Nagrada je podeljena: bon v vrednosti 74.990 evrov za nakup hiše je prejela srečnica z Jesenic

Klic, v katerem vas prijazen sogovornik na drugi strani seznani, da ste ravno vi prejemnik oziroma prejemnica nagradnega bona v vrednosti 74.990 € za nakup hiše SmartHouse. Ne, to niso sanje! No, vsaj ne za Majo Milovanović z Jesenic, dobitnico velike nagradne igre, ki sta jo s skupnimi močmi ter skupno vizijo trajnostne usmerjenosti in nižjimi stroški bivanja organizirala podjetje Žiher hiše ter Petrol.

Nagrajenka, ki je prejela nagradni bon za nakup sodobne hiše SmartHouse, je bila ob prejemu nagrade vidno zadovoljna: "Na Petrolovi bencinski črpalki sem povsem slučajno videla jumbo plakat, ki je vabil k sodelovanju v nagradni igri. Povsem nenačrtovano sem prodajalko na bencinski črpalki podrobneje povprašala, za kaj gre, in nato izpolnila par vprašanj. Čez mesec dni sem prejela nepričakovan klic, za katerega sem najprej mislila, da gre za čisto šalo. Nato sem videla, da gre zares. Odlično in resnično nepričakovano presenečenje, ki ga bom s pridom izkoristila. Lahko rečem samo – hvala Žiher hišam in Petrolu."

Dobitnici je lepo popotnico zaželel direktor podjetja Žiher hiše Marko Žiher: "Veseli smo, da je naša nagrajenka, gospa Maja, prejela nagrado – SmartHouse hišo M. Spremljali jo bomo skozi celotno gradnjo, od idejne zasnove do vselitve, tako na naših socialnih omrežjih kot tudi na naši in Petrolovi spletni strani. Vse do same vselitve in uspešnega bivanja v hiši."

Mojca Avšič iz Petrola pa ga je dopolnila: "V Petrolu smo nagrajenki in nagrajencu na voljo v vsakem trenutku pri razvoju energetskih rešitev za hišo. Pripravili smo tudi izjemno ugodno ponudbo in pa tudi proces, kjer pomagamo pri financiranju."

Hiše prihodnosti

V iskanju okolju prijaznega življenjskega prostora se vedno več ljudi odloča za gradnjo energetsko učinkovitih stavb ali za prenovo v skladu z načeli energetske varčnosti. Varčne in pasivne hiše oziroma energetsko učinkovite hiše s sodobno opremo so prijazne do okolja in naših denarnic ter prijetnejše za bivanje. Prav tak je tudi koncept hiše SmartHouse podjetja Žiher.

Koncept SmartHouse ponuja tržišču kakovost in masivnost kot pri klasični montažni gradnji. Zagotavlja najvišjo možno toplotno in zvočno izoliranost ter nudi optimalno razporeditev prostorov glede na izbran tip hiše. SmartHouse so tipske hiše prihodnosti, cenovno dostopne širšemu krogu ljudi, pri čemer se ni treba odreči kakovosti montažne gradnje. SmartHouse koncept je razvit na osnovi dolgoletnih izkušenj s projektiranjem in gradnjo klasičnih nič- in nizkoenergijskih hiš tako v Sloveniji kot v tujini.

Sodobne energetske rešitve prihodnosti

Sodelovanje podjetja Žiher hiš ter Petrola je bilo logična posledica podobne vizije trajnostne usmerjenosti. V Petrolu namreč vidijo širšo sliko: varen in zdrav dom za nas in za prihodnje generacije. Njihovo poslanstvo je, da skupaj s svojimi uporabniki tlakujejo pot do tja. Zato z energijo vetra, sonca in vode znižujejo ogljični odtis ter lajšajo breme, ki ga proizvodnja energije nalaga našemu planetu.

Prispevajo k doseganju zavezujočih evropskih ciljev obnovljivih virov energije, omogočajo okolju prijaznejšo mobilnost ter soustvarjajo energetsko učinkovita mesta in podjetja. Petrol ima jasno vizijo nizkoogljične družbe na različnih ravneh, del te vizije pa so tudi raznolike, sodobne energetske rešitve za dom.

Elektroenergetska podjetja, ki imajo v svojem poslanstvu zapisano, da prisegajo na odgovoren odnos do okolja, si prizadevajo s svojo ponudbo energentov in energetskih rešitev pomagati planetu in ljudem ter znižati ogljični odtis. Na tej pomembni misiji je tudi Petrol, ki odločno stopa v nizkoogljično družbo in gradi partnerstva z zaupanjem do vseh, ki si delimo ta svet. Energija vetra, sonca in vode bo v prihodnjem poslovanju družbe Petrol predstavljala srce njihove ponudbe, in sicer v razmerju 50 odstotkov iz vetra ter po 25 odstotkov iz sonca in vode.

Razmišljate o energetski gradnji, prenovi doma?

Razmišljate o energetski prenovi svojega doma, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Dejstvo je, da se je treba ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti doma lotiti premišljeno in narediti dober načrt, rešitve pa poiskati v sodelovanju z energetskim svetovalcem, kar vam bo, verjemite, prihranilo marsikatero težavo in tudi denar.

Tako kot vsi, ki gradijo in postavljajo hišo, se bo tudi nagrajenka prej ali slej soočila z nekaterimi ključnimi vprašanji in dilemami glede dotičnih rešitev; denimo na področju ogrevanja, oskrbe z električno energijo ter prezračevanja. Ključni cilj? Kako s sodobnimi energetskimi rešitvami oplemenititi objekt, ga dokončati v smiselno celoto ter poiskati pravi način, ki bo prijazen tako do okolja kot tudi do naših financ.

Da bo njen novi dom imel pravo energijo za bivanje, bo nagrajenka, tako kot nenazadnje tudi vsi ostali, lahko izbirala med vrhunskimi energetskimi rešitvami Petrol. In to po vedno ugodni ceni!

Rešitve na ključ, ugodno financiranje in celovita storitev

Energijsko učinkovite gradnje (ali prenove) niso le ekonomsko upravičene, ampak nam pomagajo tudi zmanjšati svoj ogljični odtis. Ste vedeli, da je energijska učinkovitost stavbe dosežena, če je najmanj 25 odstotkov celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi?

Petrol vam lahko pomaga:

z energetskimi rešitvami na ključ, v katere je že vključena dobava, montaža in priklop oziroma zagon rešitve;

z ugodnim Petrol financiranjem za pet let brez pologa in brez obresti;

s celovito storitvijo. Za vas uredimo vse, tudi dokumentacijo pri pridobivanju nepovratnih sredstev Eko sklada.

Za brezskrbno in okolju prijazno bivanje v vašem domu vam Petrol energetski strokovnjaki priporočajo naslednji izbor učinkovitih in okolju prijaznih energetskih rešitev:

Toplotne črpalke vam zagotavljajo prijazen način ogrevanja prostorov, lahko pa izberete takšne, ki bodo poskrbele tudi za toplo vodo. Delujejo zelo enostavno, saj izkoriščajo toploto iz okolice, ki jo pretvorijo v energijo, ki je potrebna za ogrevanje doma ali sanitarne vode.

Omogočajo varčnejši in okolju prijaznejši način ogrevanja, saj za delovanje uporabljajo obnovljive vire energije, kot so zrak, zemlja in voda. Toplotne črpalke so enostavne za upravljanje in uporabo, delujejo tiho in ne potrebujejo veliko vzdrževanja. Imajo pa še eno izredno praktično prednost: ne zahtevajo energenta, ki bi ga bilo treba skladiščiti, zato prihranite tudi veliko prostora.

Pričakujete pa lahko tudi do približno 60 odstotkov prihranka v primerjavi z starim, dotrajanim ogrevalnim sistemom.

Toplotna črpalka je v kombinaciji s sončno elektrarno zmagovalna kombinacija za topel dom. Če boste za toplino doma in manjše stroške ogrevanja poskrbeli s toplotno črpalko, lahko za njeno energijo – in manjše stroške elektrike – poskrbite s sončno elektrarno, nameščeno na strehi hiše. Ta vam bo pomagala do lastne elektrike, pridobljene iz sončne svetlobe, ki je trajnostni in brezplačen vir energije, ki ga je pri nas v obilici. S sončno elektrarno boste poskrbeli za okolju prijaznejšo elektriko, ki bo ustvarjena brez sproščanja ogljikovega dioksida ali drugih toplogrednih plinov, ter pridobili lasten vir električne energije ne le za toplotno črpalko, ampak tudi za klimatsko napravo, hladilnik, pralni stroj in še več.

Investicija v sončno elektrarno in ogrevalno toplotno črpalko je varna naložba z zelo nizkim tveganjem. Predvidena življenjska doba sončne elektrarne je namreč 30 let, ogrevalne toplotne črpalke pa 15 let. Vaši stroški elektrike bodo nižji, vrednost objekta višja za približno 5 %, vaša naložba pa se lahko povrne že v 9 letih.

In čeprav se zdi začetna investicija v toplotno črpalko in sončno elektrarno morda visoka, jo lahko znižate z nepovratno subvencijo Eko sklada. Do nje vam z izpolnjevanjem dolgočasne dokumentacije z veseljem pomagamo v Petrolu. Na pomoč vam priskočimo še z ugodnim Petrol financiranjem brez pologa in brez obresti, kar vaš nakup še olajša.

Bistveno zmanjšanje porabe energije lahko dosežete s pravilnim prezračevanjem. V ta namen v svoj dom vnesite svežino in si zagotovite optimalno bivalno klimo na energetsko učinkovit način s tihim delovanjem.

Dobro zasnovan prezračevalni sistem prihrani energijo, saj preprečuje čezmerno uporabo električnih naprav, ki se uporabljajo za ogrevanje in hlajenje. Poleg tega prezračevalni sistem filtrira tudi onesnažen zrak. Prezračevalne naprave z rekuperatorjem skrbijo za neprestano prezračevanje oziroma dovajanje svežega zraka, izpuh uporabljenega zraka ter čiščenje zraka v bivalnih prostorih. Rekuperator zraka je priključen na dovod zunanjega zraka in odvod notranjega. Nasprotna tokova – svež in uporabljen zrak – se nikoli ne mešata. Na ta način se v bivalnih prostorih uravnava vlago, prepreči nastanek in širjenje plesni ter ustvari prijetno in zdravo bivalno klimo.