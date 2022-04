Kako si olajšati alergijo na cvetni prah?

Oglasno sporočilo

Alergije so vse pogosteje vzrok za slabo počutje v spomladanskem času. Simptomi, ki niso kaj dosti drugačni od prehlada, so naporni za telo in lahko znatno znižajo kakovost bivanja posameznika, ki trpi za alergijskim rinitisom. S takšnim počutjem se danes bori že od 20 do 30 odstotkov prebivalcev.

Philipsov čistilnik zraka serije 4000i

Poslabšanje stanja lahko tisti, ki trpijo za alergijskim rinitisom, začutijo predvsem v času sezonskega alergena, tj. cvetnega prahu. Cvetenje se začenja že zgodaj marca z jelšo in lesko, konča pa šele septembra s cvetenjem ambrozije. Skupno to predstavlja kar polovico leta. Med celoletne alergene pa sodijo pršice in sorodni organizmi, v določenih okoliščinah pa tudi plesni. Najbolj poznan sezonski alergen pa je cvetni prah cvetočih dreves, trav in žit. Bolezen se kaže s srbenjem v nosu in očeh, kihanjem, izcedkom iz nosu, slabše prehodnim nosom za zrak, tudi pordelostjo oči, solzenjem in srbenjem v očeh.

Kaj so pravzaprav alergeni?

Ločimo zunanje in notranje alergene. Cvetni prah je eden najpogostejših zunanjih alergenov. Sestavljen je iz posameznih zrnc cvetnega prahu, ki vsebujejo moške spolne celice. Rastline, ki jih oprašuje veter, običajno sproščajo največ cvetnega prahu, da bi zagotovile oprašitev. Ta lahki prah lahko prepotuje več sto kilometrov – bolj, kot je vetrovno, bolj se cvetni prah širi in večja je njegova koncentracija. Dež pa odplakne cvetni prah proti tlom, kar zmanjša tveganje za pojav simptomov senenega nahoda. Pri nekaterih ljudeh je potrebnih le nekaj zrnc cvetnega prahu, da se sproži huda alergijska reakcija.

Čeprav cvetni prah večinoma uvrščamo med zunanje alergene, je pomembno vedeti, da lahko delci cvetnega prahu zlahka zaidejo tudi v vaš dom.

Kako se lahko izognete cvetnemu prahu?

Ker se cvetni prah lahko prenese v vaš dom z oblačili in hišnimi ljubljenčki, je pomembno, da se mu na prostem izogibate. Zato vam svetujemo, da vsak dan spremljajte napovedi o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom in ob veliki količini cvetnega prahu v zraku ostanete v zaprtih prostorih, če je to mogoče.

Sprehodi zunaj v trenutkih dneva, ko so deleži alergena najvišji, so eden izmed prvih ukrepov, ki se jih je vredno držati zelo strogo. Dr. Sneža Ulčar, pulmologinja in specialistka interne medicine, glede tega svetuje:

"V obdobju cvetenja je stanovanje priporočljivo zračiti v zgodnjih jutranjih urah. Dobro prezračiti, potem pa zapreti. Predvsem v sončnih in vetrovnih dnevih se je priporočljivo zadrževati predvsem v notranjih prostorih. Vsakič, ko pridete nazaj domov, pa je priporočljivo, da se slečete in operete vsa oblačila, se oprhate in operete tudi lase." Temu dodaja, da se je izogibati gozdovom in travam nujno.

Če se vozite v službo, se v sezoni cvetnega prahu izogibajte kolesarjenju, hoji ali vožnji s spuščenimi okni, izogibajte se tudi košnji trave ali grabljenju listja ter ne sušite perila na prostem.

Zračenje notranjih prostorov pa je vseeno nekaj, čemur se kljub pritisku alergenov od zunaj ne bi smeli izogibati. Zračenje vsekakor izvajamo v delu dneva, ko so koncentracije cvetnega prahu nižje. A vendar, ko spustimo sveži zrak v notranji prostor, s tem vanj vstopijo tudi alergeni, kot je cvetni prah.

Najhitreje dosežemo znižanje stopnje alergenov v notranjih prostorih s pomočjo čistilnika zraka, čigar naloga je filtriranje zraka. Pri tem Philipsovi čistilniki zraka učinkovito odstranjujejo izredno majhne delce, v velikosti le 0,003 mikrona.

S 360-stopinjskim vsesavanjem zraka je čistilnik Philips serije 4000i zanesljivo učinkovit v prostorih v velikosti do 73 m². Prostor do 20 m² pa očisti v samo petih minutah.

Čistilnik zraka serije 3000i isto kvadraturo očisti v šestih minutah. Čistilnik lahko preprosto upravljajte preko aplikacije, ki vam tudi sporoča stopnjo alergenov in PM2.5 v zraku ter vas opozori, ko so presežene mejne vrednosti.

Zaslon in prikaz stopnje alergenov v zraku

Z večplastnim filtriranjem, ki lahko iz zraka odstrani 99,97 odstotka alergenov, kot je cvetni prah, bo pritisk na alergika precej omiljen. Znotraj zavetja doma bo počutje vedno boljše in sama izpostavljenost alergenu bo manjša na dnevni ravni. Ker vsak dih šteje in je pomemben za naše počutje ter zdravje, je pametno razmišljati tudi o zraku, ki ga vdihujemo skozi svoja pljuča.

Čistilnik zraka pa ne bo koristen le za alergike, temveč tudi za družine z otroki in kronične pljučne ter srčne bolnike. Z manjšimi izpostavitvami alergenom in drugim trdim delcem so tudi tveganja za obolenja nižja.

Čistilniki zraka Philips pa niso učinkoviti le proti alergenom, temveč tudi proti drugim onesnaževalcem, kot so na primer PM2.5 delci, plini, bakterije, virusi, plesen in prhljaj hišnih ljubljenčkov. Čistilnike zraka Philips je potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation in jim s tem dodelila ECARF certifikat. Poskrbite za svoje zdravje in razmislite o čistilniku zraka, ki vam bo zagotovo pomagal pri težavah s sezonskimi alergijami v domačem okolju.

Naročnik oglasnega sporočila je Philips Domestic Appliances.