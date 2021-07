Kako kljub poletni nadlogi uživati na prostem ali med kampiranjem?

Veliko stvari nam v poletnem času resnično ustreza – toplo vreme, dolgi dnevi, večeri na prostem, pikniki in vrtne zabave. Dovolj pa je ena majhna nadležna stvar in že je vse uničeno, ker se ukvarjamo samo še s tem. Komarji, mušice, ose in čebele so stalni sopotniki naših poletnih dni.

Poleti imamo veliko več priložnosti, da se lahko ukvarjamo z različnimi športi na prostem in smo na sploh več v naravi. Tudi kampiranje je idealen način dopustovanja za tiste, ki iščejo pristen stik z naravo in želijo dopust izkoristiti za to, da so 24 ur na dan zunaj.

Zajtrki pod borovci, večerje v družbi petja čričkov in dnevi pod žgočim soncem so za marsikoga pojem idealnega dopusta. Na žalost pa idilične trenutke lahko pokvarijo komarji, ki napadejo zvečer in ponoči, nekatere vrste pa so aktivne tudi čez dan.

Poletni večeri pod milim nebom

Zaščita pred mrčesom je v poletnem času ključnega pomena, da lahko nemoteno uživamo v poletnih večerih in nočeh – nekateri radi posedamo na terasi, drugi si želimo zvečer v miru brez strahu pred komarji pogledati kakšen film ali tekmo pri odprtem oknu, tretji pa pogrešamo miren spanec, ko nas poleti napadajo komarji.

Repelenti oziroma sredstva za zaščito proti komarjem ne pomagajo dovolj, drugi načini zaščite pred komarji pa tudi velikokrat ne pridejo v poštev, sploh med kampiranjem. Pršila in losjoni delujejo samo kratek čas, če so sploh učinkoviti, naprave za odganjanje komarjev z ultrazvokom, LED sijalkami ali insekticidi so tudi dober primer dodatne zaščite, ki ni stoodstotno zanesljiva. Dobijo se tudi zapestnice z eteričnimi olji, ki jih lahko uporabljamo kot dodatno zaščito.

Brezskrbne poletne noči: mreža proti komarjem

Prava rešitev je samo to, da komarjem in drugim mušicam dejansko preprečimo dostop do naše kože, s tem, da ne preprečimo kroženja zraka.

Z uporabo mreže proti mrčesu bodo naše poletne noči še bolj prijetne, predvsem pa brezskrbne, saj je mreža proti mrčesu edini zares učinkovit način, da preprečimo nadležno in nevarno pikanje komarjev ter drugega mrčesa.

Mreža proti mrčesu: pet nasvetov kako jo pravilno nastaviti, da nas najbolje zaščiti

Dober spanec je bistvenega pomena za dobro zdravje. Preprečimo motečim mušicam, da bi motila naš spanec, in sicer tako, da mrežo namestimo nad posteljo. Tako bomo lahko brezskrbno uživali v postelji ponoči in med popoldanskim dremežem.

1. Mrežo zataknimo za vzmetnico

Mreža proti komarjem ne bo le odvračala letečih žuželk, kot so komarji, muhe, čebele itd., ampak bo preprečila tudi dostop do postelje plazečim žuželkam, kot so pajki, in kobilicam.

Za najboljšo zaščito poskrbimo tako, da mrežo pred spanjem zataknemo za vzmetnico, na podoben način kot rjuho. Prepričajmo se, da med mrežo in vzmetnico ni špranj.

2. Pričarajmo si nepozabno kampiranje

Vsi radi kampiramo, a sovražimo nadležen mrčes. Če imamo manjši šotor, v obliki igluja, ga lahko pokrijemo kar z mrežo proti komarjem. Mrežo razpnimo tako, da bomo pred šotorom ustvarili nekakšen predprostor, ki bo varoval šotor pred insekti, tudi če pustimo vhod v šotor odprt. To bo še posebej praktično ponoči, če radi spimo na svežem zraku.





Mreža z merami približno 2,5 x 12,5 metra bo zadostovala za zaščito večje površine, kot so zakonske postelje, manjši šotori, prostor za igro na vrtu ali prostor za posedanje na terasi. V Lidlovi ponudbi tega tedna ne spreglejte izjemne priložnosti: mreža proti komarjem bo vam in vaši družini pričarala prijetne poletne večere in noči. Namestite jo s samorazširljivim kovinskim obročem, ki omogoča, da se tkanina enakomerna razširi.

3. Sproščeno kosilo na vrtu

Mreža proti mrčesu je zelo uporaben pripomoček, saj jo lahko razgrnemo tudi zunaj, na primer čez vrtno mizico, kjer imamo lahko mirno kosilo brez nadležnih os in komarjev. Obtežiti moramo robove mreže, lahko pa jih pričvrstimo tudi z zatiči za vrtno kopreno. Na betonu pa lahko uporabimo cvetlične lončke ali večje kamne.

4. Čofotanje v napihljivem bazenu brez mrčesa

Napihljivi bazenčki za najmlajše so obvezna poletna oprema, brez katere ni poletne osvežitve. Preko bazenčka lahko napnemo mrežo proti mrčesu in jo zataknemo pod robove bazenčka. Pustimo odprto špranjo za vstopanje in izstopanje iz bazenčka, ki jo lahko spnemo s kljukicami za perilo.

5. Zavarovani pred mrčesom kjerkoli

Igra na prostem bo še bolj sproščena, če bomo prostor zavarovali z mrežo. Na tla postavimo igralno blazino oziroma piknik odejico, prinesimo veliko igrač, prigrizkov ter pijače in že lahko uživamo z našim malčkom na svežem zraku, zavarovani pred komarji. Mreža je transparentna, tako da bodo starši lahko brez težav nadzirali dogajanje med igro.

Kako postaviti mrežo?

Lahko in večnamensko mrežo lahko vedno nesemo s seboj na počitnice, lahko jo razgrnemo nad posteljo v hotelu, hostlu ali šotoru. Potrebujemo eno točko nad posteljo, na katero bomo pritrdili obroč mreže.

Najprej mrežo razgrnimo na postelji ali na tleh, da poiščemo vrh mreže.

Poiščimo primerno točko za pritrditev mreže. Lahko je kljukica na stropu, bližnja polička, tram na stropu ali gred postelje. Med dvema točkama lahko tudi napnemo vrv in nanjo namestimo mrežo.

Na prostem bomo mrežo s pomočjo vrvice postavili na drevo oziroma vejo.

Viseče dele mreže pritrdimo ali zataknemo pod podlogo, da ne pride do špranjic, ki bi dopuščale mrčesu, da pride do nas.

Lahka in zračna tkanina bo poskrbela tudi za dekoracijo sobe.