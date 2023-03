Korak za korakom do spomladanske osvežitve doma

Začetek pomladi je čas, ko se čiščenja doma lotimo bolj temeljito. Hkrati je to odlična priložnost, da se znebimo stvari, ki jih ne potrebujemo več. Med številnimi nalogami, ki čakajo, da jih opravimo, je včasih težko vedeti, kako začeti in česa se lotiti. V nadaljevanju članka zato preverite, kako korak za korakom pridemo do nove svežine v svojem domu, ki s seboj prinaša prijetnejše bivanje.

Spomladansko čiščenje doma ima pozitiven vpliv tudi na počutje. Foto: Shutterstock

Najprej naredimo seznam opravil, ki jih želimo opraviti

Ne samo, da je spomladansko čiščenje odličen način za "ponastavitev", z vsakoletnim sezonskim čiščenjem se znebimo tudi nabranega prahu in umazanije. Čiščenje od vrha do tal hiše morda res ni preprosto, vendar je projekt veliko bolj obvladljiv, če imamo pri roki seznam najnujnejših opravil, ki vključuje pomivanje oken, čiščenje žaluzij in zaves, brisanje prahu, globinsko sesanje preprog in oblazinjenega pohištva ter temeljito čiščenje vseh vrst talnih oblog.

Ne glede na to, ali bomo šli iz kleti na podstrešje ali obratno, pomembno je, da si ustvarimo realen urnik čiščenja, pri tem pa se osredotočamo le na eno nalogo naenkrat. Za zahtevnejša čiščenja bomo potrebovali več dni, toda sčasoma bomo odkljukali vse s svojega seznama – in ob koncu imeli bleščeče čist dom.

Fleksibilna cev omogoča sesanje povsod, ne da bi se bilo treba sklanjati. Foto: Rowenta

Pripomoček, na katerega prisega Bepopovka Ana Praznik Vsako pomlad se generalnega čiščenja loti tudi Bepopovka Ana Praznik. Pri tem pa ima učinkovit pripomoček, ki delo pohitri in olajša. Foto: Rowenta Brezžični sesalnik Rowenta X-Force Flex je preprosta rešitev za čiščenje in vsestranskost z dostopom do zadnjega kotička. Združuje izjemno zmogljivo sesanje in ultimativno čiščenje. Zahvaljujoč najnovejšim Rowentinim tehnologijam za motorje X-Force zagotavlja sesalno moč vse do 230 vatov za globinsko čiščenje povsod po hiši. Nov digitalni motor DigitalForce je popolnoma učinkovit na vseh vrstah tal in je s pomočjo edinstvene glave idealen za sesanje tudi večjih delcev, kot so kosmiči ali oreščki. Baterija zagotavlja konstantno moč sesanja do 80 minut, kar je popolno za sesanje doma v eni seji. Zahvaljujoč 99,9-odstotni filtracijski tehnologiji zajame vse delce, vse do najmanjšega, in sproti čisti zrak. Rowenta X-Force Flex z gibljivo cevjo omogoča, da dosežemo štirikrat globlje pod pohištvom, ne da bi se morali za to prepogibati. Pametna krtača samodejno prilagaja moč motorja glede na vrsto tal. Z dodatnimi nastavki lahko pozabimo na druge pripomočke za čiščenje tal, preprog in oblazinjenega pohištva.

Splošne naloge čiščenja, ki bi jih morali opraviti v vsaki sobi svojega doma

#1 Brisanje prahu

Ne glede na to, koliko se trudimo, se prah nabira v vsakem kotičku hiše. Pri brisanju prahu velja pravilo od zgoraj navzdol. Če uporabljamo sesalnik, lahko z ustreznimi nastavki prah učinkovito posesamo in pri tem preprečimo, da bi med brisanjem padal na okoliške predmete in na tla. Z nastavki za reže in združljivim nastavkom Flex Mini pa lahko s sesalnikom X-Force Flex posežemo po ozkih in težje dostopnih mestih, kot so prostori med omarami in steno ter vse druge sicer nedostopne reže.

#2 Sesanje tal

Sesanje tal je opravilo, ki se ga lotimo večkrat tedensko. Med spomladanskim čiščenjem posesajmo tudi pod pohištvom. Pohištvo odmaknimo, kjer je to mogoče, ali uporabimo pripomoček, ki seže spodaj. Eden izmed takšnih pripomočkov je brezžični sesalnik. Ta vrsta sesalnika je postala zelo priljubljena v gospodinjstvih, saj ponuja številne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi sesalniki.

z gibljivo cevjo pa celo omogoča, da dosežemo štirikrat globlje pod pohištvom, ne da bi se morali za to prepogibati. Krtača z LED-lučko naredi viden tudi najbolj fin prah. Poleg tega omogoča sesanje in mokro čiščenje hkrati. Z vidljivostjo Power LED boste odkrili prah tudi v slabo osvetljenih prostorih. Foto: Rowenta Ena izmed glavnih prednosti brezžičnega sesalnika je ta, da ni omejen z električnim kablom. To pomeni, da lahko sesamo kjerkoli in kadarkoli, ne da bi morali skrbeti za bližino vtičnice ali dolžino kabla. Brezžični sesalnik omogoča, da učinkovito posesamo vse kotičke svojega doma brez prekinitve zaradi menjave vtičnice ali iskanja podaljška. Rowentin sesalnik X-Force Flexz gibljivo cevjo pa celo omogoča, da dosežemo štirikrat globlje pod pohištvom, ne da bi se morali za to prepogibati. Krtača z LED-lučko naredi viden tudi najbolj fin prah. Poleg tega omogoča sesanje in mokro čiščenje hkrati.

#3 Čiščenje oblazinjenega pohištva in preprog

Sedežne garniture in preproge so mesta, kjer se nabirata prah in umazanija, zato ju je pomembno redno čistiti, da se prepreči širjenje bakterij in pršic. Uporabimo sesalec, da odstranimo prah in umazanijo, ter jih očistimo s posebnim čistilom za tkanine. Sesalnik Rowena X-Force Flex z izjemno močjo in različnimi nastavki temeljito odstrani tudi živalsko dlako in trdovratni prah.

Neomejeno sesanje tako oblazinjenega pohištva kot notranjosti avtomobila: z izjemno močjo in različnimi nastavki, X-Force Flex temeljito odstrani živalsko dlako in trdovraten prah. Foto: Rowenta

#4 Pomivanje oken in okenskih polic

Za pomivanje oken izberimo oblačen dan. Če je preveč sončno, se bo čistilo prehitro posušilo in na oknih bodo ostale lise. Voda in krpa iz mikrovlaken običajno učinkovito očistita okna. Pobrišimo prah tudi z okvirov oken, okenskih polic in senčil ter operimo zavese.

#5 Čiščenje spregledanih površin

Spomladansko čiščenje je priložnost, da se lotimo tistih površin, ki jih vsakodnevno spregledamo. Enkrat letno temeljito očistimo tudi okvirje vrat, vrata omaric, svetilke in stene. Očistimo jih z vlažno krpo in nežnim čistilnim sredstvom ter do suhega obrišimo.