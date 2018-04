Futuristični dom milijarderja z vzdevkom "ruski James Bond" #foto

Foto: Cover Images

Leta 2016 preminula zvezdniška arhitektka Zaha Hadid je nepremičninarja, ki mu je zasnovala dom, zaradi njegovega sloga poimenovala kar ruski James Bond.

Ruski milijader je parcelo kupil sredi gozda v Barvikhi, v predmestju prestolnice, ki velja za moskovski Beverly Hills.

Objekt je zgrajen v štirih etažah, pri čemer se najvišje nad temi nad gozdom vpenja kot nekakšen stražni stolp.

Glavni vstopni prostor je v prvem nadstropju, kjer so tudi knjižnica, soba za goste in otroške sobe. Postelje so vgrajene v stene in so videti kot futuristične zapestnice z vgrajenimi zvočniki. Omare so steklene, stropi v kopalnicah pa so kositrni. V hiši so tudi vinska kled, 3D-kino, nočni klub, frizerski salon, japonski vrt, seveda niso pozabili niti na slap.

Osrednje stopnišče v notranjosti obkrožata zaobljeni betonski strukturi, ki ustvarjata ločnico tudi med dnevno sobo, jedilnico in notranjim bazenom.

Pozornost je posvečena tudi vstopu naravne svetlobe v notranjost, kar je zagotevljeno z velikimi steklenimi površinami.

V kletnem delu stavbe so dnevna soba in prostori, namenjeni uživanju in sprostitvi, kot so soba za masažo, fitnes, savna in hamam. V pritličju so bivalni del z glavno dnevno sobo, jedilnica in nekaj kuhinj ter prostori, namenjeni zabavi.

25-metrski bazen v notranjosti je mogoče prekriti s stekleno površino, s čimer se to spremeni v plesišče. V stavbi pa je tudi garaža, ki zagotavlja prostor osmim avtomobilom.

