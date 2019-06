Kako ohraniti svežino sadja in zelenjave?

Hladilnik je zagotovo najbolj nepogrešljiva naprava v vsakem gospodinjstvu, saj skrbi, da je naša hrana karseda dolgo užitna in neoporečna. Pravilno shranjevanje živil je ena izmed glavnih skrbi vsakega gospodinjstva in nam omogoča dolgotrajnost živil. Poskrbi pa tudi za manj obiskov trgovin – kar je prijazno tudi do vašega žepa. Pa jih znate pravilno hraniti?

Hrana mora biti shranjena pri nizkih temperaturah, da se ne razvijejo preveč bakterije in drugi mikrobi, ki pokvarijo hrano. Stabilna temperatura v hladilniku je tista, ki največ pripomore k temu, da se na hrani ne razvijejo gnitje, plesen in neprijetne vonjave, ki se v hladilniku lahko hitro širijo in povzročijo, da naša hrana ni več varna za uživanje in kuhanje.

Da bi čim bolj izkoristili vsa živila v hladilniku, moramo vedeti nekaj stvari glede shranjevanja in poznati vse možnosti, ki jih ima naš hladilnik. Teh možnosti pa je z najnovejšo generacijo hladilnikov res veliko.

Kako najti pravi hladilnik? Čeprav nas večina išče hladilnik, ki bi se najbolj ujemal z oblikovanjem in velikostjo, to ne bi smela biti odločilna dejavnika, ko iščemo ustrezen hladilnik. Razvoj tehnologij v hladilnikih je tako napredoval, da svetujemo, da najprej pregledate ponudbo različnih inovativnih tehnologij, ki vam lahko močno olajšajo gospodinjska opravila. Sodobna tehnologija in prilagodljive nastavitve nam pomagajo ohranjati svežino živil tudi do 30 dni, kar nam občutno zmanjša pogostost obiska trgovin in nakupovanja svežih živil, predvsem pa odpadkov zaradi pretečenega roka oz. izgube svežine. Pridelki z vrta bodo v takšnem hladilniku ostali sveži dlje časa. Obstajajo tudi hladilniki, ki omogočajo prilagajanje nastavitev letnemu času. Pozimi potrebujemo več prostora za zamrzovanje kot poleti, ko potrebujemo več hladilnega prostora – in temu lahko prilagodimo tudi svoj hladilnik. Hladilniki Beko imajo veliko pametnih lastnosti, ki močno olajšajo vaše vsakodnevne potrebe in zadovoljijo tudi najzahtevnejše uporabnike.



Vsaka polica za določeno živilo

Hladilnik nikoli ne sme biti popolnoma napolnjen, da lahko zrak nemoteno kroži.

Skrbno preverjajmo rok uporabe in sproti odstranjujmo živila s pretečenim rokom. Sveže kupljeno hrano zložimo na zadnji del police, kjer se bo najhitreje ohladila in ne bo vpliv na znižanje temperature v hladilniku.

Hladilnik redno čistimo in vzdržujmo higieno.

Na zgornji polici, kjer je temperatura najbolj konstantna, shranjujmo jajca in mlečne izdelke, kot so jogurti in smetana. Ta živila pustimo v originalni embalaži. Že odprto kislo smetano pokrijemo s plastično folijo. Sir po odprtju ovijemo v povoščen papir za shranjevanje ali plastično folijo.

Na srednjo polico lahko zložimo že pripravljeno hrano in pijačo, kremna peciva, kuhano meso in različno pakirano hrano, ki naj ostane v originalni embalaži. To je tudi primeren prostor za ostanke hrane, ki jih zložimo v dobro zatesnjene majhne posode, da zmanjšamo vnos bakterij in preprečimo širjenje vonjav.

Spodnja polica je namenjena shranjevanju surovega mesa in rib, ki jih do uporabe pustimo v originalni embalaži. S tem zmanjšamo izpostavljanje hrane škodljivim bakterijam in preprečimo, da bi različna živila prišla v stik. Sodobni hladilniki imajo tudi možnost posebnega predala za shranjevanje mesa, mesnih izdelkov, rib in sirov. Prednost predala za tovrstne izdelke je, da minimalizirajo temperaturna nihanja, ki povzročajo hitrejši razvoj bakterij in plesni.

Sadje in zelenjava morata biti spravljena v posebnem predalu. Mokro sadje in zelenjavo pred shranjevanjem posušimo, sicer bosta prehitro zgnila. Sadje in zelenjavo med seboj ločimo, saj imata različne procese zorenja. Sodobni hladilniki imajo poseben predal za shranjevanje sadja in zelenjave, ki omogoča prosto kroženje vlažnega zraka v predalu. Tako sadje ostane sveže, v predalu pa se ne nabira kondenz, ki spodbuja hitrejši razvoj plesni in gnitje sadja in zelenjave.

V poličke na vratih lahko postavimo pijačo, omake in namaze.

Kako nam pri dolgotrajnosti živil pomaga prava tehnologija?

Na razvoj bakterij v hladilniku najbolj vpliva temperatura. Že minimalna temperaturna nihanja, ki so posebej pomembna pri hrambi mesa in rib ter mlečnih izdelkov, vplivajo na to, koliko časa bo vaša hrana užitna. Temperatura v hladilniku najbolj zaniha, ko vanjo položimo tedensko zalogo živil, ki ste jo prinesli iz trgovine in jo naenkrat postavili v vaš hladilnik. S tehnologijo NeoFrost pa niti to ni več noben izziv, saj tehnologija zaradi sistema dvojnega hlajenja hladi kar dvakrat hitreje, omogoča pa tudi dodatno hitro hlajenje, ki minimalizira vplive še neohlajenih živil na temperaturo v hladilniku.

Bistveno pri tej tehnologiji je, da dvojni sistem hlajenja omogoča stabilno temperaturo zraka v hladilniku, omogoča kar dvakrat hitrejše hlajenje živil, zaradi dveh ločenih sistemov hlajenja pa med hladilnim in zamrzovalnim delom ne pride do mešanja vonjav in okusov.

Pred leti nam je tehnologija NoFrost bistveno olajšala shranjevanje in čiščenje hladilnika, saj je ponudila rešitev, pri kateri se led ne nabira na stenah hladilnika in ga zato ni treba več odmrzovati. A tehnologija NeoFrostTM je še naprednejša, saj s tehnologijo dvojnega ločenega sistema hlajenja spada v t. i. popolni NoFrost!

Kako poskrbeti za manj obiskov trgovin?

Že s pravim shranjevanjem živil v hladilniku boste bistveno pripomogli k dolgotrajnosti živil v svojem hladilniku. Prava tehnologija pa vam bo še dodatno zagotovila, da bo za hrano v vašem hladilniku res optimalno poskrbljeno.

Letošnji trend so višji hladilniki, ki ob isti širini in z nekaj dodatnih centimetrov nudijo še dodatno polico v hladilniku. V višjem hladilniku lahko shranite vsa živila, ki jih konec tedna nakupite v trgovini na zalogo za ves teden, brez bojazni, da bi morali kaj od tega vreči v smeti.

Dodatna polica v vašem hladilniku bo poleg dodatnega prostora za hladno pijačo v poletnih dneh poskrbela tudi za shranjevanje vrtnin z vašega vrta, tako jih boste lahko postopoma porabili, saj bodo v hladilniku NeoFrostTM sveže dlje.

Visoki hladilniki Beko s tehnologijo NeoFrostTM so tudi energijsko varčnejši in se umeščajo v energetski razred A++ in A+++, kar je posebej pomembno, saj tako z NeoFrostTM hladilniki prihranite prav vsak dan! Zaradi učinkovitega sistema hlajenja pa so tudi tišji.

Kakšna je prava temperatura?

10 °C – živila, ki zahtevajo hladno, a ne premrzlo temperaturo shranjevanja

od 8 °C do 2 °C – sveža in presna živila

0 °C – delikatesni izdelki in ohlajanje pijač

–6 °C – kratkotrajno zamrzovanje mesnih izdelkov do dveh tednov

–18 °C do –24 °C – temperatura, primerna za zamrzovanje

Najsodobnejše rešitve vrhunskih hladilnikov:

Hladilniki Beko s predalom Everfresh+ so idealen partner v dolgem in vročem poletju.

Tehnologija Everfresh+ v posebnem predalu za sadje in zelenjavo zagotavlja natančen nadzor vlage, majhna nihanja temperature in natančno uravnavanje kroženja zraka za kar najmanj kondenzacije. Zelenjava in sadje ostaneta sveža tudi do 30 dni, tako da lahko kupimo tudi živila na zalogo. Zaradi hitrega življenjskega tempa je to brez dvoma pomembno, saj zagotavlja tudi do trikrat manj zavržene hrane.

Aktivna modra svetloba nadaljuje naravni proces fotosinteze in s tem poleg ohranjanja daljše svežine sadja in zelenjave pripomore tudi k ohranjanju vsebnosti vitamina C in drugih hranilnih snovi. Modra svetloba ima krajšo valovno dolžino in je pri procesu fotosinteze zelo učinkovita, s tem pa pomaga ohranjati vsebnost vitamina C. Vitamin C je občutljiv na toploto, zrak in svetlobo, zato je dokaj neobstojen, razgradi se pri višji temperaturi, zamrzovanju in daljšem skladiščenju.

3. NeoFrostTM – tehnologija dvojnega sistema hlajenja

Čiščenje hladilnika je nočna mora v vsakem gospodinjstvu. V umazanem hladilniku se lahko razmnožijo klice, bakterije in plesen, kar vpliva na varnost hrane. NeoFrostTM preprečuje nastajanje ledu na živilih in v notranjosti hladilnika, zato odtajevanje hladilnika ni več obvezna praksa pred čiščenjem aparata.

Tehnologija NeoFrostTM v hladilnikih Beko je nadgradnja NoFrost sistemov. Pri le-teh se močno ohlajen in suh zrak iz zamrzovalnega dela prenaša v hladilni del. Zaradi tega se sveža živila hitreje sušijo in propadajo, tehnologija NeoFrostTM pa ima v vsakem delu hladilnika svoj hladilni sistem, zato omogoča nadzorovano temperaturo, ohranja naravno vlago v hladilniku, ki omogoča popolne pogoje za shranjevanje živil.

Tehnologija NeoFrostTM temelji na dveh ločenih aktivnih sistemih hlajenja posebej za hladilni in posebej za zamrzovalni del. To omogoča popolne pogoje za shranjevanje živil, hkrati pa preprečuje tudi prenašanje vonjav iz enega dela v drugega. Poleg tega, da tehnologija NeoFrostTM ohranja enakomerno temperaturo v hladilniku, omogoča dvakrat hitrejše hlajenje.

Hladilniki NeoFrostTM so energetsko varčnejši in se umeščajo v energetski razred A++ ali A+++.

Tehnologija RapidCooler™ s svojim posebno oblikovanim predalom in preprostim pritiskom na gumb omogoča ohladitev 1,5-litrske steklenice ali štirih 330-mililitrskih pločevink pijače v zgolj 15 minutah. Predal se lahko uporabi tudi za izdelavo 80 gramov ledu v 30 minutah ali za t. i. šok zamrzovanje.

Tehnologija MultiZone

Tehnologija MultiZone nam v enem predalu hladilnika omogoča nastavitev poljubnega razpona predala na temperaturo med –24 in +10 stopinj Celzija, kar pomeni, da lahko glede na svoje želje in potrebe povečate velikost hladilnika ali zamrzovalnika oz. prilagodite temperaturo predala v širokem razponu glede na svoje potrebe. Tako boste lahko vedno dobro pripravljeni za pravo sezono. V poletnih dneh si povečate hladilni del in shranite vse sadje in zelenjavo s svojega vrta in sadovnjaka ali pa poskrbite za večji zamrzovalni del v jesenskih dneh, ko si pripravljate ozimnico.

Pravilno shranjevanje vinske zbirke je nujno, da žlahtna kapljica ohranja visoko kakovost, saj je treba vino shranjevati na primerni in stalni temperaturi. V hladilniku sta vlažnost in temperatura po navadi prenizki. Plutovinasti zamaški se zaradi nižje vlažnosti v hladilniku skrčijo, zato se vonj shranjenih živil v hladilniku prenese na vino in spremeni njegov okus. Idealna vlažnost za shranjevanje vina je med 30 in 40 odstotki, kar omogočajo vinske vitrine v ameriških hladilnikih. Takšna vitrina omogoča shranjevanje kar 28 steklenic vina hkrati. Razpon temperature v vinski vitrini je med petimi in 20 stopinjami Celzija.