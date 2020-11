Les in aluminij – brezčasna in vedno uspešna kombinacija

Nakup novih vhodnih vrat je predvsem v zadnjem desetletju neločljivo povezan z dilemo, kateri material izbrati. Naj naš novi vhod izžareva toplino in domačnost, ki ju lahko ustvarijo le klasična lesena vrata, ali je čas za vzdržljivost, preprosto vzdrževanje in vrhunsko izolacijo, ki jih prinaša aluminij?

K sreči nam po zaslugi moderne tehnologije ni več treba sklepati kompromisov pri izbiri, saj si lahko omislimo najboljše iz obeh svetov! Ste že kdaj slišali za vhodna vrata iz aluminija, ki jih na prvi pogled ni mogoče ločiti od lesenih? Prav takšna namreč izdelujejo v Inothermu, podjetju nedaleč od Ribnice, pri katerem smo se pozanimali, kako alu vrata z optiko lesa nastanejo ter zakaj predstavljajo popolno izbiro tudi za ljubitelje naravnega izgleda.

Najboljši material za vhodna vrata je tisti, ki ustreza vašim potrebam in seveda okusu. Proizvajalci vhodnih vrat najpogosteje ponujajo les, plastiko in aluminij. Aluminijasta ali alu vhodna vrata so po zaslugi svoje obstojnosti in elegance na trgu vedno bolj priljubljena, saj med drugim ne zahtevajo veliko nege in vzdrževanja. Dovolj je že, če jih nekajkrat na leto očistimo s specialnimi čistili za aluminijaste barvane površine ali blagim, pH-nevtralnim ali alkalnim čistilom. Najboljše učinke nege vhodnih vrat sicer dosežemo z originalnimi čistilnimi sredstvi.

Aluminij, ki je videti kot les?

Tudi aluminijasta vhodna vrata so lahko videti kot lesena, če izberemo lesni dekor, kar je tudi najboljši kompromis med kakovostjo aluminija in videzom lesa na trgu.

To ne pomeni, da moramo sprejeti nižjo kakovost, saj tudi drugi materiali ponujajo vrhunske mehanske, izolativne in estetske standarde. Aluminij odlikujeta izjemna odpornost na vremenske vplive ter vrhunska toplotna in zvočna izolativnost. S svojo zanesljivostjo je tako vrhunski material za vhodna vrata.

Poglavitne prednosti aluminijastih vhodnih vrat

Aluminijasta vrata se zaradi preprostega prilagajanja najrazličnejšim oblikam, slogom in barvnim shemam lahko čudovito kombinirajo tudi z objekti oziroma pročelji, na katerih je glavni ali zelo pomemben element les.

V primerjavi s plastičnimi ali lesenimi imajo aluminijasta vhodna vrata številne prednosti, zaradi katerih so izbira številka ena po mnenju kupcev po vsej Evropi. Aluminijasta vhodna vrata Inotherm imajo izjemno protivlomno zaščito, visoko stopnjo toplotne in zvočne izolativnosti zaradi strukturne trdnosti, odlično odpornost na vremenske razmere in dolgo življenjsko dobo.

Vhod, ki nas bo navduševal še dolga leta po nakupu

Med drugim aluminijasta vrata, sploh v primerjavi z lesenimi, omogočajo neskončne možnosti oblikovanja, predvsem pa preprosto vzdrževanje. Če vse te lastnosti združimo z vrhunsko kakovostjo izdelave in izjemnim slogom, dobimo popoln vhod, ki prepriča tako z vidika zanesljivosti kot estetike – in to še dolgo po nakupu.

Trendi, ki jih oblikovalci uporabljajo pri oblikovanju vhodov

Vhodna vrata so bistvenega pomena za arhitekturno zasnovo našega doma.

Oblikovalci lahko aluminij obdelajo po kakršnihkoli željah. Aluminijasta vrata lahko sklenejo s klasičnim, rustikalnim, modernim ali bolj barvitim videzom. Lahko jih obarvajo v vseh 190 odtenkov RAL-lestvice v sijaj ali mat izvedbi ter metalnih barv. Odenejo jih lahko v imitacije betona, kamna, različnih vrst lesa, skratka zanje izberejo videz, ki bo najbolj ustrezal naši nepremičnini in njenim arhitekturnim značilnostim – barvi pročelja, strehe, oken in žaluzij.

Aluminijasta vrata se lepo kombinirajo z barvami macesna, hrasta, smreke in drugimi vrstami lesa. Zelo priljubljena so aluminijasta vrata v beli barvi, ki ji sledi barva antracita. Ta se lepo ujame z detajli iz nerjavečega jekla.

Tudi kombinacije betona, rje in karbona lahko delujejo zelo skladno, še posebej na objektih industrijskega in bolj modernega sloga. Rjo bodo izbrali ljubitelji priljubljenega retro sloga.

Osnovna ponudba: kar 400 modelov vrat Pri izbiri vrat se posvetujte s strokovnjakom, ki bo prisluhnil vašim željam in vam ponudil najboljšo rešitev. V ponudbi Inotherm je na voljo široka paleta različnih izvedb vrat, od enostavnih in klasičnih pa vse do modernih in ekstravagantnih. Vsak osnovni model vrat lahko v celoti prilagodijo vašim edinstvenim željam ter izdelajo sanjska vrata po naročilu.

Od domačega hrasta do azijske eksotike

Lesni dekor, s katerim Inotherm poskrbi za izjemno pristen videz lesa svojih aluminijastih vrat, ki ne potrebujejo toliko vzdrževanja kot lesena vrata, je rezultat posebnega tehnološkega postopka sublimacije, s katero se ustvari popolna lesena optika. Lesni dekor izdelujejo v moderni lastni proizvodnji.

Inotherm ponuja kar 30 različnih imitacij lesa na vhodnih vratih. Mat lesni dekor je na voljo v številnih izvedbah – od češnje do mahagonija, več vrst hrasta, macesna, bora, tika, oreha in duglazije. Visoki sijaj pa dobimo v izvedbi češnje in treh različic azijskega lesa makasar. Najbolj priljubljene so različne vrste hrasta, oreha in macesna.

Imitacije dosežejo s posebnim postopkom barvnega nanosa, ki je izjemno obstojen na vremenske vplive in UV-žarke, daje naraven videz vrat in dolgo življenjsko dobo z enostavnim vzdrževanjem. Proces izdelave poteka s supresijo in visokimi temperaturami v procesu termosublimacije, kjer se barvni lesni odtis s plastične folije, to se po končanem postopku odstrani, prenese na površino. Pri tem se pigmenti in barve, ki so na foliji, pri temperaturi 200˚ Celzija talijo v celo debelino temeljnega sloja.

Oblikujte svoja vhodna vrata s sodobnim, praktičnim in preprostim uporabniškim vmesnikom.

S pomočjo spletnega konfiguratorja lahko popolnoma preprosto izberete svoja najljubša vhodna vrata, jih prilagodite po svojih željah ter jim dodate različne možnosti opreme. Naložite sliko svojega pročelja v konfigurator vrat, spreminjajte barve, oblike in dodatke na vratih ter izberite tista prava, zase.