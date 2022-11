Naj bo vaše perilo tudi jeseni in pozimi sveže in dišeče

Oglasno sporočilo

Ko se sonce skrije za debele oblake in nas obda megla, se temperature spustijo in zrak napolni vlaga, postane pranje in predvsem sušenje perila na prostem nemogoče. Sploh pri veččlanskih družinah z majhnimi otroki, ki pralni stroj uporabljajo skoraj vsak dan in jim pogosto zmanjka prostora za sušenje. Ob sušenju v stanovanju se nabira veliko prahu, perilo pa ob dolgotrajnem sušenju v zaprtem prostoru izgublja svežino in se celo navzame vonjav iz kuhinje. A obstaja rešitev, nad katero ne bo navdušena le vsaka gospodinja, pač pa celotna družina – inteligentni pralni in sušilni stroji Samsung.

Izjemna tehnologija za izjemno čisto in sveže perilo

Pralni stroji Samsung se ponašajo s tehnologijo Ecobubble, ki med pranjem ustvarja majhne mehurčke, ki odstranijo 24 odstotkov več umazanije tudi pri nizkih temperaturah pranja in s tem prihranijo energijo ter zagotavljajo boljšo nego tkanin. Umetna inteligenca zazna vrsto tkanine v stroju in optimizira količino mehurčkov, čas pranja, temperaturo in hitrost delovanja centrifuge.

Velike družine bodo vesele tudi dejstva, da lahko zdaj perete tudi večje količine perila z neverjetno prostornino 11 kg v standardni 60-centimetrski omarici. Preprosta in ravna oblika stroja se brezhibno zlije z modernim interierjem in kuhinjskim pohištvom, kadar v kopalnici zmanjka prostora za pralni stroj. Tehnologija SpaceMax ustvari več prostora v notranjosti stroja in tako stroj brez težav opere večje količine perila ali velike kose, kot so dvojne odeje, prevleke sedežne garniture in podobno.

Tehnologija z digitalnim inverterjem skrbi za tiho delovanje stroja, hkrati pa ta motor porabi tudi manj energije kot univerzalni motorji. Zagotavlja tudi najdaljšo vzdržljivost v industriji, Samsung pa vam na inverterski motor zagotavlja kar 20-letno garancijo.

Suho, dišeče in mehko perilo tudi pozimi

Sušilni stroji Samsung se ponašajo z izjemno energetsko učinkovitostjo, za katero poskrbi tehnologija toplotne črpalke. Oceno energetske učinkovitosti A+++ je omogočila tehnologija, ki za segrevanje zraka uporablja hladilno sredstvo namesto elektrike, topli zrak pa reciklira. Tudi sušilni stroj pri delovanju uporablja umetno inteligenco, ki cikel in moč sušenja prilagaja vašemu perilu in vašim navadam. Na ta način poskrbijo stroji za maksimalno nego oblačil in optimizirajo čas sušenja.

Funkcija higienska nega oblačil preprečuje nabiranje bakterij na oblačilih, perilu in mehkih otroških igračah. Cikel higienske nege očisti tako suhe kot mokre kose in z dovajanjem visoke temperature med sušenjem odstrani kar 99,9 odstotka bakterij. Ker nam čez dan pogosto zmanjka časa, se pranja lotimo predvsem v večernem času. Za sušilne stroje Samsung to ne predstavlja nobene težave, saj imajo vgrajen sistem za zmanjšanje hrupa. Narejeni so iz materialov, ki absorbirajo zvok, in imajo algoritem, ki optimizira hitrost vrtenja za zmanjšanje hrupa.

Hitro in brez likanja Verjetno poznate situacijo, ko si otroci zaželijo točno določen kos oblačila za naslednji dan ali pa mož potrebuje točno določeno srajco, morda žena obleko, v kateri se počuti nepremagljivo. Takšnim željam ustreže program Super Speed, ki mešano perilo bombaža in sintetike posuši v zgolj 81 minutah. V kombinaciji s pralnim programom Super Speed pralnega stroja Samsung lahko perilo operete in posušite v manj kot dveh urah. Za preprečevanje mečkanja oblačil je na voljo funkcija, ki po koncu programa sušenja s prekinitvami obrača boben brez toplote do 180 minut. Tako oblačila ne ležijo dlje časa na enem mestu in se ne zmečkajo. Na likanje tako lahko kar pozabite.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.