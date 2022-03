Moderne preproge za vsak okus in žep

Preproge so tisti element v vsakem domu, ki neverjetno preoblikuje prostor in ga povežejo v celoto. Nova preproga lahko povsem osveži videz doma. Moderne preproge so tkane iz prijetnih in trpežnih materialov in jih je mogoče dobiti po dostopnih cenah, zaradi česar jih lahko tudi pogosteje menjate. Ko kupujete preprogo, izberite takšno, ki je približno enake oblike kot pohištvo in v barvah, ki bodo prostoru dale piko na i.

Pri kakovostnem bivanju in prijetnih občutkih domačnosti in topline igrajo ključno vlogo preproge, ki popestrijo prostor in poskrbijo, da so vaša stopala vedno na toplem.

Dekorativni dodatek, ki ima številne koristi

Morda je najbolj očiten razlog, da kupite preprogo, njen videz. Toda prednosti preprog segajo daleč prek videza, čeprav so vsekakor pomemben element pri ustvarjanju lepega doma in na edinstven način združijo vse element prostora. Ročno tkane preproge z barvami in orientalskimi vzorci lahko delujejo celo kot umetnija in dom vizualno izboljšajo, zato se v zadnjem času uporabljajo tudi v obliki stenskih tapiserij. Vedno pogosteje je tudi mogoče opaziti okrogle preproge, ki z zaobljeno obliko prostor omehčajo, pisane tkane preproge pa na pogled delujejo kot nekakšno horizontalno umetniško delo.

Preproge dodajo prostoru toplino, udobje in varnost. Še posebej, če imate tla s trdo površino, kot so na primer les ali ploščice, lahko udobne tkane preproge cenite vsakič, ko stopite nanje. Naj bo to v dnevni sobi, spalnici ali jedilnici, preproge se v vseh prostorih počutijo kot doma. Odlično tudi absorbirajo zvok, saj je hoja po njih bistveno tišja od hoje po trdi podlagi.

Preproga se čudovito poda v dnevni prostor, spalnico ali jedilnico. Prav vsak prostor, ki ga boste izbrali, bo bogato nadgradila.





Tkane in V Lesninini ponudbi imate preproge različnih velikosti, oblik, barv in materialov, raznih blagovnih znamk in vseh cenovnih razredov, zato je odločitev o tem, katera preproga je najprimernejša za prostor, ki ga želite polepšati, včasih res težka. Da bo velikost preproge prava, lahko mesto postavitve pred nakupom označite z lepilnim trakom. Pri svojih meritvah ne pozabite vključiti tudi vrat in prostora, ki ga zasedejo pri odpiranju in zapiranju.Tkane in ročno tkane preproge ter kosmatinci so med najbolj prodajanimi in lepo povežejo vsak prostor ter mu dodajo pridih topline in mehkobe. Pri barvi in vzorcih se lahko orientirate po osnovnih pravilih, ki vam bodo pomagala pri izbiri. Če imate radi kontraste, kombinirajte svetle preproge s temnim pohištvom. Ali pa izberite preprogo v drznejših barvah in vzorcih, ki bo poudarila prostor, v katerega jo boste postavili.

Otroške preproge lepo okrasijo sobo in koristijo vašim otrokom

Otroške preproge so vsestranski dekorativni predmet, ki traja več let. Podpirale bodo številne zabavne in prijetne trenutke doma. Preproge niso kot igrače, ki postanejo dolgočasne ali manj privlačne. Če imate majhne otroke, ki se radi igrajo na tleh ter skačejo in se plazijo po sobi, so preproge za otroško sobo skorajda obvezna oprema. Namestitev mehke preproge lahko zaščiti otroke pred neljubimi nesrečami, saj je padec na mehko preprogo milejši od tistega na trda tla. Poleg tega omogočajo, da jim je toplo tudi, ko se sedijo na tleh in se igrajo.

Otroško sobico opremite tako, da se bo otrok v njej počutil sproščeno, udobno in veselo. Mehka preproga je nepogrešljiv dodatek, ki polepša celoten prostor, hkrati pa otroku zagotavlja udobno površino za igro.

Otroške preproge pa imajo korist tudi za tla v njihovih sobah. Otroci radi rišejo in slikajo, kar lahko povzroči, da se tla umažejo z barvami. Namestitev preproge bo preprečila, da bi umazanija prišla do tal, in če se je preproga umazala, je vse, kar morate storiti, to, da jo očistite. A ker so običajno izdelane iz tehnološko naprednih materialov, ki so odporni proti umazaniji in obrabi, hkrati pa omogočajo relativno nizke cene produktov, jih brez slabe vesti lahko tudi zamenjate ter tako vizualno osvežite prostor.





Trenutno so v svetu preprog ponovno aktualne preproge z globokim tkanjem oziroma tako imenovani kosmatinci, ki so zaradi mehke teksture še posebej prijetni, sodobni materiali pa zagotavljajo preprosto vzdrževanje. Odlično se podajo v dnevne sobe, spalnice in otroške sobe. Moderne preproge v Lesnini pogosto dobite po znižanih cenah. Preverite njihovo neverjetno veliko in bogato izbiro in izrazite svoj osebni slog ter stilno dopolnite podobo svojega doma.

Ali kopalnica res potrebuje preprogo?

Kopalniške preproge so lahko okrasni element, hkrati pa zagotavljajo čisto in toplo mesto, ko stopite izpod topleprhe. Stopala imajo rada mehkobo in toplino, ki jih tla s ploščicami ne morejo dati. Preproga bo ob tem udobno mesto za vaša stopala, ko se boste zjutraj pripravljali na dan ali pa zvečer na spanje. Prav tako kopalniške preproge preprečujejo, da vam na mokrih tleh spodrsne.

Kopalniška preproga je mehka in prijetna do stopal, zato vam bo vsakodnevno omogočala občutek topline in nežnosti.

Vedno čist in varen dom

Predpražniki ne le polepšajo vaš vhod, pač pa ponujajo tudi funkcionalne prednosti, ki poskrbijo, da je vaš dom varen, čist in vizualno prijeten. Če še vedno niste investirali v predpražnik, boste po prebranem imeli vrsto razlogov, zakaj bi to morali storiti.

Na dnu čevljev se zbira vsa vrsta umazanije in nečistoč. Hoja po hiši z umazanimi podplati pa umaže tudi tla in preproge v notranjosti, zaradi česar jih je treba čistiti pogosteje. Še posebej, če so tla lesena, se boste temu želeli izogniti. Zunanje preproge tudi preprečujejo zdrse in padce. Če dežuje ali sneži, z obutvijo vodo vnašate v svoj dom, zato tla postanejo spolzka, kar poveča tveganje za nesreče in poškodbe.

Zaradi predpražnika bo vhod videti bolj estetsko, hkrati bo umazaniji preprečil vstop v notranje prostore.

Namestitev predpražnika pred vhodnimi vrati ljudem omogoča, da si obrišejo vodo, blato in druge nečistoče s podplatov, preden vstopijo v vašo hišo.

