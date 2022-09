Notranja vrata LIP BLED

Oglasno sporočilo

Vrata so danes več kot le zagotovilo, da se počutimo varne. So obraz našega doma. Zato je zelo pomembno, da so skrbno izbrana in po našem okusu. Vsekakor jih morajo odlikovati tudi vrhunska kakovost, moderen videz in na koncu odlična cena. Vse te lastnosti odražajo vrata podjetja LIP BLED, enega od modernejših podjetij na področju lesne industrije v Sloveniji, to že 75 let razvija in izdeluje notranja vrata, ki temeljijo na naravnem videzu in videzu strukture lesa. Njegovo vzdrževanje in negovanje je enostavno, vidne grče in razpoke pa izžarevajo edinstvenost, modrost in dolgoživost.

LIP BLED sledi sodobnim smernicam in linijam notranjih vrat in dodatno bogati svoj program. Kot novost sodobnega opremljanja predstavlja novo linijo TOPLINE PLUS. Gre za priljubljen rustikalni slog, ki domu prinaša pridih narave, lesa in elegance. Izbirate lahko med alpine, rustiko in nature, ki imajo morda bolj čvrsto, grobo teksturo in več grč, vendar pa rustikalnost še poudarijo.

RUSTIKA alpine se izjemno prilega počitniškim hišam ali apartmajem v alpskem slogu, saj je s svojim videzom usklajena z naravnim okoljem. Ta naravna linija vrat se namreč odlično ujame z drugim pohištvom in detajli v tem slogu, hkrati pa daje občutek tesne povezanosti z naravo.

RUSTIKA natur je svetlejših odtenkov in se izjemno lepo ujame z različnimi parketi in drugimi talnimi podi, ki dajejo prostoru malo surovosti in enostaven videz. Če želite v svojem domu naravni videz, je RUSTIKA zagotovo odlična izbira.

RUSTIKA klasik z edinstvenim stilom in eleganco celostno zaokroži videz vašega doma. Če izberete še masivno pohištvo in rustikalno dekorativo, boste ustvarili prijeten in topel prostor.

Vse tri vrste pa lahko dodatno popestrite s svojo izbiro nastavkov ali elegantno zasteklitvijo.

Proizvodnja notranjih vrat pa je naredila še en pomemben tehnološki korak naprej. Če imate namreč kovinski podboj vgrajen v steno in bi ga radi zamenjali, LIP BLED priporoča RENOVACIJSKI PODBOJ. Z renovacijskim podbojem ga lahko oblečete v novo preobleko in dobili boste čisto nova vrata, ki se zlijejo z okolico in dajejo občutek popolne usklajenosti. In to brez večjih gradbenih del. Bodite "IN"! Če pa imate stisko s prostorom, LIP BLED kot odlično rešitev svetuje drsna vrata SLIDELINE, ki z nevidnimi vodili pripomorejo k temu, da je prostor še bolj odprt in eleganten.

prodajni salon LIP BLED, kjer vas čakajo posebne ponudbe. Prijazni svetovalci vam bodo pomagali z nasveti pri izbiri notranjih in vhodnih vrat ali talnih podov.



V obdobju sejma MOS pa lahko izkoristite tudi ugodnosti na izbrane izdelke. Ste se odločili za menjavo vrat ali morda potrebujete le nekaj dodatnih informacij? Potem ne odlašajte in čim prej obiščite svoj najbližji, kjer vas čakajo posebne ponudbe. Prijazni svetovalci vam bodo pomagali z nasveti pri izbiri notranjih in vhodnih vrat ali talnih podov.

Naročnik oglasnega sporočila je LIP BLED, D. O. O.