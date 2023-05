Oglasno sporočilo

Pri urejanju kopalnice in izbiri opreme se odločajte za kakovostno kopalniško pohištvo, saj bo izpostavljeno tako temperaturnim spremembam kot vlagi. Upoštevajte material, iz katerega je izdelano, trdnost, odpornost proti vlagi, mehanizme in pritrdilne elemente ter seveda tudi videz.

Foto: DOM24 d.o.o.

Vrste kopalniškega pohištva

Kako izbrati kopalniški blok in vso pohištvo, da ne bo samo lepega videza, ampak bo tudi služilo?

Kopalnica je zelo pomemben prostor. Obstajajo različne vrste kopalniškega pohištva, najbolj pa se medsebojno razlikujejo kopalniške omarice. Viseča kopalniška omarica je pogosto preproste oblike, pa vendar izredno priročna in kompaktna, zaradi česar je odlična za namestitev v majhnih kopalnicah. To seveda ne pomeni, da jih ni mogoče namestiti tudi v prostorne kopalnice.

Talne omarice ali kopalniški blok so omarice, ki stojijo neposredno na tleh. Dobra izbira so tudi, kadar je treba zakriti cevi, kable in druge stvari, ki morajo biti v kopalnici, a kvarijo njen videz.

Odločite se lahko tudi za pohištvo z nogami. Gre za pohištvo, ki je praviloma podobno prejšnjemu, le da ima noge in je enostavno za vzdrževanje, saj lahko čistite tudi pod njim.

Parametri

Prva stvar, na katero smo pozorni, je seveda videz. Izjema ni niti kopalniško pohištvo in tega nikakor ne smete pozabiti pri izbiri. Gre za subjektiven kriterij, pri čemer boste vedno v prvi vrsti upoštevali lastne želje in pričakovanja.

V trenutku, ko vas prepriča določena oprema za kopalnico in je njen videz idealen, ne zanemarite materiala, od katerega je odvisna kakovost pohištva. Šele ko se prepričate o kakovosti, preverite še mehanizme in pritrdilne elemente. Preverite tudi stabilnost.

Lokacija in namestitev

Foto: DOM24 d.o.o.

Glavni element kopalnice je kopalniški blok. Njegova posebnost je, da ga je treba namestiti skupaj z vodovodom. Upoštevati je treba cevi in zaključke vodovodnih komunikacij. Kopalniški bloki so na voljo v različnih dimenzijah in z različnimi funkcionalnimi elementi. Pri izbiri morate upoštevati velikost prostora in razdalje med vsemi predmeti.

Pri namestitvi in lokaciji je treba upoštevati število družinskih članov, njihove fizične sposobnosti in starost.

Ne smete zanemariti oblike pohištva, saj bo namestitev in lokacija odvisna tudi od te. Predvsem če nameščate manjšo kopalnico, morata oblika in postavitev ustrezati površini. Praktičnost in funkcionalnost sta na prvem mestu.

Še en zelo pomemben nasvet pri nakupu straniščne školjke je, da upoštevate, pod kakšnim kotom je kanalizacijska cev.

Kopalniška oprema

Je čas, da menjate kopalniško opremo? Da je kopalnica eden najpomembnejših prostorov doma, zagotovo ni treba posebej razpravljati.

Foto: DOM24 d.o.o.

Ozke ali visoke kopalniške omarice, viseče ali talne, morda katere druge? S koliko policami? Skromnih ali razkošnih mer? Katere barve? Kaj od kopalniških dodatkov? Kakšni kopalniški sestavi? S številnimi košarami? Lesene, iverne, plastične?

Ker so možnosti izbire različne, tako po obliki kot načinu pritrditve, bodite pozorni na vgradnjo, videz, material in druge lastnosti, saj je razpon precej velik.

Foto: DOM24 d.o.o.

Previdno z izbiro, saj bosta harmoničen videz in življenjska doba odvisna od vaše izbire. Kopalniške opreme ne menjavate tako pogosto, da bi si lahko privoščili napake. Da bo izbira prava, se pred nakupovanjem pripravite in izberite kopalniško opremo glede na parametre, ki jih imate doma.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24, D. O. O.