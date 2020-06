Naredi sam projekt: sodobna letna kuhinja

Vrtiček uspeva, rože cvetijo, trata je lepo pokošena … Kaj pa vaš posebni kulinarični kotiček na prostem? Še je čas, da vašo teraso ali vrt obogatite z moderno in letno kuhinjo. In veste kaj? Naredite jo lahko čisto sami!

Poletni pikniki na domači terasi so še lepši, če imate kuhinjo le korak stran, zato je Admir tokrat dokazal, da je tudi letna kuhinja zlahka eden izmed popoldanskih "naredi sam" projektov!

Če kdaj, potem smo prav letos morda na novo odkrili vse prednosti naših zunanjih prostorov in se tudi bolj angažirali, da jim podarimo nekaj živahnosti in predvsem uporabnosti.

Vrtičkarska sezona je v polnem zamahu, in če ste bili dovolj pridni, že uživate v prvih domačih pridelkih. Tudi sezona piknikov in družinskih obedov na prostem je v polnem teku, vendar – ali veste, da lahko z uporabnim kuharskim kotičkom ustvarjate neprecenljive domače dobrote kar do pozne jeseni?

Bistveno je, da si uredite letno kuhinjo, ki bo praktična in uporabna ter bo hkrati predstavljala odličen oblikovalski dodatek vašemu prostoru.

Vse je na svojem mestu.

Admir obljublja: v enem dnevu do sanjske letne kuhinje

Admir je ponovno vzel v roke orodje in naredil zasnovo za čudovito letno kuhinjo, ki bo takoj postala središče vaših druženj.

Nova funkcionalna letna kuhinja iz masivnega lesa in čudovitim lesenim pultom iz akacije vsebuje vse, kar potrebujete za popoln užitek ob pripravi hrane na svoji domači terasi.

Vrhunska kuhinja ima vse, kar potrebujete za pripravo hrane - priročne predale, omarice, stranske police ter dovolj prostora za vgradno pomivalno korito, armaturo in žar.

Prenesite navodila, sledite enostavnim korakom izdelave in uživajte v svoji novi letni kuhinji.

Neprecenljivo: polepšajte si dom z unikatnim pohištvom

Mojstrovalec Admir vsakič znova dokazuje, kako zabavno je lahko mojstrstvo, zlasti, če imate prava navodila in kakovostni material.

Admirjev moto je sicer enostavnost, vendar nikoli na račun funkcionalnosti in estetike. Pokazal nam je, kako hitro ustvariti edinstvene kose pohištva, ki bodo v našem domu imeli prav posebno vrednost. Kako ponosno boste gledali na svoje izdelke, ki bodo služili vsej družini in bodo središče številnih novih spominov.

Admir je že kot otrok ponosno pazil na vse, kar je izdelal sam. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk in mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov.

V OBI po material za izdelavo kuhinje

Navodila že imate, do končnega izdelka vas loči samo še en korak. Odpeljite se v najbližjo trgovino OBI, kjer boste lahko nabrali vse, kar potrebujete za svojo sanjsko čisto vašo novo letno kuhinjo – vse do zadnjega vijaka. Svoji novi kuhinji pa boste lahko dodali tudi kanček individualnosti – v OBI-ju lahko kupite dodatke, s katerimi bo vaša kuhinja resnično unikatna. Dodajte ji ročaje, korito po vašem okusu, dodajte ji novi žar in morda kakšno korito z zelišči, da bodo ves čas pri roki.

In da bo pot do vašega novega naredi sam izdelka še bolj enostavna – vam bodo les, ki ga boste kupili v OBI-ju, tudi brezplačno razrezali.