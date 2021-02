Kako je videti notranjost hiše, ki v širino meri le 1,65 metra #video

Na prodaj je "najožja hiša v Londonu", sicer simpatična zgradba s tremi etažami, ki pa v širino meri le pičlih 1,65 metra, kar pomeni, da vanjo ni mogoče postaviti običajne zakonske postelje.

Toda fotografije v oglasu razkrivajo, da je z nekaj pametnega načrtovanja mogoče tudi takšne prostore spremeniti v udobno domovanje.

V pritličju zgradbe so dnevna soba, jedilnica in majhna kuhinja, v prvem nadstropju sta garderoba in kopalnica, v drugem spalnica, hiša pa ima tudi lasten vrt in strešno teraso.

V tej nenavadni zgradbi v zahodnem Londonu je bila nekoč prodajalna klobukov, so pojasnili v nepremičninski agenciji, ki posreduje pri prodaji, pozneje jo je kupil modni fotograf Juergen Teller, od njega pa jo je trenutni lastnik kupil pred 11 leti.

Takrat je zanjo odštel okoli 600 tisoč funtov, zdaj jo prodaja za 995 tisoč funtov oziroma 1.150.000 evrov.

