JYSK s skandinavskim dizajnom že 10 let v Sloveniji

21 JYSK trgovin s svojimi odličnimi izdelki kupce v Sloveniji razveseljuje že 10 let

21 JYSK trgovin s svojimi odličnimi izdelki kupce v Sloveniji razveseljuje že 10 let

Oglasno sporočilo

Vaše nakupe pohištva in opreme za dom lahko v Sloveniji opravljate pri priznanem prodajalcu skandinavskega pohištva JYSK že dobrih 10 let. Ob jubileju prirejajo zabavno karavano, v okviru katere kupcem podeljujejo privlačne popuste.

Leta 2008 je vstopil na slovenski trg danski prodajalec pohištva JYSK z odprtjem trgovine v Brežicah. Danes lahko kakovostno opremo za dom priznanega skandinavskega dizajna kupite v 21 trgovinah po vsej Sloveniji. Njihova odlična ponudba izdelkov za spanje in bivanje temelji na sodobnem in preprostem dizajnu, z nakupom pa lahko domov odnesete tudi košček Skandinavije.

Mikael Nielsen, izvršni podpredsednik JYSK Nordica, je ob 10. obletnici JYKS-a v Sloveniji izjavil: "Veseli nas, da so slovenski kupci v teh letih tako dobro sprejeli naše izdelke. Ker vidimo potencial JYSK-a v Sloveniji, poleg posodabljanja obstoječih trgovin iščemo tudi nove lokacije za naslednje poslovalnice. Verjamemo, da so strokovne storitve ključni element, zaradi katerega se kupci vračajo k nam. Zato previdno izbiramo svoje dobavitelje in ohranjamo visoke standarde."

Ob 10. rojstnem dnevu lahko pridobite do 50% popust na celoten znesek vašega naslednjega nakupa.

Skupina JYSK ima danes več kot 2600 trgovin v 50 državah po vsem svetu, na teden odprejo povprečno dve novi trgovini. Tako je JYSK postal eden od največjih prodajalcev izdelkov za spanje in bivanje v Evropi. Vsako leto prodajo približno 3,8 milijona ležišč in več kot 10 milijonov vzglavnikov. Ponujajo seveda tudi široko paleto drugih izdelkov za dom.

Skandinavski dizajn pohištva JYSK prinaša sodobne, preproste in trajne izdelke.

Vsi izdelki sledijo skandinavskim koreninam JYSK-a, ki se kažejo v kulturi podjetja, dizajnu, preprostosti in kakovosti izdelkov. Ta izpolnjujejo stroga pričakovanja kupcev glede trajnosti za vsakodnevno rabo. Beseda JYSK predstavlja skromnost, natančnost in poštenost - tri vrednote, ki jim v družbi vedno sledijo pri svojem poslovanju.

Ob deseti obletnici, od 23. avgusta do 2. septembra 2018, JYSK v Sloveniji prireja zabavno karavano, ki bo potekala v vseh 21 trgovinah. Obiskovalci si bodo lahko ob glasbeni spremljavi in zabavni animaciji priigrali kar do 50-odstoten popust na celoten znesek naslednjega nakupa. Vabljeni!

Poiščite novo JYSK-ovo rojstnodnevno ponudbo v trgovinah ali na JYSK.si.