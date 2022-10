Kako do novega voznega parka vsakih nekaj let?

Nakup avtomobilov je za podjetje veliko finančno breme, poleg tega pa večina avtomobilov v prvih treh letih izgubi od 50 do 60 odstotkov svoje vrednosti, zato se veliko podjetij odloča za poslovni najem vozil. V času energetske draginje lahko podjetja tudi na tak način učinkovito pristopijo k optimizaciji stroškov, namesto da jim avtomobili večino časa stojijo na parkirišču in so neuporabljeni.

Izberite dolgoročni poslovni najem vozil, prihranite pri stroških in se izognite skrbem.

Poslovni najem vozil postaja vse bolj priljubljena izbira za podjetja in njihove zaposlene, saj jim ta način omogoča prihranke pri stroških in davčnih ugodnostih, pri tem pa lahko uživajo v prednosti vožnje z novim avtomobilom ali voznim parkom vsakih nekaj let. Financiranje vozil z najemom poslovnega avtomobila pomaga sprostiti poslovni kapital podjetja, ki tako lahko vlaga denar v druge projekte, pa naj bodo to dodatni zaposleni, pisarne, nova tehnologija ali stroji. Podjetja se s tem izognejo tudi stroškom zaradi amortizacije vozila.

Ločimo med dolgoročnim in kratkoročnim najemom vozila. Kratkoročni najem traja manj časa in običajno rešuje krajše ali drugačne potrebe po vozilu, ki jih z dolgoročnim najemom morda ne premostite.

Fiksni mesečni stroški in brez nepredvidenih izdatkov

Poslovni najem vozil podjetjem omogoča, da službena vozila uporabljajo z nizkimi mesečnimi plačili in dogovorjeno kilometrino v pogodbenem obdobju – običajno gre za dve-, tri- ali štiriletni najem. Takšne rešitve so najprimernejše za lastnike podjetij, samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo.

Številni lastniki podjetij najemajo avtomobile za poslovno uporabo, saj si to privoščijo lažje kot nakup novih avtomobilov. S fiksnimi mesečnimi stroški in brez nepredvidenih skritih izdatkov najem poslovnega avtomobila omogoča boljši nadzor nad stroški za vozni park.

Niste lastnik vozila, a imate neomejeno pravico uporabe vozila

Poslovni najem vozila pri Petrolu traja od 24 do 60 mesecev, vozilo pa uporabljate tako, kot če bi ga kupili. Ob prevzemu ne postanete lastnik vozila, a imate neomejeno pravico uporabe vozila. Preprosto izberete znamko in model vozila, vse drugo uredijo na Petrolu. Pri tem imate nižje stroške vzdrževanja, ne izgubljate dragocenega časa z urejanjem formalnosti, saj večino obveznosti uredijo Petrolovi strokovnjaki, ki nosijo tudi vse tveganje s prodajo vozila in preostankom vrednosti.

Petrol vam ponuja najem osebnih in lahkih dostavnih (gospodarskih) vozil vseh blagovnih znamk v Sloveniji.

Vozila, ki jih najamete v okviru poslovnega najema pri Petrolu, so bolj zanesljiva, saj njihovi strokovnjaki prevzamejo tudi skrb za redno vzdrževanje vašega voznega parka. Plačujete zgolj mesečno najemnino, ki se v vaši bilanci evidentira kot strošek z naslova poslovanja. Po koncu obdobja najema vozilo preprosto vrnete, s čimer se pogodbeno razmerje konča.

Poslovni najem vozil pri Petrolu v treh korakih: Izberite znamko in model avtomobila. Pošljite povpraševanje. Počakajte na informativno ponudbo. Sklenite pogodbo in se odpeljite v prihodnost. POŠLJITE POVPRAŠEVANJE ZA POSLOVNI NAJEM VOZIL

Je za vas najboljša izbira električno vozilo?

Sodobna oblika uporabe vozil, ki jo poznamo kot Vozilo kot storitev, vam omogoča, da svoj vozni park brez investicijskih stroškov posodobite z električnimi vozili.

Na voljo so vam tudi dodatne ugodnosti in davčne spodbude, če bi se odločili za dolgoročni poslovni najem električnih vozil. Ob tem vam Petrol ponuja tudi nabor različnih rešitev, s katerimi boste povsem brezskrbni, na primer vzpostavitev električne polnilne infrastrukture, upravljanje in vzdrževanje električnih polnilnic ter rešitve polnjenja na javni infrastrukturi.

Na cesto le z najnovejšimi modeli

Še posebej privlačna pa je ideja, da imajo podjetja z najemom vozil možnost pogoste menjave avtomobilov. Zaposleni, ki vozijo le najnovejša vozila, pripomorejo k boljši podobi blagovne znamke podjetja, poleg tega pa lahko uživajo v najnovejši tehnologiji in izboljšanih varnostnih funkcijah. S poslovnim najemom so veliko bolj dosegljiva tudi vozila višjega cenovnega razreda.

Po koncu obdobja najema pa se podjetja izognejo težavam s prodajo starega vozila ali celotnega voznega parka. Namesto tega preprosto vrnete ključe in se odločite za nov najem. Dolgoročni poslovni najem deluje zelo enostavno: poslovni partner vozilo v času najema uporablja in ga po koncu obdobja najema brezskrbno vrne.

Dolgoročni poslovni najem je odlična rešitev za vse, ki si želijo popolne mobilnosti, prilagojene njihovim potrebam, in hkrati ne želijo visokih investicijskih stroškov za nakup vozil.

Petrol ponuja poslovni najem takoj dobavljivih vozil po omejeni zalogi. V akcijski ponudbi sta na voljo Renault Captur Intense 140 TCe in Toyota Corolla Touring Sports 1.2 Luna, in sicer od 379 evrov na mesec.

Paket Standard s storitvami od vrat do vrat ponuja še podporo uporabniku 24/7, celovito organizacijo dogodkov (naročilo na servis, menjava pnevmatik ipd.), zagotovitev nadomestnega vozila za čas izvedbe dogodka, upravljanje škodnih primerov, prevoz vozila na redni in izredni servis, menjavo pnevmatik, registracijo in tehnični pregled.

Ob sklenitvi poslovnega najema s Petrolom poslovni partnerji skrb vzdrževanja vozil prepustijo strokovnjakom.

Mesečna najemnina poslovnega najema vključuje:

zavarovanje AO, AO+, kasko in asistenco,

redno vzdrževanje in servisiranje vozila (po specifikacijah proizvajalca),

dva kompleta pnevmatik (zimske in letne) z menjavo in hrambo,

nadomestno vozilo,

podporo uporabnikom 24/7,

nadomestno vozilo,

fleksibilno predajo vozila na želeni lokaciji.

Uporabnik preprosto izbere znamko in model vozila, vse drugo uredi Petrol. Že vnaprej so znani mesečni stroški, ki jih partnerji prejmejo na enem računu. Ta vključuje vse storitve.