipsovih brezžičnih sesalnikov Aqua Plus je zagotovo preprostost uporabe. Da, tudi žični sesalniki imajo zavidljivo sposobnost sesanja, a marsikdo se bo strinjal z nami, da ni pri sesanju nič bolj nadležnega kot sesalnik s (pre)kratkim ali (pre)dolgim kablom. Brezžični sesalnik Aqua Plus vas bo osvobodil motečih žic, kablov, neprijetnega vklapljanja in izklapljanja iz vtičnice, neudobnega prestavlja, spotikanja ob kabel, zaletavanja v podboje vrat.

Njegova zasnova ponuja udobje in okretnost - vaš hrbet pri sesanju ne bo trpel, prav tako omogoča preprosto shranjevanje (namestiti ga je mogoče tudi na steno). Posebna zasnova brezžičnih sesalnikov Philips 8000 Aqua Plus zagotavlja popolno razporeditev teže in optimalno okretnost, zato bo čiščenje povsem preprosto.

A tu se dobre stvari šele začnejo. Brezžični sesalnik Philips Aqua Plus je opremljen prav za vsak kotiček vašega doma – od stropa do tal.

Nastavek Aqua za sesanje in brisanje hkrati

Odlična novica je, da je brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus primeren tako za sesanje kot brisanje. Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus je tako edini sesalnik, ki ga lahko uporabite za mokro brisanje tal.

Posebno zasnovani nastavek Aqua za sesanje in brisanje odstranjuje prah, umazanijo in lepljive madeže v vseh smereh. Primeren je za čiščenje različnih vrst umazanije, od prahu do lepljivih madežev, z dvojno močjo sesanja.

Pa je brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus primeren za vaša tla? Sistem sesanja in mokrega brisanja je primeren za vse vrste trdih tal, vključno s parketom, laminatom, talnimi oblogami iz PVC in ploščicami.

Nastavek s samodejnim prileganjem za boljše delovanje in antibakterijska krpa iz mikrovlaken

Pri uporabi boste veseli edinstvenega 360-stopinjskega nastavka za sesanje, ki pobere več umazanije in prahu z vseh strani ter omogoča hitrejše čiščenje. Tehnologija 360-stopinjskega sesanja zagotavlja, da nastavek z eno samo potezo pobere do 99,7 odstotka* dnevnega prahu in umazanije.

Čiščenje na višjo raven postavlja upogljiv nastavek za sesanje, ki se upogiba in pametno prilagaja moč sesanja tam, kjer je najbolj potrebna. Pri tem uporablja dva sesalna kanala – enega s sprednje, drugega z zadnje strani. Oba sesalna kanala imata cikcakasto zasnovo ter edinstveno patentirano porazdelitev vode za najučinkovitejše sesanje in mokro brisanje tal hkrati.

Zaščito pred razvojem bakterij na krpi po vsakem čiščenju ponuja antibakterijska krpa iz mikrovlaken, ki se ponaša s premazom Always Clean. Ob nakupu boste prejeli dve tovrstni krpi.

LED-lučke razkrijejo skriti prah

Tehnologija brezžičnih pokončnih sesalnikov je v zadnjih letih zelo napredovala. Dodatna koristna funkcionalnost Philipsovih brezžičnih sesalnikov so LED-lučke, ki razkrijejo skriti prah. Naj gre za prah, lase, drobtine – LED-lučke vam v vsakem trenutku in na vseh mestih pomagajo pri čiščenju.

Nastavek z LED-lučkami med sesanjem osvetljuje tla pred vami in razkrije slabo vidno ali prej skrito umazanijo. Zahvaljujoč LED-lučkam v nastavku je mogoče preprosto zaznati ves prah in umazanijo ter sesati tudi na skritih mestih (npr. pod velikim pohištvom) – vse za popoln rezultat. Vgrajena in dodatna oprema omogočata močan doseg ter vsestransko uporabo.

Tako prah, dlake, lase in drobtine zlahka opazite celo pod pohištvom in povsod, kjer potrebujete dodatno osvetlitev.

Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus lahko sicer poleg sesanja in mokrega čiščenja uporabite za številna druga opravila. Sesalnik Philips 8000 Aqua Plus ima številne priročne nastavke, kot sta vgrajena krtača na ročaju in ploski nastavek. Nekateri modeli imajo tudi manjšo motorizirano turbo krtačo, ki je popolna za čiščenje mehkih površin, kot so sedeži ali stoli. Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus se lahko uporablja tudi kot ročni sesalnik.

Zmogljiva baterija

Baterija brezžičnega sesalnika je precej pomembna lastnost, ki jo velja ob nakupu upoštevati. Bo čas delovanja brezžičnega sesalnika zadostoval za čiščenje vaše hiše? Brez skrbi. Brezžični sesalnik Philips 8000 Aqua Plus ima zmogljivo 25,2-voltno litij-ionsko baterijo, zasnovano za dolgo in zmogljivo delovanje. Litij-ionske baterije najnovejše generacije zagotavljajo najdaljše maksimalno delovanje brezžičnega sesalnika, tako da lahko z enim polnjenjem očistite več kot 125 kvadratnih metrov v načinu turbo.

Svetujemo vam, da ob vsakem opravilu nastavite ustrezno hitrost. Sesalnik Philips 8000 Aqua Plus z nastavkom Aqua deluje do 28 minut v načinu Turbo, 35 minut pri normalni hitrosti in do 80 minut v načinu hitrosti ECO. Pri uporabi 360-stopinjskega nastavka za sesanje sesalnik Philips 8000 Aqua Plus deluje do 28 minut v načinu hitrosti Turbo, 35 minut pri običajni hitrosti in 70 minut v načinu hitrosti ECO. Noben drug brezžični sesalnik ne zagotavlja tako dolgega časa delovanja pri taki zmogljivosti, ki bi zadostovala za čiščenje celotne hiše.

Celostna ocena Naši vtisi? Sesalnik premore odlično sesalno moč, brez težav se bo spoprijel tudi s pasjimi dlakami, z dodatni nastavki je mogoče doseči globoke predale. Delo z njim je preprosto, sesalnik je preprosto vodljiv, praznjenje smeti hitro. Rade volje in hitro boste pozabili na kable, ki bi ovirali čiščenje, in ne nazadnje tudi na vrečke za prah, s katerimi se vam ne bo treba obremenjevati. Ker je sesalnik lahek, ga je preprosto tudi prenašati iz prostora v prostor. Baterija je dovolj zmogljiva, seveda pa se ta čas občutno skrajša ob uporabi načina turbo. Uporaba nastavka za pomivanje tal funkcionalnost sesalnika dvigne na drugo raven, svoje dodajo tudi lučke, ki vidljivost še izboljšajo. PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ.

Podaljšana garancija motorja, če izdelek registrirate na Philips.si Če boste do konca leta kupili pokončni sesalnik Philips, boste poleg redne 2 letne garancije naprave dobili tudi 3 dodatna leta garancije na motor. Vse kar morate storiti je, da na portalu MyPhilips registrirate Philips pokončni sesalnik. Promocija traja do 31.12.2022. in velja za vse pokončne sesalnike Philips navedene v pogojih uporabe. PODALJŠAJTE GARANCIJO

*Preizkušeno s Philipsovim preizkusom čiščenja grobe umazanije, ki temelji na standardu IEC60312-1. Ena poteza je premik naprej in nazaj.