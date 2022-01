Kako čist je zrak v vašem domu?

Slaba novica je, da je zrak v naših domovih lahko tudi do petkrat bolj onesnažen kot zunaj. Najpogostejši onesnaževalci zraka znotraj stanovanj so prah, plini, dim in različne vonjave, ki prehajajo v zrak ob tem, ko kuhamo, sušimo perilo, kurimo kamin, čistimo stanovanje in počnemo vrsto drugih vsakdanjih opravil. Bolj občutljivi zlahka zaznajo cvetni prah, živalsko dlako ter alergene pršic in plesni, ki lahko poslabšajo tudi alergijske reakcije. Zrak v notranjih prostorih vsebuje tudi drobne delce, kot so bakterije in virusi, ki jih običajno ni mogoče videti ali vohati, a vplivajo na kakovost bivanja.

Danes je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da je zrak, ki ga dihamo v zaprtih prostorih, čist in varen.

Dobra novica pa je, da kakovostni čistilniki zraka pomagajo odstraniti viruse, alergene, aerosole in druge onesnaževalce v naših domovih ter vsej družini takoj zagotovijo čistejši in bolj zdrav zrak.

Slab zrak ima številne posledice za naše zdravje

Povprečen človek vsaj dve tretjini svojega časa preživi v zaprtih prostorih in diha onesnažen notranji zrak več kot 16 ur dnevno. Hkrati je sodobna gradnja usmerjena v vse bolj izolirane domove, ki so istočasno manj prezračeni, kar vsekakor pozitivno vpliva na manjše izgube energije, vendar ima negativne posledice za kakovost zraka, ki lahko z neustreznim prezračevanjem postaja vse bolj "zastarel". Da je zrak v naših domovih onesnažen, zveni zastrašujoče, a je onesnaženost zraka normalna in neizogibna. Težava nastane takrat, ko tega ne jemljemo resno in dovolimo, da se nekakovosten zrak nakopiči. Takrat lahko začne puščati posledice na našem splošnem zdravju in počutju.

Najpogostejši simptomi, ki jih lahko občutimo, so glavobol, vnetja, zamašen nos, dražeč kašelj, težave z dihanjem, draženje kože in bolečine v želodcu. Nekateri morda ne občutijo posledic slabega zraka, ki ga dnevno dihajo, to pa ne pomeni, da ne bi morali vsi skrbeti za kakovost notranjega zraka.

Za boljši zrak skrbimo z omejevanjem navad, kot sta čiščenje s kemičnimi sredstvi in sušenje perila na radiatorjih, rednim prezračevanjem in uporabo čistilnikov zraka, ki dom uspešno očistijo škodljivih virusov, alergenov in onesnaževalcev ter s tem zagotavljajo boljše zdravje za vso družino.

Zagotovite si čist zrak podnevi in ponoči. V načinu za spanje so lučke zaslona zatemnjene, čistilnik pa deluje skoraj popolnoma tiho in zagotavlja čist zrak, medtem ko spite.

Očistite zrak v manj kot petih minutah Čistilnik zraka Philips Air purifier odstrani nevidne onesnaževalce zraka in alergene, ki se lahko prikradejo v vaš dom. V svojih notranjih prostorih si z enim samim dotikom zagotovite vedno čist zrak, kar omogoča napredna Philipsova tehnologija filtracije. Velika zmogljivost in nizka poraba Zlahka očisti prostor, velik do 73 kvadratnih metrov, pri čemer je poraba primerljiva z običajno žarnico. Območje 20 kvadratnih metrov očisti v samo petih minutah, kar mu omogoča nov sistem tridimenzionalnega kroženja zraka. Filter HEPA zajame 99,97 odstotka delcev, velikih 0,003 mikrona Varuje vas pred bakterijami, cvetnim in navadnim prahom, prhljajem hišnih ljubljenčkov, plini in drugimi onesnaževalci zraka. Ko gre zrak skozi filter, ta prestreže mikroskopsko majhne delce, ki niso vidni človeškemu očesu, a jih je mogoče vdihavati. Nazorno prikazana kakovost zraka v vašem domu v realnem času Na zaslonu je s številkami in na intuitivnem barvnem obroču prikazana raven alergenov, plinov in delcev.

Menjava filtra je potrebna na vsaka tri leta

Čistilnik zraka, ki pomaga zmanjšati raven aerosolov v notranjih prostorih

Čistilniki zraka Philips vsebujejo predfilter, ki zadrži prah in lase, filter NanoProtect HEPA ujame izjemno majhne delce, velike le 0,003 mikrona, na koncu filter z aktivnim ogljem odstrani škodljive pline in neprijetne vonjave. Iz zraka odstrani do 99,9 odstotka virusov in aerosolov. Zakaj je to pomembno? Virusi se lahko iz ust ali nosu okužene osebe širijo v majhnih delcih, ko ta kašlja, kiha, govori ali diha. Ti delci so različnih velikosti, od večjih dihalnih kapljic do manjših aerosolov. Aerosoli so namreč trdni ali tekoči delci, veliki do pet mikronov, ki ostanejo v zraku dlje časa in lahko prenašajo tudi respiratorne viruse. Čistilnik zraka ustvari kroženje v notranjem okolju, ki potegne zrak skozi filtre in izloči viruse ter druge onesnaževalce, velike komaj 0,003 mikrona, čisti zrak pa se vrne v notranjost. Ko filter virus ujame, ta izgubi sposobnost preživetja, saj v filtrih ni gostiteljske celice.

Spodnja slika prikazuje različne delce mikroskopskih velikosti, ki jih prestreže trifazni postopek filtracije:

od zelo fino mlete soli in cvetnega prahu,

delcev, ki človeškemu očesu niso vidni, a jih je mogoče vdihavati, kot so dihalne kapljice in bakterije, do

virusov, velikih do 0,3 mikrona, kakršen je tudi koronavirus.

Plesni so znan vzrok za različne zdravstvene težave

V notranjih prostorih je plesen pogost pojav. Na srečo obstaja nekaj načinov, kako omejiti rast plesni v zaprtih prostorih, kot so redno prezračevanje, uporaba odzračevalnih ventilatorjev v kopalnicah in kuhinjah, odstranjevanje predmetov, na katere vpliva rast plesni, npr. tapete ali zavese za prhanje, izogibanje sušenju perila v notranjih prostorih ter uporaba čistilnikov zraka, ki odstranjujejo tovrstne alergene.

Plesni proizvajajo spore, ki se širijo po zraku in tam še nekaj časa ostanejo. Pri nekaterih ljudeh se lahko ob vdihavanju teh spor pojavi alergijska reakcija. Čistilniki zraka Philips imajo vgrajeno napredno večplastno filtriranje, ki lahko iz zraka odstrani 99,97 odstotka alergenov, kot je plesen. Tako lahko vsak trenutek vsa družina uživa v čistem in bolj zdravem zraku. Kajti pomemben je prav vsak vdih.

