Kakšni morajo biti stoli za jedilnico?

Oglasno sporočilo

Uživanje ob hrani ni odvisno samo od tega, kaj imate na krožniku, temveč tudi od tega, kako udobno vam je za mizo. Če so jedilniški stoli previsoki, vam bodo noge bingljale v zraku, če pa so stoli prenizki, bo sedenje hitro postalo neudobno, zaradi česar tudi hrana ne bo v prevelik užitek.

Kakšen je optimalen stol za jedilnico?

Pri nakupu jedilniških stolov je eden najpomembnejših kriterijev višina. Ta mora ustrezati višini izbrane jedilne mize, saj ne želite, da so stoli za jedilnico previsoki ali prenizki. Ker je najpogostejša višina mize 75 centimetrov, izbirajte stole s sedalno višino 45 centimetrov. Če boste na stole namestili okrasne blazine, upoštevajte tudi teh nekaj centimetrov.

Poleg višine je pomembno tudi, da so stoli udobni. To boste izvedeli tako, da jih preizkusite v živo. Seveda oblazinjeni stoli že na pogled delujejo udobno, vendar vas lahko presenetijo tudi leseni ali plastični. Nekateri stoli za jedilnico imajo naslone za roke, drugi ne. Za katere se boste odločili, je stvar okusa, pomaga pa vam lahko napotek, da so lahko v manjših jedilnicah opore v napoto.

Leseni stoli za jedilnico

Leseni kuhinjski stoli so najvarnejša izbira za vse, ki iščete kakovost in trajnost. Če so izdelani iz masivnega lesa, bodo na njih morda vidne tudi grče, ki lahko dodajo piko na i vaši jedilnici. Velikokrat pa so leseni stoli za jedilnico izdelani iz imitacije lesa, ki so morda veliko bolj primerni za domove z manjšimi otroki. Masivni kuhinjski stoli so lahko leseni v celoti, lahko pa imajo sedišče oblazinjeno z drugim materialom.

Usnjeni jedilni stoli za moderne jedilnice

Usnjeni jedilni stoli so primerni za tiste, ki želite moderno jedilnico. Usnje velja za kakovosten material, ki pa potrebuje nekaj nege, še posebej, če gre za pravo. Velikokrat se ljudje raje odločajo za umetno usnje, ki je cenejše. Če imate doma mačke, dobro premislite, ali je usnjeni stol za jedilnico primeren za vas, saj bodo kosmatinke v njem hitro videle priložnost za brušenje krempljev.

Kovinski stoli za jedilnico

Kovinski jedilni stoli imajo največkrat ogrodje iz kovine, sedišče pa oblazinjeno ali plastično. Primerni so za moderne jedilnice, v katerih želite doseči eleganco. Prednosti kovinskih jedilnih stolov je tudi izbira različnih dizajnov nog – od klasičnih štirih ali treh opornih nog, do zvezdaste opore in zavitih nog.

Jedilne klopi, zložljivi in plastični stoli za jedilnico

Številni se za popestritev jedilnice odločijo tudi za kombinacijo jedilnih stolov z jedilno klopjo. To je primerno v velikih jedilnicah, na tak način pa lahko morda dobite kak prostor za mizo več. Če se za vašo mizo velikokrat znajde več ljudi, pa si lahko pomagate z zložljivimi stoli, ki jih v času neuporabe preprosto pospravite v shrambo.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24, D. O. O.