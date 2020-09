Tri pomembna načela za spremembo vašega doma

Oglasno sporočilo

Dan se počasi krajša, poletje izgublja svoj čar in v naše misli so že zakorakale želje po spremembah v našem domačem okolju, ki bodo v nas naselile optimizem, zadovoljstvo, srečo in udobno delovno okolje, kar postaja realnost časa, v katerem živimo. Podjetje Škerjanc, d. o. o., bo pri uresničevanju teh vaših želja zvest sopotnik pri izbiri vseh vrst stolov in druge opreme v vašem domu, pisarni ali poslovnem objektu. Obiščite nas tukaj .

Načela, ki naj vas vodijo pri načrtovanju sprememb

1. Dizajn in kakovost

Stol kot nujno potreben predmet je vedno bil in bo ostal izziv za oblikovalce in arhitekte, ki skozi čas narekujejo smernice namenskega opremljanja prostorov. Nastali so prepoznavni modeli, ki veljajo za temelj brezčasnega vrhunskega oblikovanja in kakovosti. Stole s temi lastnostmi seveda lahko najdete v našem prodajnem programu.

Stoli LISA LOUNGE, Scab Design

Stoli JAZZ, Pedrali

2. Namenskost stola

Stol vedno izbiramo glede na njegov namen in udobje, ki nam ga omogoča. Kako udoben je, pred nakupom stola vedno preskusimo. Kuhinjo opremimo s stoli, katerih glavna vrlina naj bo enostavno vzdrževanje, jedilniški stol pa naj poleg tega vpliva še na ustvarjanje ambienta. Ponudbo notranjih stolov si lahko ogledate tukaj.

Notranji stoli ZEBRA POP, Scab Design

Leseni stoli GU20 in GU21

Vrtno pohištvo naj bo namenjeno predvsem zagotavljanju udobja in sproščanju, pomembni lastnosti sta še nezahtevno vzdrževanje in po možnosti zložljivost ob njegovi neuporabi. Več o vrtnem pohištvu in stolih si lahko ogledate TUKAJ.

Vrtna garnitura RIO/NET 1+8, Nardi

Posebno pozornost pa je dobro nameniti izbiri opreme vašega delovnega okolja, saj lahko skupaj z vami izberemo ustrezen udoben pisarniški stol, funkcionalno mizo, omare po meri, fotelj ali počivalnik ter drugo opremo. Ponudbo pisarniških stolov si lahko ogledate na naši spletni strani.

Pisarniški stoli LADY B, Scab Design

3. Stol naj se poda prostoru

Pri izbiri modela stola je vedno treba upoštevati prostor, kamor bomo stole postavili. Velja naj osnovno pravilo; v majhen prostor manjši stoli svetlih barv, v velik in svetel prostor pa stoli večjih dimenzij in močnejših barv, ki tako prostor oživijo in zapolnijo. Seveda pa je zelo pomembna tudi usklajenost materialov in barv z drugo opremo v prostoru. Naše izkušnje, sodelovanje z oblikovalci ambientov in spremljanje trendov na tem področju so pomemben del zgodbe o uspehu podjetja Škerjanc, d. o. o., zato smo vam vedno na voljo.

Naročnik oglasa je Škerjanc, d. o. o.