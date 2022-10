Kako svoj dom popestrimo in pripravimo na jesen

Narava se odeva v bogate, tople tone rumene, oranžne, rjave in rdeče, v jutranji megli na stojnicah že ponujajo sladek pečen kostanj. Večeri se daljšajo in vreme se hladi, kar pomeni, da bomo kmalu začeli več časa preživljati doma. Jesen je pravi čas, da svoj dom malo preobrazite in poskrbite, da bo bolj udoben in organiziran. To lahko storimo z manjšimi spremembami, na primer z novimi dekorativnimi blazinami na naši zofi, ali pa se opogumimo in temeljito prevetrimo ter osvežimo dom z novimi kosi pohištva.

Nov letni čas ponuja tudi nov pogled na naše prostore

Jeseni se začnemo pogosteje zadrževati doma in stvari, ki nas spomladi in poleti niso motile, nenadoma postanejo ovira sproščenemu uživanju. Ste si poleti nabrali lepo zbirko spominkov, ki zdaj potrebujejo dom? Morda ste pravi knjižni molj s široko zbirko knjig. Si otroka delita sobo, primanjkuje pa jima zasebnosti? Te in še veliko drugih težav lahko rešite s premišljeno izbrano in postavljeno knjižno omaro, ki jo lahko uporabite kot omaro za shranjevanje, pregrado sobe ali oboje. Raznolik sistem regalov KALLAX morda ponuja odgovor na ta in še nešteto drugih izzivov.

KALLAX je zasnovan kot modularni sistem, ki ga lahko kupec sestavi in nadgradi po svojih potrebah. S serijo vstavkov, kot so košare, predali in organizatorji, ga lahko pretvorite tako, da bo ustrezal vašim specifičnim zahtevam. Regal lahko postane tudi odlična razdelilna stena, ki pomaga prostor razdeliti na različne fukncionalne enote in hkrati ohranja vtis zračnosti.

Na spletni strani IKEA je na voljo tudi orodje za načrtovanje, s katerim si olajšate kreativni proces in prihranite čas, saj vam ob koncu postopka ponudi tudi nabiralni seznam, s katerim v trgovini enostavno najdete vse izbrane kose.

Najboljša novica je ta, da je sistem KALLAX zelo ugoden. Regal je prava izbira za vsak dom ne glede na to, ali vam je ljub minimalističen ali opulenten pristop k opremi vašega doma.

Modularen sistem, s katerim sestavite zofo po svojih potrebah

Za uživanje v udobju (in toplini) dnevne sobe s svojimi najdražjimi potrebujete udobno sedežno garnituro, če se boste odločili za modularno različico, jo boste lahko personalizirali po svojih željah.

Priporočamo sedežne garniture KIVIK, ki odkljukajo vsa pomembna polja – modularnost, udobje in finančno dostopnost. Vsebujejo spominsko peno, ki se prilagaja telesu in daje oporo. Odlikujejo jih tudi nizki nasloni za roke, na katerih lahko sedite, podnožja z odlagalnimi prostori, kamor lahko pospravite poletno garderobo, ter ležalnike, ki jih lahko postavite levo ali desno od sedežne garniture in jih zamenjate, kadarkoli želite. Podnožnik pod pokrovom skriva velik prostor za shranjevanje, v katerega lahko pospravite topla pregrinjala ali pa vse otroške igrače ob koncu dneva, polnega igre.

Z orodjem za načrtovanje IKEA lahko z nekaj kliki sestavite svojo novo najljubšo kombinacijo, ki bo do potankosti ustrezala vašim željam. Ko se barve sedežne garniture naveličate, lahko tekstil vedno zamenjate z novim in tako osvežite videz celotne dnevne sobe – kajti s tekstilom dom najlažje prilagodite letnim časom.

Od postelje do opreme spalnice

Spalnica je prostor, kjer se sprostimo in kakovostno odpočijemo, zato sta dober posteljni okvir in vzmetnica obvezna. Vendar pa se marsikdo zgrozi ob misli na nakupovanje nove postelje, saj je iskanje udobne, visokokakovostne postelje v vašem cenovnem razredu lahko neverjetno stresno. Ni skrivnost, da tako ali drugače, vsi stanovanje prenavljamo z omejenim proračunom in moramo stalno izbirati, kje zapraviti malo več in kje privarčevati.

Posteljni okvirji MALM podjetja IKEA so eden tistih izdelkov, kjer kompromisi niso potrebni. Minimalističen, z enostavnimi linijami in po razumni ceni (od 1. oktobra ima novo, še bolj ugodno ceno). Posteljni okvir MALM lahko dopolnite s podposteljnimi predali, priročnimi za shranjevanje poletne posteljnine, prav tako pa so v seriji MALM na voljo tudi predalniki v različnih velikostih in izvedbah, s katerimi lahko svojo spalnico uredite po svojih željah in potrebah. Elementi serije MALM so na voljo v beli, sivi, črno-rjavi barvi in barvi beljenega hrasta.

Mize in stoli, ki ustrezajo otroški igri v sobi ali na prostem

Seveda ne smemo pozabiti na otroke! Otroški sobi dodajte nekaj barve z izdelki serije MAMMUT. Pisani stolčki, stoli in mize razveseljujejo otroke po vsem svetu že od začetka tisočletja. To praktično in uporabno pohištvo je izdelano iz trpežne in neškodljive plastike in ga imajo radi tako otroci kot starši.

Robustno in lahko pohištvo iz serije MAMMUT vzdrži različne vremenske vplive in živahno igro, polno domišljije. Današnje mize na primer vsebujejo manj plastike kot tiste, ki so bile v trgovinah na voljo leta 2002, a so konstrukcijsko enako trdne. Svojim otrokom boste lahko ustvarjanje z jesenskimi plodovi in listi brez skrbi izvedli na mizah serije MAMMUT, saj se zlahka očistijo. Prav zato se odlično obnesejo tudi na prostem. V intenzivnih barvah rumene, oranžne, rdeče, rožnate, modre in bele bo igralnica, otroška soba, terasa ali vrt zaživela v otroškem direndaju in veselju.