Kako se lotiti čiščenja sedežne garniture?

Dnevna soba je tisti prostor, kjer po napornem delovnem dnevu najdemo sprostitev in udobje ter čas zase in za družino. Sedežna garnitura pa je tisti kos pohištva, ki je v vsakem domu med najbolj zasedenimi. Kako poskrbeti, da bo še dolgo lepa?

V hiši z malimi živalmi se lahko hitro pojavijo neljuba presenečenja na vaši novi sedežni garnituri. Foto: Getty Images

Sedežna garnitura je potrebna rednega vzdrževanja, saj lahko le tako podaljšamo njen videz, obenem pa jo lahko še dolgo uporabljamo. Na njej sedimo, počivamo, se igramo, včasih tudi jemo, in če so v družini mali otroci, tudi skačemo. Zato ni nenavadno, da se znaki obrabe pokažejo prej ali slej. Da jih bo čim manj, upoštevajte spodnje nasvete za čiščenje in vzdrževanje sedežnih garnitur.

Redno sesanje sedežne garniture

Za osnovno nego sedežne garniture je potrebno redno sesanje, vsaj enkrat na mesec, s sesalcem za prah, ki ima mehkejšo ščetko, tako z nje odstranite večino umazanije, prah, pršic in alergene. Obenem boste poskrbeli tudi za nevtralizacijo vonja. Če imate v hiši mačko ali psa, poskrbite za redno čiščenje oziroma odstranjevanje živalske dlake.

Redno sesanje sedežne garniture vam bo prihranilo marsikatero zastarano umazanijo. Foto: Getty Images

Takojšnje odstranjevanje madežev

Madeže je priporočljivo odstraniti takoj, drugače se umazanija posuši in jo je kasneje težje odstraniti. Sedežne garniture so po večini narejene iz visokokakovostnih materialov, ki tekoče madeže zadržijo na tkanini, zato jih lahko le popivnate in že so odstranjeni. Za osnovno čiščenje bosta zadoščali voda in milnica. Trdovratne madeže pa očistite s sredstvi, ki so namenjena čiščenju oblazinjenega pohištva in so vodotopna.

Nasvet: uporabite doma narejeno čistilo − vroča voda in alkoholni kis v razmerju 1 : 1, soda bikarbona in prašek za pranje perila. Napolnite steklenico z razpršilko s pripravljeno mešanico, poškropite po gobici ter s krožnimi gibi rahlo podrgnite.

Odstranjevanja madežev se lotite takoj, ko se zgodijo, da preprečite, da bi umazanija prodrla skozi tkanino. Foto: Getty Images

Enostavno vzdrževanje usnjene sedežne garniture

Za vzdrževanje so zagotovo najbolj hvaležne usnjene sedežne garniture. Takšna sedežna garnitura je izredno trpežna in obstojna. Pa tudi ko z leti dobi patino, jo ta le polepša. Zaradi kakovosti je naložba v takšno sedežno garnituro večja. Prah preprosto posesate ali obrišete z vlažno krpo. Če je treba očistiti večje madeže, si lahko pomagate s čistili za usnje, ki jih pred prvo uporabo preizkusite na manjšem, skritem delu garniture. Po čiščenju z mokrimi sredstvi je usnjeno garnituro vedno treba tudi osušiti.

Vsaj dvakrat letno je priporočljiva nega usnja z zato namenjenimi izdelki. Mehko gobico natrite s kremo za nego usnja in jo s krožnimi rahlimi gibi vtrite v sedežno garnituro. Krema bo usnje dobro navlažila, da bo ostalo mehko in prožno.

Nasvet: uporabite lahko tudi navadno kremo za roke.

Da bo usnjena sedežna garnitura čim dlje v lepem stanju, ji vsaj dvakrat na leto namenite posebno nego, ki jo bo dodatno zaščitila.

Tudi moderne sedežne garniture so za vzdrževanje "vse bolj hvaležne"

Sodobne tkanine, ki jih uporabljajo za izdelavo oblazinjenega pohištva, so "vse bolj hvaležne" za uporabo, tehnološko napredne in po večini odporne proti umazaniji ter bledenju. Zaradi dostopnejših cen so takšne sedežne garniture tudi zelo priljubljene. V zadnjih letih se za sedežne garniture uporablja tudi tkanina s površinsko zaščito, ki preprečuje vdor umazanije v globino in olajša čiščenje.

Čiščenja madežev se lotite kar z razredčeno milnico in gobico, pri tem pa pazite, da niste pregrobi, zato le nežno potiskajte ob površino. Čistil in vode nikoli ne nanašajte neposredno na sedežno garnituro, ampak vedno na bombažno krpo ali gobico, s katero jo boste očistili. Za temeljitejše čiščenje vsekakor uporabite posebna čistila za tkanine.

Moderne sedežne garniture so narejene iz visokokakovostnih materialov, ki so vse bolj odporni na umazanijo.

Znebite se neprijetnega vonja

Če madeža na sedežni garnituri ne odstranite takoj, se ta vpije vanjo in ima neprijeten vonj. Odpravite ga z nevtralizatorjem neprijetnih vonjav.

Nasvet: uporabite sodo bikarbono za odstranjevanje neprijetnih vonjav. Potresite jo po sedežni garnituri in jo pustite nekaj ur, da nase veže neprijetne vonjave. Potem garnituro temeljito posesajte.

Z obnovitvijo stara sedežna garnitura zaživi v popolnoma novem sijaju.

Kdaj čiščenje sedežne garniture prepustiti strokovnjakom?

Ko dobite v dar, ali pa kupite že rabljeno sedežno garnituro, je vredno razmisliti o tem, da jo pred vašo prvo uporabo očistijo profesionalci. Strokovno globinsko čiščenje bo z nje odstranilo vso umazanijo, pa tudi vonj po zatohlem in prah. Sedežna garnitura bo zasijala kot nova, tkanina pa bo zaščitena pred ponovnim nabiranjem umazanije. V skrajnem primeru se lahko odločite tudi za novo tapeciranje, ki bo sedežni garnituri vdihnilo povsem novo življenje.

