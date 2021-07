Kako opremiti mladinsko sobo?

Oglasno sporočilo

Urejanje mladinske sobe je izziv tako za starše kot tudi za najstnike. Pomembno je, da se vsak starš zaveda, da ima otrok pravico in možnost izbire glede barve, pohištva in stila, ki ga želi. Mladostnikom ogromno pomeni, da imajo svoj prostor, kamor se lahko umaknejo. Zato ni tako zelo pomembno, ali je soba majhna ali velika, pomembno je to, da je prijetna in omogoča najstniku zasebni prostor.

V kolikor vam prostor to dovoljuje, razdelite mladinsko sobo na štiri ključne kotičke: kotiček za študij, počitek, shranjevanje in zabavo.

Tilen, lastnik spletne pohištvene trgovine Opremisidom, nam je zaupal, na kaj moramo biti pozorni pri opremljanju mladinske sobe.

KAKO IN KAM POSTAVITI PISALNO MIZO?

Glavni del študija je zagotovo postavitev pisalne mize. Delovni prostor v sobi, kjer se otrok dobro počuti in se lahko osredotoči na delo, ugodno vpliva na njegov uspeh v šoli.

PISALNA MIZA IN OKNO

Pri postavljanju pisalne mize je najbolj priporočljivo, da jo postavite v neposredno bližino okna, če je to le mogoče, da otrok pri učenju ali pisanju domače naloge dobi čim več naravne svetlobe. V primeru, da mize ni mogoče postaviti poleg okna ali pod okno, je rešitev za to tudi izvlečna pisalna miza. Ko potrebujete mizo, jo postavite tja, od koder izvira svetloba, in jo po uporabi enostavno pospravite.

Zložljiva pisalna miza Compactos

PISALNA MIZA ZA VEČ NAMENOV

Pri opremljanju sobe si lahko omislite tudi mizo čez celotno širino sobe. To pomeni, da bi lahko na eni strani služila kot nočna omarica poleg postelje, medtem ko bi na drugi strani služila za učenje in pisanje domače naloge.

Sestav otroške sobe compactos H502

POSTAVITEV PISALNE MIZE PO FENG SHUI

Morda ste že slišali za Feng Shui, morda ne. Kot zanimivost, Feng Shui se ukvarja z opremljanjem prostorov v našem domu in se osredotoča predvsem na to, kaj je za človeka najboljše in najprimernejše, da se v svojem domu počuti karseda prijetno.

Vir: Tilen.Space: Where should study desk be placed in a room?

PISALNA MIZA V POVEZAVI Z VRATI IN STENO

Vloga vrat v tem kontekstu pomeni, da naj bi bila miza postavljena v prostoru tako, da lahko vidite vrata in tudi večino sobe. Cilj in namen takšne postavitve je, da se podzavestno zavedate okolice in se izognete presenetljivim obiskom. Tudi če je soba zelo majhna, ne bi smeli postaviti mize tako, da ima otrok pred seboj steno, saj to blokira misli in ideje – te potrebujejo prostor za kroženje.

Prav tako Feng Shui priporoča, da hrbet otroka ali najstnika ni nikoli pred vrati in da se med samim učenjem obrne proti severu ali vzhodu.

OBLIKA MIZE PO FENG SHUI

V največ primerih se uporablja miza pravokotne oblike, kar predstavlja največ svobode pri namestitvi, ampak moramo pogledati tudi iz smeri, ali je dovolj praktična.

Študijska miza s policami je sicer veliko bolj praktična, vendar je njena postavitev v sobi zahtevnejša. Pri postavitvi takšne mize poskušajte upoštevati, da je blizu vira naravne svetlobe, izogibajte pa se postavitvi mize, ko je ta naslonjena na steno ob vratih sobe.

KAM POSTAVITI POSTELJO V MLADINSKI SOBI?

Ker postelja običajno zavzame največ prostora, jo postavimo tja, kjer prostor to dopušča. Njeno postavitev načrtujemo samo v posebnih primerih, kadar želimo nasproti TV. Navadno so sobe urejene tako, da je pri vratih garderobna omara, za njo postelja in na koncu pri oknu pisalna miza.

Postelje ne postavljajte pod okno, ker otroku ne nudi varnosti, tam je prostor za pisalni mizo.

Če pa je prostor zelo ozek ali majhen, se rešitev najde v omarni postelji. S takšno posteljo lahko prihranimo ogromno prostora, hkrati pa otroku omogočimo prostor za igranje, sprostitev ali karkoli, kar ga veseli. Postelja mora biti dovolj velika in obrnjena tako, da otrok vidi vrata in prostor.

Omarna postelja iz sestava Compactos H401

Mogoče vas bo zanimal tudi članek na podobno temo – Feng Shui Spalnica – kjer podrobno opišemo in svetujemo, kako pravilno opremiti spalnico.

JE VELIKOST GARDEROBNE OMARE POMEMBNA?

Zagotovo je oblika in velikost garderobne omare odvisna od vsakega posameznika in njegove želje, posledično pa tudi od velikosti samega prostora. Bi se pa večina od nas strinjala, da je dvodelna omara z dodatnim knjižnim poličnikom zelo priročna in prostorna.

ALI SO POMEMBNE BARVE V SOBI?

Barve lahko zelo vplivajo na naše počutje, učenje, počitek, energijo in mnoge druge stvari, zato so eden najpomembnejših elementov pri urejanju sobe. Tudi Feng Shui nam lahko poda ogromno znanja o primernih in manj primernih barvah.

Če se osredotočimo najprej na barvo pisalne mize, vemo, da je večina miz rjave barve. S tem ni nič narobe, saj je barva lesa barva narave, kar prinaša naravno energijo. V kolikor je pisalna miza bele ali sive barve, spodbuja jasnost in osredotočenost, medtem ko črna izboljšuje koncentracijo.

Pomembno je, da barve med elementi uskladite in hkrati upoštevate želje otrok. Dekleta običajno izberejo roza, medtem ko dečki modro barvo. Obe sta zelo prijetni barvi in na mladostnika vplivata pozitivno. Poleg omenjenih lahko v sobah uporabite tudi zeleno, rumeno in vijolično.

Svetujem vam, da se izogibate pretiravanju z rdečo, črno ali sivo. Te barve so priporočljive kot manjši dodatki.

DODATKI IN KAJ JE ŠE DOBRO VEDETI

Mladinska soba ne sme biti dolgočasna. Najverjetneje si bo sobo okrasil mladostnik sam. Sobi lahko dodate zavese, preproge, svetila, vrečo za sedenje, fotografije, tablo in dodatke, ki so všeč mladostniku, ki bo preživljal čas v sobi.

OGLEDALA

Po Feng Shuiju so ogledala prinašalci svetlobe. Poskrbite, da bo ogledalo na vidnem mestu in na na t. i. hrbtu. Hkrati pa najdite ogledalu mesto, ki ne bo v neposredni bližini postelje ali nasproti postelje, saj to slabo vpliva na spanec.

ZAKAJ JE POMEMBNA NARAVNA SVETLOBA?

Naravna svetloba je pomembna za odrasle in otroke pri učenju ali delu. Naravna svetloba pripomore k boljši koncentraciji in našemu splošnemu zdravju.

PISARNIŠKI STOL

Mladostniki med šolskim letom precej časa preživijo za pisalno mizo, zato je pomembno, da poskrbite za hrbet in otroku omogočite kvaliteten pisarniški stol, ki je ergonomičen in dobro podpira hrbet.

NERED

Tako kot v spalnici, kjer spijo odrasli, je tudi v otroški oziroma mladostniški sobi pomembno, da je čista, urejena in pospravljena ter brez dodatnega nereda, saj ta moti pretok energije.

STENSKE POLICE

Čeprav so stenske police zelo praktične, pa po metodi Feng Shui niso najbolj priporočljive.

SVEŽ ZRAK

Poleg upoštevanja vseh naštetih nasvetov o postavitvi elementov redno zračite sobo in poskrbite za dober pretok zraka, saj pozitivno vpliva tako na počitek kot tudi na učenje in počutje.

DOBER PREHOD

Četudi ima najstnik zelo majhno sobo, izberite pohištvo, ki mu omogoča dober prehod. Elementi naj se ne kopičijo, zato dobro razmislite o vseh možnih rešitvah in poskrbite za najboljše za otroka.

Naročnik oglasne vsebine je LAGEA, D. O. O.