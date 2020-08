Da bo "vozičkanje" še bolj zabavno

Ne glede na to, ali bo urbano ali v popolnem stiku z naravo, morate pred odhodom na potep poskrbeti, da bo vaš dojenček zadovoljno spal na vsakem koraku in da bo vožnja z vozičkom lahkotna, varna in po potrebi tudi dinamična. Odkrijte, kakšni otroški vozički so vašemu slogu avanture najbolj pisani na kožo.

Razkrijte nam svoje želje po avanturah in sprehodih, in mi vam razkrijemo, kakšni vozički so najprimernejši za vašega dojenčka.

Izbira pravega otroškega vozička je namreč ključnega pomena, saj se bo vaš otrok v njem spoznaval s svetom. Bistvenega pomena je, da je voziček primeren za potrebe otroka, obenem pa všečen tudi vam, saj ga boste veliko uporabljali. Pravi voziček bo odražal vaš osebni stil in se prilagajal vašemu življenjskemu slogu. Ne glede na to, ali radi preživljate čas v naravi, ali vam je bližji urbani ritem življenja, pri nas boste našli pravi voziček za vas in za vašega otroka.

Urbani odvisneži, ki prisegajo na najboljšo kavo v mestu?

Če spadate med tiste, ki se tudi na potovanjih najbolj zanesete na svoj avtomobil in na lepote, ki vam jih razkrivajo mesta, potem imajo vaši idealni vozički naslednje ključne lastnosti:

so manjši in lahki;

imajo vrtljiva kolesa, ki prenesejo tudi malo bolj skokovito vožnjo po mestnih granitnih kockah;

se hitro zložijo in ne zavzamejo veliko prostora.

Otroški vozički s temi tremi lastnostmi so prava izbira za vse starše, ki pri manevriranju po mestnih ulicah želijo enostavnost in hitrost. Da bo mestni sprehod tudi v slogu, pa poleg udobja in enostavnosti preverite tudi njegovo zunanjost. Vozički naših dojenčkov in malčkov niso zgolj prevozno sredstvo, ampak so lahko tudi prvovrsten sinonim za mestno eleganco. Lahko izberete takšne v bolj futurističnem dizajnu ali pa se odločite za klasični videz, ki se bo ujel z vsemi vašimi oblačili in razpoloženjem.

Ljubitelji narave in "offroad" izletov?

Če boste s svojim malčkom raziskovali svet tudi zunaj mesta, tako na enodnevnih izletih kot daljših počitnicah, potem bodite pri nakupu pozorni, da bo vaš novi voziček primeren za lažje premagovanje raznolikih terenov – večja in vrtljiva kolesa, dobra amortizacija in stoodstotno udobje v košari in potem v sedečem položaju. To so glavne lastnosti vozička, ki se bo najbolje znašel na razpotjih in da, tudi na plaži, če bo treba.

Da bo vaš majhen potnik užival prav vsako sekundo dneva, mu privoščite super voziček z najboljšimi voznimi lastnostmi.